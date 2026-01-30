«Арсенал» – фаворит на победу в ЛЧ по версии Opta. В топ-5 четыре клуба АПЛ, «Реал» выпал из топ-10

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на итоги Лиги чемпионов после жеребьевки стыкового раунда.

«Арсенал» укрепился в статусе подавляющего фаворита турнира с вероятностью в 30,6%. «Бавария» (15%) идет второй, топ-3 замыкает «Манчестер Сити» (11%).

«Реал» выпал из топ-10 фаворитов турнира по версии Opta. Мадридцы опустились с 8-го на 12-е место с вероятностью на победу в 1,7%.

Победитель ЛЧ-2025/26 по версии Opta:

1. «Арсенал» – 30,6%

2. «Бавария» – 15%

3. «Манчестер Сити» – 11%

4. «Ливерпуль» – 8,8%

5. «Челси» – 7,3%

6. «Барселона» – 7,2%

7. «ПСЖ» – 4,9%

8. «Ньюкасл» – 3,2%

9. «Интер» – 2,6%

10. «Тоттенхэм» – 2,3%

11. «Спортинг» – 1,8%

12. «Реал» – 1,7%

Остальные – менее 1%.