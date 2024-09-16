«Ф-1» – магнит для селеб даже в Баку: Наоми Кэмпбелл дает финиш! Уилл Смит – с туром по гаражам!

Бум популярности и гламурности образа «Формулы-1» в глазах мировых знаменитостей в последние годы просто неоспорим. Помимо рекордной посещаемости каждый уик-энд, рекордной выручки от продаж билетов и VIP-пассов и общей доходности серии доказательства заполняют соцсети и аккаунты папарацци после каждого Гран-при – визит в гаражи или моторхоумы команды вместе со стартовой решеткой теперь обязательная часть программы для медийной личности, оказавшейся в дни гонки в том же городе. Оттого заезды «Ф-1» – особенно перед стартом или на вечерних развлекательных ивентах для фанов – все больше похожи на светские рауты или встречи на красных ковровых дорожках.

Даже вроде бы дальние и не самые популярные у селебрити этапы вроде Азербайджана перестали быть исключением! Да, промоутер Гран-при в Баку всегда старался превратить местный заезд в магнит для любых туристов всеми доступными средствами, включая громкие концерты для покупателей билетов. Но далеко не всегда хедлайнеры потом приходили в гаражи.

В 2024-м же главным «лицом» развлекательной программы «Ф-1» на Каспии стал Уилл Смит – и после отыгрыша концерта он на следующий день завалился в паддок!

Первым делом он… Пошел в боксы «Феррари» фоткаться с «шахом Баку» (четыре поула подрял!) Леклером.

И знакомится с Карлосом Сайнсом.

А также со всей трековой бригадой.

Ему дали руль!

А может, зря? Ведь на самом деле Уилл Смит – давний фанат «Ф-1» и Хэмилтона. И еще на входе в паддок на вопрос «за кого болеете?» он ответил: «Хэмилтон – мой мужик. Навсегда – только Хэмилтон».

И да, после «Феррари» Смит отправился в «Мерседес» на встречу со старым другом – не унесет ли соперникам секреты руля Скудерии?

Ведь именно в боксах восьмикратных чемпионов актер-рэпер и просидел все заезды.

Впрочем, с 2025-го Хэмилтон будет выступать как раз за «Феррари», так что поводов уходить из алого паддока станет наамного меньше.

На квалификации отметился и еще один популярнейший артист, отыгравший накануне масштабный концерт в Баку – обладатель 50-миллионной аудитории в запретограмме колумбийский регетонье Джей Балвин. Он даже вручал приз за поул!

А во время заездов тоже заседал в боксах «Мерседеса», как и Уилл Смит – так что остался не только по возможному контракту с промоутерами.

Но, кажется, самой важной звездой заезда стала Наоми Кэмпбелл!

Накануне она провела заседания со всем правительством страны во главе с президентом Алиевым, но и в «Формуле-1» ее ждал максимально высокий прием: министр спорта, глава промоутерской компании, президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем, президент «Ф-1» Стефано Доменикали, бывший посол «Ф-1» и нынешний советник «Альпин» по «Ф-1» Флавио Бриаторе (бывший Наоми из начала 2000-х и нынешний «ментор»).

А еще она – тоже подруга и фанатка Льюиса Хэмилтона. С ним и обнималась до старта.

А гонку провела не моторхоуме команды, а на мостике гоночного директора от ФИА. Вообще туда редко пускают знаменитостей – только по особому разрешению и приглашению гостей страны и промоутера.

И для Наоми организовали полный набор: даже закрытие заезда взмахом флага!

В прошлый раз подобная встреча главы Apple Тима Кука вылилась в широкомасштабные съемки голливудского фильма в одном паддоке с болидами во время Гран-при. Какую же коллаборацию «Ф-1» стоит ждать от Наоми?

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Фото: instagram.com/scuderiaferrari ; Hasan Bratic/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli, Dan Mullan, Mario Renzi – Formula 1, James Sutton; East News /Ali Haideric/Pool via AP