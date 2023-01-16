Административный блог
Блог

Выбираем лучший блог в разделе «Здоровье». Здесь рассказывают о занятиях спортом и дают тренировочные советы

Здоровье
любительский спорт
Здоровье Здоровье

Продолжаем голосование за лучших блогеров 2022 года. На очереди – номинация от раздела «Здоровье», которой раньше не было в ежегодном подведении итогов.

Мы отобрали авторов, которые пишут о занятиях бегом, триатлоном, футболом, теннисом, баскетболом и фехтованием. Вот критерии, по которым проходил отбор номинантов.

•  Авторы пишут о том, как заниматься спортом, а не смотреть его. То есть пишут о том, как тренируются сами, дают советы по тренировкам, берут интервью у других спортсменов-любителей.

•  Блоги не принадлежат коммерческим компаниям, спортивным школам и клубам, организаторам стартов, благотворительным фондам, крупным спортивным движениям и брендам.

•  Выбранные блоги не ведут авторы из редакции.

Знакомьтесь с претендентами на победу: читайте посты, подписывайтесь на понравившихся авторов и голосуйте за них (голосовалка – внизу поста).

1. О непростом любительском беге, автор – Оксана Ахмедова

Оксана – ультрамарафонец со стажем. Она бегала горный ультрамарафон UTMB на Монблане и другие культовые забеги. Сейчас она учится на спортивного психолога и готовит к публикации книгу о беге. В блоге она пишет отчеты о стартах, наполненные рефлексией, и рассказывает спортивно-психологические трюки, которые помогают бегать длинные дистанции, побеждать и, самое главное, не бросать бег.

•  Марафон в Шымкенте. Как это было

•  Это конец. Как жить после финиша забега?

2. EGOR RUNNING, автор – Егор Куценко

Егор ведет блог о беге уже три года. Часть постов посвящена тренировочному процессу, подготовке к забегам и участию в них. Другие посты – переводы зарубежных статей, видео и размышления автора о разных аспектах беговой подготовки.

• Японская культура бега: Марико Югета, бегающая марафон за 2:52 в 62 года

• Как сделать бег более легким в восприятии?

3. Заметки на колобашке, автор – Валерия Михайлова

Валерия стартовала на Sports.ru в качестве блогера в феврале 2022 года, поучаствовав в нашем с IRONSTAR конкурсе отчетов о соревнованиях. На этом она не остановилась и написала несколько полезных постов о триатлоне.

Как пережить развод, вернуться в триатлон, приехать на Ironstar и остаться жить в Сочи

Триатлон для нищебродов. Неочевидные расходы в любительском триатлоне

4. Blog mamkinoi trikatletki, автор – Юрий Ионов

Юрий называет себя «мамкина трикатлетка», с юмором рассказывает, с чем ему и другим спортсменам-любителям приходится сталкнуться во время триатлонных соревнований, скромничает, однако даже встает на подиум.

Ironstar Samara 113. Какой? Никакой! Первый подиум Мамкиной Трикатлетки

BalticMan UltraTriathlon 628km. Ультра триатлон по-питерски. «Финишнуть» нельзя остаться!

5. Anytime Iron, автор – K Novikov

Автор блога – Кирилл Новиков – тренер по атлетизму баскетбольного клуба «Сатурн» Раменское. Больше десяти лет он работает тренером-методистом, а в этом блоге делится наработками.

Как улучшить прыжок. Часть первая. Построение годичного цикла и принципы силовых тренировок

Как увеличить прыжок. Часть третья. Плиометрика Пять стратегий контроля веса. Выбери свою

6. Не женское дело, автор – Зарина Халимхонова

Это блог о женском футболе. Вот только автор – КМС по художественной гимнастике. Неожиданное сочетание? Да. Она много лет тренировалась, выигрывала региональные чемпионаты, выучилась на тренера по спортивной гимнастике. И вот – пандемия, неуверенность в будущем и внезапное желание стать профессиональной футболисткой. Именно об этом пути она и рассказывает в блоге.

