«Барселона» – фаворит против «Реала» в финале Суперкубка Испании

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

«Барселона» котируется фаворитом с коэффициентом 1.63. На трофей «Реала» букмекеры дают 3.20.

Мадридцы проиграли 4 из 5 последних матчей против каталонцев. Если «Реал» победит в основное время, сыграет коэффициент 3.20.

Финал состоится 11 января. Начало – в 22:00 мск.

Похоже, «Барселона» не выиграет Суперкубок Испании. Статистика против