Водное поло (жен). Чемпионат мира-2022. Франция сыграет с Грецией, Венгрия против Канады и другие матчи

24 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште пройдут третьи матчи группового этапа женского турнира по водному поло.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Водное поло

Женщины

Групповой этап

Группа А

Италия – Колумбия – 20.30

Венгрия – Канада – 22.00

Положение в группе: Канада – 3 очка (2 игры), Италия – 3 (2), Венгрия – 2 (2), Колумбия – 0 (2).

Группа B

США – Аргентина – 19.00

Нидерланды – ЮАР – 20.30

Положение в группе: США – 4 (2), Нидерланды – 2 (2), Аргентина – 2 (2), ЮАР – 0 (2).

Группа С

Бразилия – Австралия – 19.00

Казахстан – Новая Зеландия – 20.30

Положение в группе: Австралия – 4 (2), Новая Зеландия – 2 (2), Казахстан – 2 (2), Бразилия – 0 (2).

Группа D

Таиланд – Испания – 19.00

Франция – Греция – 20.30

Положение в группе: Греция – 3 (2), Испания – 3 (2), Франция – 2 (2), Таиланд – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп напрямую выходят в 1/4 финала турнира. Команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште