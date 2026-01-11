Винисиус не забивает 19 матчей. 2.85 – отметится голом в финале Суперкубка Испании против «Барселоны»
Букмекеры оценили шансы Винисиуса забить в финале Суперкубка Испании.
Вингер «Реала» не забивает 19 матчей. Последним для него остается гол за сборную Бразилии в ворота Южной Кореи 10 октября.
В предстоящем класико на гол бразильца дают коэффициент 2.85. Лучше оценивают только шансы Килиана Мбаппе (1.84), участие которого все еще под вопросом.
Матч «Барселона» – «Реал» состоится 11 января. Начало – в 22:00 мск.
