6.00 давали на победу Алькараса над Зверевым при 3:5 в пятом сете
Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в полуфинале Australian Open – 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5.
В лайве при счете 5:3 в пользу Зверева в пятом сете на победу испанского теннисиста давали коэффициент 6.00 – около 16% вероятности.
В финале Алькарас сыграет с победителем матча Новак Джокович – Янник Синнер.
Бред, ничего хорошего
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегалами
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Почти каждый гейм на своей давал шансы на брейк , а подавая на матч так тем более ушел в тильт.
Жаль тех , кто пошёл ставить против карася в такой ситуации