«Арсенал» – фаворит на победу в ЛЧ по версии Opta. В топ-5 четыре клуба АПЛ, «Реал» выпал из топ-10

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на итоги Лиги чемпионов после жеребьевки стыкового раунда.

«Арсенал» укрепился в статусе подавляющего фаворита турнира с вероятностью в 30,6%. «Бавария» (15%) идет второй, топ-3 замыкает «Манчестер Сити» (11%).

«Реал» выпал из топ-10 фаворитов турнира по версии Opta. Мадридцы опустились с 8-го на 12-е место с вероятностью на победу в 1,7%.

Победитель ЛЧ-2025/26 по версии Opta:

1. «Арсенал» – 30,6%

2. «Бавария» – 15%

3. «Манчестер Сити» – 11%

4. «Ливерпуль» – 8,8%

5. «Челси» – 7,3%

6. «Барселона» – 7,2%

7. «ПСЖ» – 4,9%

8. «Ньюкасл» – 3,2%

9. «Интер» – 2,6%

10. «Тоттенхэм» – 2,3%

11. «Спортинг» – 1,8%

12. «Реал» – 1,7%

Остальные – менее 1%.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: The Analyst
да уверен что Арсенал в 1/4 вылетит
Ответ Mergue To
да уверен что Арсенал в 1/4 вылетит
в прошлом году тоже был уверен?))
Ответ mix4master
в прошлом году тоже был уверен?))
а в прошлом году они выиграли в финале?
Реал 12-й. Давно такого не видел)

Ну и Челси выше Барсы и ПСЖ смех) куда им
Ответ sqynpcmf7w
Реал 12-й. Давно такого не видел) Ну и Челси выше Барсы и ПСЖ смех) куда им
"Весна покажет кто где с п ал " (с)
Ответ sqynpcmf7w
Реал 12-й. Давно такого не видел) Ну и Челси выше Барсы и ПСЖ смех) куда им
Так Челси хлопнул обоих не так давно, сильно смеялся тогда?)
Это ЛЧ, в отдельном матче может произойти что угодно. Челси как раз нестабилен в чемпе, на дистанции. В матчах на вылет может победить Барсу и ПСЖ снова, а потом проиграть условному Карабаху🫡
Реал не выпал, Жозе их выставил.
этот прогноз - фигня
Ответ m053
этот прогноз - фигня
ещё какая
Ответ m053
этот прогноз - фигня
Это не прогноз, а анализ компьютера по результатам. Какой нафиг Спортинг?
все это полная чушь!! будут сенсации.
Арсенал , что в АПЛ обо... Что тут как всегда вылетят , легоголовый доминатор опять разочарует
Ответ sann188
Арсенал , что в АПЛ обо... Что тут как всегда вылетят , легоголовый доминатор опять разочарует
Комментарий удален модератором
Ответ Metta World Artest
Комментарий удален модератором
О многом , о систематических вылетах ежегодно , и завсегдатые 2-4 места в таблице
Голубой продукт нефтяной переработки, который громили всякие Байеры и Глимпты на третьем месте?
1. Бавария

2. ПСЖ
3. Барселона, Арсенал, Ливерпуль
4. Манчестер Сити

5. Реал, Челси, Интер
нее, Арсенал точно не выиграет поверьте!!! Арсенал хорошая команда, но у них нет менталитета победителей ... нужен вожак, который может повезти за собой команду ... в Арсенале такого нет... самые креативные игроки это Сака и Эдегор ... Сака вот уже сколько матчей играет без результативных действий, Эдегор как обычно в важных матчах испаряется ... раз они не могут придумать(организовать) гол, то, увы, извините... недавно вот, читал, Арсенал по забитым голам с игры занимает а АПЛ то ли 16 то ли 17 место ... вздумаетесь, какое место ... они щя тащят благодаря голам со страшных ...
Ответ Maksi_2036
нее, Арсенал точно не выиграет поверьте!!! Арсенал хорошая команда, но у них нет менталитета победителей ... нужен вожак, который может повезти за собой команду ... в Арсенале такого нет... самые креативные игроки это Сака и Эдегор ... Сака вот уже сколько матчей играет без результативных действий, Эдегор как обычно в важных матчах испаряется ... раз они не могут придумать(организовать) гол, то, увы, извините... недавно вот, читал, Арсенал по забитым голам с игры занимает а АПЛ то ли 16 то ли 17 место ... вздумаетесь, какое место ... они щя тащят благодаря голам со страшных ...
Это тебе нужен какой то вожак или воспитатель в детском садике. Рабская мораль
Ответ Metta World Artest
Это тебе нужен какой то вожак или воспитатель в детском садике. Рабская мораль
маленький мальчик обиделся что ли ... иди возьми с полки пирожок, и не лезь, раз не понимаешь сути ...
Арсеналу бы АПЛ не слить. в ЛЧ совсем не верится
Рекомендуем