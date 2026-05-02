Студенческая конференция «Большая десятка» получила рекордный доход — $1,37 млрд

Конференция «Большая десятка» (Big Ten) распределила $1,37 млрд между 18 участниками по итогам финансового года–2024/25. Это на почти $500 млн больше по сравнению с предыдущим периодом.

Рост составил 55%. Увеличение доходов связано с первым полным сезоном в формате из 18 команд после присоединения «Орегона» и «Вашингтона», а также с успехами в расширенном плей-офф студенческого футбола, который выиграл «Огайо Стейт».

«Огайо Стейт» получил наибольшую выплату — $91,57 млн. «Пенн Стейт», дошедший до полуфинала, заработал $88,92 млн, остальные полноправные участники — от $76,01 млн до $79,87 млн. «Орегон» ($48,4 млн) и «Вашингтон» ($46,7 млн) продолжают получать частичные выплаты до 2030 года.

Комиссионер конференции Тони Петитти заработал более $4,5 млн.

Расходы конференции включали более $6 млн на юридические услуги и свыше $5 млн на технологии судейства. Для сравнения, Юго-Восточная конференция (SEC) распределила более $1 млрд между 16 участниками, в среднем по $72,4 млн на университет.