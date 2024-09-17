«Шанхай» Слуцкого обыграл «Пхохан» в азиатской ЛЧ, проигрывая 0:1 к 64-й минуте. В лайве на победу давали 8.00
«Шанхай Шеньхуа» обыграл южнокорейский «Пхохан Стилерс» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии (4:1).
Команда Леонида Слуцкого уступала в счете к 64-й минуте. В лайве на камбэк «Шанхая» давали коэффициент 8.00.
«Шанхай Шеньхуа» забивает дома 20 матчей подряд.
Главный фаворит ЛЧ редко берет титул. В «Реал» верили лишь раз за 15 лет
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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