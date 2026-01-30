«Локомотив» выиграл 7 матчей подряд против «Лады» и котируется подавляющим фаворитом сегодня

«Локомотив» примет «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ.

Семь последних очных встреч завершились победами ярославского клуба, в том числе дважды – в этом сезоне (6:1, 3:2).

Букмекеры не сомневаются, что «Локо» победит и сегодня – на это дают коэффициент 1.17. За 5.79 можно поставить на то, что «Лада» увезет из Ярославля победу с учетом овертайма и буллитов.

Матч пройдет 30 января, начало – в 19:00 мск.