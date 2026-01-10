Египет – андердог в 1/4 финала против Кот-д’Ивуара. Египтяне не проигрывают ивуарийцвм в официальных матчах с 2005 года

Сборные Египта и Кот-д′Ивуара встретятся в 1/4 финала Кубка Африки.

Кот-д’Ивуар котируется фаворитом с коэффициентом 1.63. На проход египетян букмекеры дают 2.30.

Египет не проигрывает ивуарийцам в 4 официальных матчах подряд. Последнее поражение случилось в 2005-м в рамках отбора ЧМ-2006 (0:2).

Если Кот-д′Ивуар победит в основное время, сыграет коэффициент 2.34.

