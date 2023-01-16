Выбираем лучший блог в разделе «Здоровье». Здесь рассказывают о занятиях спортом и дают тренировочные советы
Продолжаем голосование за лучших блогеров 2022 года. На очереди – номинация от раздела «Здоровье», которой раньше не было в ежегодном подведении итогов.
Мы отобрали авторов, которые пишут о занятиях бегом, триатлоном, футболом, теннисом, баскетболом и фехтованием. Вот критерии, по которым проходил отбор номинантов.
• Авторы пишут о том, как заниматься спортом, а не смотреть его. То есть пишут о том, как тренируются сами, дают советы по тренировкам, берут интервью у других спортсменов-любителей.
• Блоги не принадлежат коммерческим компаниям, спортивным школам и клубам, организаторам стартов, благотворительным фондам, крупным спортивным движениям и брендам.
• Выбранные блоги не ведут авторы из редакции.
Знакомьтесь с претендентами на победу: читайте посты, подписывайтесь на понравившихся авторов и голосуйте за них (голосовалка – внизу поста).
1. О непростом любительском беге, автор – Оксана Ахмедова
Оксана – ультрамарафонец со стажем. Она бегала горный ультрамарафон UTMB на Монблане и другие культовые забеги. Сейчас она учится на спортивного психолога и готовит к публикации книгу о беге. В блоге она пишет отчеты о стартах, наполненные рефлексией, и рассказывает спортивно-психологические трюки, которые помогают бегать длинные дистанции, побеждать и, самое главное, не бросать бег.
• Марафон в Шымкенте. Как это было
• Это конец. Как жить после финиша забега?
2. EGOR RUNNING, автор – Егор Куценко
Егор ведет блог о беге уже три года. Часть постов посвящена тренировочному процессу, подготовке к забегам и участию в них. Другие посты – переводы зарубежных статей, видео и размышления автора о разных аспектах беговой подготовки.
• Японская культура бега: Марико Югета, бегающая марафон за 2:52 в 62 года
• Как сделать бег более легким в восприятии?
3. Заметки на колобашке, автор – Валерия Михайлова
Валерия стартовала на Sports.ru в качестве блогера в феврале 2022 года, поучаствовав в нашем с IRONSTAR конкурсе отчетов о соревнованиях. На этом она не остановилась и написала несколько полезных постов о триатлоне.
• Как пережить развод, вернуться в триатлон, приехать на Ironstar и остаться жить в Сочи
• Триатлон для нищебродов. Неочевидные расходы в любительском триатлоне
4. Blog mamkinoi trikatletki, автор – Юрий Ионов
Юрий называет себя «мамкина трикатлетка», с юмором рассказывает, с чем ему и другим спортсменам-любителям приходится сталкнуться во время триатлонных соревнований, скромничает, однако даже встает на подиум.
• Ironstar Samara 113. Какой? Никакой! Первый подиум Мамкиной Трикатлетки
• BalticMan UltraTriathlon 628km. Ультра триатлон по-питерски. «Финишнуть» нельзя остаться!
5. Anytime Iron, автор – K Novikov
Автор блога – Кирилл Новиков – тренер по атлетизму баскетбольного клуба «Сатурн» Раменское. Больше десяти лет он работает тренером-методистом, а в этом блоге делится наработками.
• Как улучшить прыжок. Часть первая. Построение годичного цикла и принципы силовых тренировок
• Как увеличить прыжок. Часть третья. Плиометрика Пять стратегий контроля веса. Выбери свою
6. Не женское дело, автор – Зарина Халимхонова
Это блог о женском футболе. Вот только автор – КМС по художественной гимнастике. Неожиданное сочетание? Да. Она много лет тренировалась, выигрывала региональные чемпионаты, выучилась на тренера по спортивной гимнастике. И вот – пандемия, неуверенность в будущем и внезапное желание стать профессиональной футболисткой. Именно об этом пути она и рассказывает в блоге.
• Реальность художественной гимнастики на личном опыте: от одежды до подготовки к соревнованиям
• Борьба за внимание. Или замкнутый круг женского футбола, когда тебе 21
7. Не Д’Артаньян, автор – Иван Голубев
Иван рос на фильмах с Джеки Чаном, Жан Клодом Ван-Дамом и Стивен Сигалом, махал ногами, пытался бегать по стенам и ломать руки в стиле «Кейси Райбека». От уличных драк его спасла секция по тхэквондо, но потом началось увлечение скейтбордингом. Улица поглощала, и родители отвели 13-летку на спортивное фехтование. Так Иван попал в единоборство, где не бьют до крови и не калечат, через два года стал мастером спорта, выиграл несколько первенств России, стал призером чемпионатов и Кубков России, поездил по миру на этапы мирового Кубка. Потом пошла череда травм, операция на колено и он бросил фехтовать профессионально. Теперь Иван – тренер по фехтованию и влюбляет в этот спорт детей в секции и читателей в блоге.
• Безопасное оружие XXI века. Знакомлю с видами оружия в спортивном фехтовании и их внешним видом, чтобы вы могли отличить рапиру от шпаги и сабли
• Как проходят тренировки по фехтованию?
8. Теннис, как вкус к жизни, автор – Stepan Krasilnikov
Степану Красильникову 15 лет, и теннис – неотъемлемая часть его жизни больше 10 лет. Он живет в Новосибирске и мечтает стать топ-теннисистом. Теннис он считает лучшим видом спорта и в блоге рассказывает, почему любит эту игру и как тренируется сам.
• Дело жизни: как несбывшиеся мечты о профессиональной карьере не угасили любви к теннису
• Как теннисист выглядит снаружи? Роль экипировки как игровой составляющей
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Голосование продлится с 24 по 31 января.
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