Реальность художественной гимнастики на личном опыте: от одежды до подготовки к соревнованиям

Борьба за внимание. Или замкнутый круг женского футбола, когда тебе 21

7. Не Д’Артаньян, автор – Иван Голубев

Иван рос на фильмах с Джеки Чаном, Жан Клодом Ван-Дамом и Стивен Сигалом, махал ногами, пытался бегать по стенам и ломать руки в стиле «Кейси Райбека». От уличных драк его спасла секция по тхэквондо, но потом началось увлечение скейтбордингом. Улица поглощала, и родители отвели 13-летку на спортивное фехтование. Так Иван попал в единоборство, где не бьют до крови и не калечат, через два года стал мастером спорта, выиграл несколько первенств России, стал призером чемпионатов и Кубков России, поездил по миру на этапы мирового Кубка. Потом пошла череда травм, операция на колено и он бросил фехтовать профессионально. Теперь Иван – тренер по фехтованию и влюбляет в этот спорт детей в секции и читателей в блоге.

Безопасное оружие XXI века. Знакомлю с видами оружия в спортивном фехтовании и их внешним видом, чтобы вы могли отличить рапиру от шпаги и сабли

Как проходят тренировки по фехтованию?

8. Теннис, как вкус к жизни, автор – Stepan Krasilnikov

Степану Красильникову 15 лет, и теннис – неотъемлемая часть его жизни больше 10 лет. Он живет в Новосибирске и мечтает стать топ-теннисистом. Теннис он считает лучшим видом спорта и в блоге рассказывает, почему любит эту игру и как тренируется сам.

Дело жизни: как несбывшиеся мечты о профессиональной карьере не угасили любви к теннису

Как теннисист выглядит снаружи? Роль экипировки как игровой составляющей

***

Голосование продлится с 24 по 31 января.

Выбираем лучший блог в разделе «Здоровье»
55 голосов
О непростом любительском беге
41%
EGOR RUNNING
9%
Заметки на колобашке
9%
Blog mamkinoi trikatletki
7%
Anytime Iron
7%
Не женское дело
5%
Не Д’Артаньян
15%
Теннис, как вкус к жизни
7%

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MyGerodot
Ответ Юля Пухкал
По вашему описанию могу предположить, что речь идет про блог Артема Рыженко: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/medprivet/ – оно? Все-таки это блог врача, он не о том, как самому заниматься спортом. Если вам интересны подобные темы, могу посоветовать еще блог Омара Идриса, спортивного врача из ФК «Красава» и ВК «Динамо»: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/omaridris/
Да, конечно, Рыженко. Спасибо. И за Омара Идриса тоже.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юля Пухкал
Ответ MyGerodot
были ещё хорошие большие статьи подробно о характере травм в футболе, о методах и сроках лечения. К сожалению, не запомнил автора, но он не только давал полезную инфу, но и гасил всякие ненужные домыслы. Этого материала в перечне нет
По вашему описанию могу предположить, что речь идет про блог Артема Рыженко: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/medprivet/ – оно? Все-таки это блог врача, он не о том, как самому заниматься спортом. Если вам интересны подобные темы, могу посоветовать еще блог Омара Идриса, спортивного врача из ФК «Красава» и ВК «Динамо»: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/omaridris/
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юля Пухкал
Ответ banchik1
Будем откровенны, спортс не про здоровье и занятия спортом, а про хайп и поп-спорт. Поэтому подобный перечисленному андеграунд и на вторых/третьих ролях. Для меня - к сожалению. Проголосовал за Оксану, так как питаю слабость к ультратрейлу (с дивана, разумеется, питаю).
«Спортс не про это» – заявление, которое отсекает возможности. Мы в разделе «Здоровье» считаем, что наш Спортс в том числе может быть и про занятия спортом. Да, эти темы не на первых ролях, но каждый сам расставляет приоритеты и сам выбирает, про что читать. А мы стараемся прокачивать комьюнити и привлекать больше блогеров, которые писали бы на эти темы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Будем откровенны, спортс не про здоровье и занятия спортом, а про хайп и поп-спорт. Поэтому подобный перечисленному андеграунд и на вторых/третьих ролях. Для меня - к сожалению. Проголосовал за Оксану, так как питаю слабость к ультратрейлу (с дивана, разумеется, питаю).
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MyGerodot
были ещё хорошие большие статьи подробно о характере травм в футболе, о методах и сроках лечения. К сожалению, не запомнил автора, но он не только давал полезную инфу, но и гасил всякие ненужные домыслы. Этого материала в перечне нет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий