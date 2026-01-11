«Интер» 2 года не побеждает «Наполи» в Серии А. «Нерадзури» котируются явными фаворитами предстоящего очного матча

«Интер» примет «Наполи» в 20-м туре Серии А.

«Интер» котируется фаворитом с коэффициентом 1.78. На победу «Наполи» букмекеры дают 5.50, на ничью – 3.50.

Миланцы 4 матча подряд не обыгрывают неаполитанцев в Серии А. Последняя победа в очной встрече датирована декабрем 2023 года (3:0).

Если «Наполи» как минимум не уступит, сыграет коэффициент 2.06.

Матч пройдет 11 января. Начало – в 22:45 мск.

