Аморим – третий фаворит на назначение в «Вест Хэм». Мареска и Лэмпард – в топ-5 у букмекеров
Рубен Аморим считается у букмекеров одним из претендентов на пост тренера «Вест Хэма».
Португальца 5 января уволили из «Манчестер Юнайтед». Букмекеры дают коэффициент 7.00 на его назначение в «Вест Хэм». Больше вероятности дают только Славену Биличу (3.00) и Майклу Кэррику (1.40).
Также в топ-5 букмекерских фаворитов входят Энцо Мареска (9.00) и Фрэнк Лэмпард (15.00).
Ранее сообщалось, что в «Вест Хэме» растет недовольство работой Нуну Эшпириту Санту.
