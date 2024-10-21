ВИП-галерея на «Ф-1» в Техасе: Стинг, глор Джо Роган, супермодели и рэперы – гостят даже у аутсайдеров

Гран-при США в Техасе уже почти десяток лет считается одним из локомотивов «Ф-1» по завоеванию местной аудитории и генерированию супердоходов от спонсоров, партнеров, коммерческой деятельности вроде продажи особого мерча и обслуживанию ВИП-гостей. Промоутер и владелец «Трассы Америк» даже настаивает, что именно они и вызвали волну интереса к главным гонкам мира на территории США еще до эффекта документалки от Netlfix: когда в 2016-м пригласили Тэйлор Свифт выступить на «Мегасцене» в дни уик-энда. На следующий же год продажи билетов подскочили на 100 тысяч. Сравните с общей посещаемостью за все дни в 117 тысяч человек во время первого в истории Гран-при США в в Остине.

Теперь же посещаемость три года подряд переваливает за 400 тысяч человек (сейчас – солдаут в 440 тысяч), а по общей толпе «Трасса Америк» проигрывает только Гран-при Великобритании и Австралии (там просто больше мест).

Мэрия Остина рапортует о вкладе в экономику в 7 млрд для всего штата и создании 64 тысячах рабочих мест (напрямую включенные в работу Гран-при, считая временные). Стоимость билетов взлетает с 400 до космических 7000 долларов на перепродажах.

С тех пор на Гран-при США отыграли мегасеты и Джастин Тимберлейк с Бритни Спирс, и Элтон Джон с Эдом Шираном… В этом году традиция продолжилась с Эминемом и Стингом.

И да, атмосфера грандиозного светского раута превратила гонку в еще одну точку сбора звезд: сюда приезжали и политики вроде Дональда Трампа с Биллом Клинтоном, и суперзвезды бизнеса вроде Илона Маска, члены королевских семей калибра Принца Гарри, актеры вроде Джерарда Батлера, звезды спорта вроде Шака… Вплоть до скандалов с их охраной – как с рэпершей Megan Thee Stallion: к ней не пустили даже сам «Международный голос «Ф-1» Мартина Брандла на интервью.

Сейчас обошлось без конфликтов – но, как и обычно, с кайфом.

Например, Стинг до и после концертных сетов не вылезал с трассы:

Он же вручал призы за спринт!

Легендарный в мире UFC Джо Роган – гость «Ред Булл» и магнит для американской богатой клиентуры ВИП-билетов в паддоке действующих чемпионов мира.

Но несмотря на приглашение от австрийцев, Джо навестил и их главных соперников из «Макларена» – пришлось, правда, спрятать бирочку выдавшей пропуск команды.

А приз за поул вручал многократный рекордсмен и двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Арман Дюплантис.

Вообще он… Тусил у аутсайдерского «Заубера» – будущая «Ауди» постоянно привозит себе на этап большую звезду!

Хотя Арман, кажется, с радорстью вошел во временный состав команды – даже играл с другими ВИПами в пиккл-теннис.

А «Уильямс» пригласил могучего аргентинского баскетболиста Ману Джинобили – видимо, решил зазернить популярность в Латинской Америке после успехов Франко Колапинто и нашествия региональных спонсоров.

Завтра – на всех рекламных постерах Аргентины!

Чемпион всего в мире фехтования Майлз Чемли-Уотсон – один из лучших друзей Хэмилтона и его верный сподвижник в странствиях по Африке.

Да, по стилю от Льюиса он тоже не отстает.

Легкоатлетка Габриэль Томас – золотая медалистка Олимпиады: еще одна гостья «Ред Булл»

Она пришла в чемпионский паддок с коллегой Диной Эшер-Смит – рекордсменкой Британии в стометровке.

Еще один легкоатлет Лео Нойгебауэр – немецкий десятиборец и серебрянный призер Парижа-2024 – вручал Максу приз за победу в спринтоквале.

А чуть ли не главным магнитом и базой всевозможных селеб стала «Альпин» – за скандалами насчет ее будущего и моторной программы вы же еще не забыли, что часть акций продана консорциуму голливудских инвесторов под лидерством Райана Рейнольдса и конгломерату спортсменов во главе с Энтони Джошуа, Рори Макилроя и Трента?

В Америке акционеры включают личные связи на полную – и затащили в паддок набор баскетболистов из «Сперс». Харрисон Барнс, Сандро Мамукелашвили, Сиди Сиссоко...

И лучшую кантри-певицу страны 2022-го Лэйни Уилсон:

А музыкальную тему для трансляции ESPN в боксах «Ред Булл» записывал и снимал рэпер Quavo:

С ним приезжал и еще один рэпер Shaboozey. Слышали их?

И какой Гран-при мог состояться без Гордона Рамси! Кажется, он вообще перестал пропускать гонки и просто колесит по миру вместе с «Ф-1» – его замечают почти на каждом этапе.

На месте и продюссер голливудского фильма о серии Джерри Брукхаймер – ведь съемки все еще продолжаются.

А это актер Бен Робсон, прославленный ролью из вселенной Джона Уика – делает вид, будто понимает, куда и зачем попал.

Супермодельная семья из Лаки Блю Смита и Нары Смит тоже засветились на стартовой решетке – и уже успели попасть во все модные соцсети с восхищением их стилем и возвышенностью.

Чем такие приглашенные звезды – не лучшая реклама «Ф-1» на все возможные сторонние еще не захваченные аудитории?

Что еще почитать о Гран-при США?

Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson, Mark Sutton, Rudy Carezzevoli; East News /Bob Kupbens/Icon Sportswire via AP; instagram.com/alpinef1team ; instagram.com/williamsracing ; instagram.com/stakef1team ; AMG/Keystone Press Agency/Global Look Press