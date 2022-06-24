Водное поло (жен). Чемпионат мира-2022. Франция сыграет с Грецией, Венгрия против Канады и другие матчи

24 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште пройдут третьи матчи группового этапа женского турнира по водному поло.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Водное поло
Женщины
Групповой этап
Группа А
Италия – Колумбия – 20.30
Венгрия – Канада – 22.00
Положение в группе: Канада – 3 очка (2 игры), Италия – 3 (2), Венгрия – 2 (2), Колумбия – 0 (2).
Группа B
США – Аргентина – 19.00
Нидерланды – ЮАР – 20.30
Положение в группе: США – 4 (2), Нидерланды – 2 (2), Аргентина – 2 (2), ЮАР – 0 (2).
Группа С
Бразилия – Австралия – 19.00
Казахстан – Новая Зеландия – 20.30
Положение в группе: Австралия – 4 (2), Новая Зеландия – 2 (2), Казахстан – 2 (2), Бразилия – 0 (2).
Группа D
Таиланд – Испания – 19.00
Франция – Греция – 20.30
Положение в группе: Греция – 3 (2), Испания – 3 (2), Франция – 2 (2), Таиланд – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп напрямую выходят в 1/4 финала турнира. Команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште