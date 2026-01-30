«Арсенал» – фаворит на победу в ЛЧ по версии Opta. В топ-5 четыре клуба АПЛ, «Реал» выпал из топ-10
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на итоги Лиги чемпионов после жеребьевки стыкового раунда.
«Арсенал» укрепился в статусе подавляющего фаворита турнира с вероятностью в 30,6%. «Бавария» (15%) идет второй, топ-3 замыкает «Манчестер Сити» (11%).
«Реал» выпал из топ-10 фаворитов турнира по версии Opta. Мадридцы опустились с 8-го на 12-е место с вероятностью на победу в 1,7%.
Победитель ЛЧ-2025/26 по версии Opta:
1. «Арсенал» – 30,6%
2. «Бавария» – 15%
3. «Манчестер Сити» – 11%
4. «Ливерпуль» – 8,8%
5. «Челси» – 7,3%
6. «Барселона» – 7,2%
7. «ПСЖ» – 4,9%
8. «Ньюкасл» – 3,2%
9. «Интер» – 2,6%
10. «Тоттенхэм» – 2,3%
11. «Спортинг» – 1,8%
12. «Реал» – 1,7%
Остальные – менее 1%.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: The Analyst
Ну и Челси выше Барсы и ПСЖ смех) куда им
Это ЛЧ, в отдельном матче может произойти что угодно. Челси как раз нестабилен в чемпе, на дистанции. В матчах на вылет может победить Барсу и ПСЖ снова, а потом проиграть условному Карабаху🫡
2. ПСЖ
3. Барселона, Арсенал, Ливерпуль
4. Манчестер Сити
5. Реал, Челси, Интер