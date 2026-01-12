Игор Тиаго стал вторым фаворитом на звание лучшего бомбардира в этом сезоне АПЛ. У форварда «Брентфорда» 16 голов, у Холанда – 20
Букмекеры обновили котировки на лучшего бомбардира АПЛ-2025/26.
Главным фаворитом остается Эрлинг Холанд, забивший 20 мячей в 21 матче чемпионата. На него дают коэффициент 1.07.
Второе место в линии занимает Игор Тиаго с 16 голами. Форварда «Брентфорда» перед сезоном не было в списке претендентов. Сейчас его победа в гонке оценивается в 13.00.
Третьим котируется Антуан Семеньо. Коэффициент на него упал с 251.00 до 50.00 с начала сезона. Этой зимой 26-летний вингер перешел из «Борнмута» в «Манчестер Сити».
На остальных фаворитов букмекеры дают от 65.00.
