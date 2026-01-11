«Барселона» – фаворит против «Реала» в финале Суперкубка Испании
«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.
«Барселона» котируется фаворитом с коэффициентом 1.63. На трофей «Реала» букмекеры дают 3.20.
Мадридцы проиграли 4 из 5 последних матчей против каталонцев. Если «Реал» победит в основное время, сыграет коэффициент 3.20.
Финал состоится 11 января. Начало – в 22:00 мск.
Похоже, «Барселона» не выиграет Суперкубок Испании. Статистика против
Опубликовала: Венера Кравченко
