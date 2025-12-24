  • Спортс
  • Покровская – Путину: «Благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта. Мы верим в вас, а вы верите в нас, как капитан нашей команды»
Покровская – Путину: «Благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта. Мы верим в вас, а вы верите в нас, как капитан нашей команды»

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала президента РФ Владимира Путина капитаном российского спорта.

Покровская возглавляла сборную России по синхронному плаванию с 1998 по 2025 год. Сегодня ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

«Благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта, не растеряли систему российского спорта. Несмотря на то, что мы были отстранены на четыре долгих года от спорта, сейчас, когда начались старты, все увидели, что российский спорт остается таким же серьезным соперником и победителем. Мы верим в вас, а вы верите в нас, как капитан нашей команды», – сказала Покровская после получения награды.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
