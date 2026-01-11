«Лион» 2 года не проигрывает «Лиллю». Команда Фонсеки котируется андердогом в предстоящем очном матче в рамках Кубка Франции

«Лилль» дома сыграет с «Лионом» в 1/16 финала Кубка Франции.

«Лилль» котируется фаворитом с коэффициентом 1.74 на проход. На попадание команды Паулу Фонсеки в 1/8 финала букмекеры дают 2.02.

«Лион» не проигрывает «Лиллю» 5 матчей подряд. Последнее поражение в очной встрече датировано ноябрем 2023-го (0:2).

Если «Лион» как минимум не уступит в основное время, сыграет коэффициент 1.55.

Матч пройдет 11 января. Начало – в 23:00.

