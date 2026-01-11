Браим Диас – фаворит на победу в бомбардирской гонке Кубка Африки. У марокканца 5 голов, у Салаха и Осимхена – по 4
Букмекеры обновили котировки на лучшего бомбардира Кубка Африки.
После 1/4 финала в гонке лидирует Браим Диас. Вингер сборной Марокко забил 5 голов в 5 матчах. Коэффициент на его победу в бомбардирской гонке упал с 15.00 до 1.60 со старта турнира.
У Мохамеда Салаха и Виктора Осимхена по 4 гола. На египтянина дают 5.00, на нигерийца – 6.00.
Лучший бомбардир Кубка Африки по версии букмекеров.
1. Браим Диас (Марокко, 5 голов) – 1.60
2. Мохамед Салах (Египет, 4 гола) – 5.00
3. Виктор Осимхен (Нигерия, 4 гола) – 6.00
4. Адемола Лукман (Нигерия, 3 гола) – 12.00
5. Аюб Эль-Кааби (Марокко, 3 гола) – 15.00
6-7. Николас Джексон (Сенегал, 2 гола) – 65.00
6-7. Омар Мармуш (Египет, 1 гол) – 65.00
