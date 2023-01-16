Выбираем лучший блог в разделе «Здоровье». Здесь рассказывают о занятиях спортом и дают тренировочные советы

Продолжаем голосование за лучших блогеров 2022 года. На очереди – номинация от раздела «Здоровье», которой раньше не было в ежегодном подведении итогов.

Мы отобрали авторов, которые пишут о занятиях бегом, триатлоном, футболом, теннисом, баскетболом и фехтованием. Вот критерии, по которым проходил отбор номинантов.

• Авторы пишут о том, как заниматься спортом, а не смотреть его. То есть пишут о том, как тренируются сами, дают советы по тренировкам, берут интервью у других спортсменов-любителей.

• Блоги не принадлежат коммерческим компаниям, спортивным школам и клубам, организаторам стартов, благотворительным фондам, крупным спортивным движениям и брендам.

• Выбранные блоги не ведут авторы из редакции.

Знакомьтесь с претендентами на победу: читайте посты, подписывайтесь на понравившихся авторов и голосуйте за них (голосовалка – внизу поста).

Оксана – ультрамарафонец со стажем. Она бегала горный ультрамарафон UTMB на Монблане и другие культовые забеги. Сейчас она учится на спортивного психолога и готовит к публикации книгу о беге. В блоге она пишет отчеты о стартах, наполненные рефлексией, и рассказывает спортивно-психологические трюки, которые помогают бегать длинные дистанции, побеждать и, самое главное, не бросать бег.

Егор ведет блог о беге уже три года. Часть постов посвящена тренировочному процессу, подготовке к забегам и участию в них. Другие посты – переводы зарубежных статей, видео и размышления автора о разных аспектах беговой подготовки.

Валерия стартовала на Sports.ru в качестве блогера в феврале 2022 года, поучаствовав в нашем с IRONSTAR конкурсе отчетов о соревнованиях. На этом она не остановилась и написала несколько полезных постов о триатлоне.

Юрий называет себя «мамкина трикатлетка», с юмором рассказывает, с чем ему и другим спортсменам-любителям приходится сталкнуться во время триатлонных соревнований, скромничает, однако даже встает на подиум.

Автор блога – Кирилл Новиков – тренер по атлетизму баскетбольного клуба «Сатурн» Раменское. Больше десяти лет он работает тренером-методистом, а в этом блоге делится наработками.

Это блог о женском футболе. Вот только автор – КМС по художественной гимнастике. Неожиданное сочетание? Да. Она много лет тренировалась, выигрывала региональные чемпионаты, выучилась на тренера по спортивной гимнастике. И вот – пандемия, неуверенность в будущем и внезапное желание стать профессиональной футболисткой. Именно об этом пути она и рассказывает в блоге.

Иван рос на фильмах с Джеки Чаном, Жан Клодом Ван-Дамом и Стивен Сигалом, махал ногами, пытался бегать по стенам и ломать руки в стиле «Кейси Райбека». От уличных драк его спасла секция по тхэквондо, но потом началось увлечение скейтбордингом. Улица поглощала, и родители отвели 13-летку на спортивное фехтование. Так Иван попал в единоборство, где не бьют до крови и не калечат, через два года стал мастером спорта, выиграл несколько первенств России, стал призером чемпионатов и Кубков России, поездил по миру на этапы мирового Кубка. Потом пошла череда травм, операция на колено и он бросил фехтовать профессионально. Теперь Иван – тренер по фехтованию и влюбляет в этот спорт детей в секции и читателей в блоге.

Степану Красильникову 15 лет, и теннис – неотъемлемая часть его жизни больше 10 лет. Он живет в Новосибирске и мечтает стать топ-теннисистом. Теннис он считает лучшим видом спорта и в блоге рассказывает, почему любит эту игру и как тренируется сам.

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