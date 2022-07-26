Не нужно жалеть Леклера – он годами хвалится контролем над эмоциями, а потом орет по радио. Они с «Феррари» стоят друг друга

Идеальная пара.

После драматичной аварии во Франции во время лидирования главный нарратив у тифози – вновь «как же жалко Леклера». Все-таки теперь даже победа во всех оставшихся 10 гонках ему не поможет, если Ферстаппен будет приезжать вторым и с лучшим кругом – титул все равно уйдет к Максу.

Что ж, Шарль – действительно мощный пилот, смелый и готовый к риску, идеальный квалифайер и очень живой персонаж. Крайне привлекательный – на личном уровне – понятно, почему за него переживает большинство даже сторонних фанатов.

Но есть у него одна черта… Слышали, как он реагировал на ошибку во Франции?

В какую дикую агонию он потом впал?

Хотя перед гонкой в интервью AFP он говорил буквально следующее:

«Способность сохранять спокойствие в трудные времена – безусловно, это мой плюс. Но такое качество не пришло естественным образом. Мне пришлось усердно работать, когда я был младше. Я много обсуждал это в центре Formula Medicine в Виареджо, когда мне было 10-15 лет – там занимаются психологической подготовкой. Я сильно вырос за те годы, и это существенно помогло в дальнейшей карьере. В сложных ситуациях я сохраняю спокойствие, это правда. Важное качество».

Бесспорно, Шарль прав. Вот только говорил он это после вот таких воплей на команду и-за неразберихи с пит-стопами в Монако:

«Долбанный провал. Победа была у нас в руках, у нас все было. Это тяжело, как и в другие сезоны – я начинаю привыкать к разочарованиям», – первые же комментарии прессе после финиша.

А еще раньше были драматичные крики под звук умирающего мотора в Испании:

После разворота в Имоле Шарль не вопил по радио сразу же, но вылезал из машины не менее драматично:

И эмоции прорываются не только при неудачах. Как только Леклер упирается в напарника (по любым причинам и с любыми стратегиями), происходит один и тот же разговор: саркастичное «И что мне делать? Я ****** гонку», требования убрать напарника с дороги, рассуждения вроде «его темпа не хватит» и другие похожие приемы. Как на Гран-при Великобритании, например.

«Я не пытаюсь повлиять на мой результат, ребята, просто...»

Я имею в виду не справедливость притязаний Шарля как таковую, а именно ее эмоциональную форму.

Ведь ладно, если бы это было один-два раза за сезон. Но ведь нет! Такое происходит при любой сложной ситуации: драматичные возгласы по радио или пассивно-агрессивное «значит, я жертвую своей гонкой, окей». Вспомните его первый год с Феттелем – уже тогда Шарль общался по радио примерно так же.

К слову, перед Гран-при России №16 признал, что проявлял слишком много эмоций и несдержанности в предыдущих гонках.

«Совсем необязательно было реагировать так эмоционально. Команда все сделала правильно, мы финишировали на первом и втором местах. В машине сложно сдержать эмоции, много адреналина. Иногда нужно лучше контролировать себя в подобных ситуациях или, как бы сказать повежливее… просто заткнуться!»

Еще бы – как вам уже хрестоматийное: «***** [блин]! Я ошибался! Ну как так, Шарль? ****** [плохо]! ***** [очень плохо]! Да твою же! ***** [плохо]! ***** [очень плохо]! Тупой! ***** [очень] тупо! Недостаточно хорошо для меня. Не говорю о машине, она хороша. Я должен был проехать лучше, вот и все» – после проблем в квалификации на Гран-при Китая 2019-го.

Вообще подобные сеансы психотерапии по радио происходили при абсолютно каждой ошибке, и однажды гоночный инженер попросил Шарля отключиться прямо на середине нового спича. С тех пор Леклер реже рвет радиопространство такими излияниями, но явно не из-за внутренних изменений – просто научился вовремя нажимать на кнопку.

И вообще, мы сейчас говорим об авторе радиомема «Я тупой!» после аварий.

Нет, безусловно, эмоции и честность дают Леклеру +100 к живости, характеру и личной привлекательности по сравнению с большинством пилотов в паддоке. Просто немного странно слышать это от человека, который первое же больше интервью в качестве пилота «Ф-1» (еще в «Заубере») официальному подкасту Beyond The Grid давал словами:

«Когда я только начал гоняться, ментальность была моей главной слабостью, – рассказывал Леклер в подкасте Beyond The Grid в 2018-м. – Я был очень эмоциональным, решил это исправить и приступил к работе с «Формулой Медицины». Позже я занимался этим и в Академии «Феррари» с разными тренерами. Если меня спросят сейчас о моей сильнейшей черте, я без сомнений назову ментальность.

Раньше я очень легко и очень сильно злился, если заканчивал вторым замечательную гонку. Именно из-за позиции – «второй» для меня всегда звучал как «первый из проигравших». Раньше я вообще практически никогда не был доволен своими выступлениями: для меня имел значение только результат, и без него я отказывался признавать, что хорошо поработал. Я сам слишком оказывал на себя чрезмерное давление и подвергал себя слишком грубой критике.

Нервничаю ли я теперь? Вообще нет. Я не считаю себя нервным человеком. Конечно, в автоспорте есть давление, на старте всегда захлестывает адреналин, но я не отношу это к проявлениями нервозности. Моя ментальность позволяет просто не замечать давления. Просто я никогда не принимаю во внимание ожидания людей».

Я хорошо это помню, потому что как раз думал, когда переводил то интервью: вот какой же взвешенный молодой человек, хоть кто-то в «Феррари» теперь будет учиться на ошибках. Однако Шарль гоняет пятый год, и...

Ни на что не намекаю, но в том же интервью Шарль сказал буквально это:

«Я стараюсь быть честным. Если я не преуспею, то «Феррари» должна меня уволить. Именно так я вижу ситуацию: если я достаточно хорош — то останусь, а в противном случае заслуживаю увольнения».

Но не нужно. Он и Скудерия стоят друг друга. Идеальная пара.

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan