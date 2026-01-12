  • Спортс
  • Аморим – третий фаворит на назначение в «Вест Хэм». Мареска и Лэмпард – в топ-5 у букмекеров
5

Аморим – третий фаворит на назначение в «Вест Хэм». Мареска и Лэмпард – в топ-5 у букмекеров

Рубен Аморим считается у букмекеров одним из претендентов на пост тренера «Вест Хэма».

Португальца 5 января уволили из «Манчестер Юнайтед». Букмекеры дают коэффициент 7.00 на его назначение в «Вест Хэм». Больше вероятности дают только Славену Биличу (3.00) и Майклу Кэррику (1.40).

Также в топ-5 букмекерских фаворитов входят Энцо Мареска (9.00) и Фрэнк Лэмпард (15.00).

Ранее сообщалось, что в «Вест Хэме» растет недовольство работой Нуну Эшпириту Санту.

«Арсенал» впервые за 22 года так близок к чемпионству

Опубликовала: Венера Кравченко
