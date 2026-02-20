Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей

Nielsen пересмотрела итоговые данные по аудитории Супербоула LX, в котором встречались «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс». Совокупная аудитория трансляций на NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital и NFL+ увеличена с 124,9 млн до 125,6 млн человек — на 700 тыс. зрителей.

В компании сообщили, что корректировка связана с тем, что один из поставщиков Big Data не полностью собрал данные со своих устройств 8 февраля, что повлияло на совокупные показатели.

Для сравнения, предыдущий Супербоул LIX в среднем посмотрели 127,7 млн зрителей. При этом в тот показатель не входила новая метрика Nielsen по учету просмотра вне дома.

Супербоул LX занимает второе место в списке самых просматриваемых телешоу в истории США. Первые 12 мест занимают Супербоулы, а единственным шоу вне американского футбола в топ-20 является финальный эпизод сериала MAS*H.