«МЮ» проигрывает «Брайтону» в Кубке Англии после 1-го тайма – 0:1. Проход манкунианцев в следующий раунд оценивается в 46% вероятности
«Манчестер Юнайтед» дома уступает «Брайтону» в 3-м раунде Кубка Англии (0:1).
В прематче проход «МЮ» оценивался букмекерами в 1.40 (67,5% вероятности). В лайве коэффициент на это событие поднялся до 2.08 (46%).
«Брайтон» стал котироваться фаворитом за 1.75. На победу «МЮ» в основное время в лайве дают 3.50.
