Италия роскошно одарит обладателя поула «Ф-1»: золотой перстень-копия короны средневековой королевы!

В этом году квалификация к Гран-при Италии претендует на титул самой «драгоценной» в истории «Ф-1»: для обладателя поул-позиции организаторы гонки по «Храму Скорости» в Монце приготовили уникальный приз − перстень индивидуального дизайна.

Мы привыкли, что обладатели первого стартового места получают из рук представителя «Пирелли» – поставщика, одного из главных партнеров и спонсоров серии – мини-шину с силуэтом трека и памятными логотипами.

Довольно большой приз – наверное, для их хранения которого обладателю 40 поулов Максу Ферстаппену потребуется отдельная галерея, а завоевателю 104 поулов Льюису Хэмилотону – целый склад.

Но на Гран-при Италии они получат кое-что еще – от самого города! О появлении нового приза во время пресс-конференции рассказал мэр Монцы Паоло Пилотто: центральным вопросом обсуждений стал потенциал продления контракта с «Формулой-1», и представлением перстня итальянский город хотел подчеркнуть свой вклад в роскошь и культуру гонок и серии.

Ведь бесценный артефакт изготовили из золота и украсили драгоценными камнями в цветах итальянского флага. В идею заложили историю города Монца и символ клетчатого флага.

«Для нас это три важных дня. Полмира собирается вместе. И в рамках этой идеи, что к нам приезжает большое количество людей, мы, муниципалитет Монцы, захотели внести свой вклад этим небольшим жестом».

Процесс производства уникального трофея по-настоящему завораживает:

«Это небольшой, но очень ценный предмет, созданный местным ювелиром Гвидо Гуцци. Он положит начало инициативе, которую со временем мы бы хотели повторить: вручать обладателю поул-позиции кольцо королевы − l’Anello della Regina. Это знак креативности Монцы и Брианцы, а также знак признания ценности спорта».

Мэр Монцы также рассказал, что это не просто красивый жест со стороны города, но и частичка итальянской истории.

«Кольцо королевы напоминает о ломбардской истории нашего города, о королеве Теодолинде и обо всем, что за этим следует. Если вы захотите, то у вас будет возможность изучить все это подробнее», − добавил Пилотто.

Теодолинда, дочь баварского герцога Гарибальда I, жила в конце XI − начале XII века. Она вышла замуж за лангобардского короля Аутари, став первой королевой древнегерманского племени. Лангобарды вторглись на территорию современной Италии с севера в шестом веке и в течение некоторое времени продвигались в сторону юга, не получая особого сопротивления со стороны местного населения, затем осели на севере полуострова, создав цепь своих герцогств, объединенных одним королем. По их названию область Ломбардия и получила нынешнее имя – та самая, наиболее промышленно развитая, со столицей в Милане, к которой сейчас и относится город Монца.

Именно благодаря Теодолинде произошло примирение лангобардов с Римской католический церковью. Она крестила сына от второго брака, а также постоянно принимала у себя миссионеров. За большой вклад в развития католичества женщина получила в дар от Папы Римского серебряные амулеты сиро-палестинского производства, ларец с Евангелием и золотой крест из Византии, инкрустированный драгоценными камнями.

Кроме того, существует легенда, что она также стала обладательницей железного гвоздя, который использовали при распятии Христа. По преданию, именно из него сделали знаменитую корону, которую до сих пор хранят в музее на алтаре Теодолинды. Однако при проведении научного анализа выяснили: корона сделана из чистого серебра, а не железа. Но факты не останавливают верующих: такие люди утверждают, что железо из гвоздя в небольшом количестве все-таки использовалось при производстве или находится в середине короны.

Если посмотрите на корону Теодолинды, и кольцо, сделанное специально для победителя квалификации на Гран-при Италии, то можно найти много схожего: форма, использование тех же драгоценных камней, но в цветах итальянского флага.

Потенциальную стоимость артефакта не раскрыли, но с таким бэкграундом он, похоже, бесценен – королевский дар победителю квалы. А как вам?

Но это не все сюрпризы: у болельщиков появился уникальный шанс унести с собой кусочек «Монцы»

На той же пресс-конференции объявили, что в продажу поступят лимитированные куски асфальта с трассы в «Монце». У болельщиков появилась уникальная возможность унести с собой часть самой быстрой трассы календаря «Формулы-1». Эти сувениры появились благодаря работам по реконструкции и замене асфальта на трассе, проведенным в январе этого года.

В продажу поступят два варианта асфальтовых изделий: первая лимитированная коллекция, ограниченная 1922 предметами, изготовленных из покрытия, взятого со стартовой прямой «Монцы», обойдется в 490 евро. Конечно же, за один кусок.

Вторая коллекция включает 5793 кусков асфальта, взятых с других участков трассы. Она получилась дешевле − всего 147 евро. Продавец не уточняет, с каких конкретных поворотов или прямых они его изъяли. Более того, покупатель получит сертификат, в который впишут уникальный номер каждого образца.

Продажи этих уникальных коллекционных предметов начнутся 2 сентября на официальном сайте MonGrip Montecarlo. Компания, стоящая за проектом, рассказала о значении этого сотрудничества:

«Когда в «Монце» в начале 2024 года решили заменить покрытие, они обратились к нам, попросив поделиться опытом сохранения наследия гоночных легенд. «Монца» − не просто гоночная трасса, а «Храм скорости», культовая святыня автоспорта».

Тем не менее, суммарно за всю компанию продажи при полном солдауте можно будет выручить 1,8 млн евро – хватит и на покрытие затрат на трофеи, и на частично проведенную реновацию ради продления контакта. Все ради сохранения исторического трека в календаре!

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose; instagram.com/autodromonazionale_monza