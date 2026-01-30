6.00 давали на победу Алькараса над Зверевым при 3:5 в пятом сете

Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в полуфинале Australian Open – 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5.

В лайве при счете 5:3 в пользу Зверева в пятом сете на победу испанского теннисиста давали коэффициент 6.00 – около 16% вероятности.

В финале Алькарас сыграет с победителем матча Новак Джокович – Янник Синнер.