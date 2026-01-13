1.40 – Винисиус останется в «Реале» после зимнего трансферного окна, 2.70 – покинет клуб

Букмекеры сомневаются, что Винисиус останется в «Реале».

11 января вингер «Реала» забил «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании, прервав трехмесячную безголевую серию.

Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года. Букмекеры дают коэффициент 1.40 на то, что бразилец останется в «Реале» после зимнего трансферного окна, 2.70 – покинет клуб.

1.80 – Винисиус начнет сезоне-2026/27 в «Реале». 5.00 – переедет в Саудовскую Аравию, 9.00 – уйдет в «ПСЖ».