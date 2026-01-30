«Локомотив» выиграл 7 матчей подряд против «Лады» и котируется подавляющим фаворитом сегодня
«Локомотив» примет «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ.
Семь последних очных встреч завершились победами ярославского клуба, в том числе дважды – в этом сезоне (6:1, 3:2).
Букмекеры не сомневаются, что «Локо» победит и сегодня – на это дают коэффициент 1.17. За 5.79 можно поставить на то, что «Лада» увезет из Ярославля победу с учетом овертайма и буллитов.
Матч пройдет 30 января, начало – в 19:00 мск.
Бред, ничего хорошего
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегалами
