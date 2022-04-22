Леклер – неуязвимый психологически. Пережил гибель друзей в гонках и смерть отца

Главная сила нового лидера «Формулы-1».

«Феррари» начала революционный год «Формулы-1» с флешбэков эры Михаэля Шумахера: выиграла два Гран-при из трех, забрала два поула и построила машину, укатывающую соперников даже без обновлений. В итоге Шарль Леклер с первого же дня захватил лидерство в общем зачете и быстро расширил отрыв до огромных 34 баллов – на фоне ошибок и регресса прочих претендентов на титул монегаск пока выглядит недосягаемым.

Чем же так хорош новый флагман Скудерии? Основа его пилотажного стиля – готовность идти на риск в любом месте трека в любой момент времени: если в практиках Шарль предположит возможность проезда сложного виража на несколько км/ч выше «оптимального» – непременно хоть раз это попробует (например, во время квалификационного круга, когда нужно выкладывать на стол все, что есть). Потенциальные неприятные последствия вроде срыва болида с траектории Леклера не волнуют: у парня блестящая реакция, и он абсолютно в ней уверен – она часто спасала его от поездок в стену и помогала ему продолжать походы за поулами.

«Я более чувствителен и не так агрессивен, как он, в среднескоростных поворотах, – объяснял различия в пилотаже между собой и Леклером Себастьян Феттель после ухода из «Феррари». – Шарль просто переступает через проблемы и сперва даже их не замечает – сталкивается с ними обычно позже по ходу уик-энда. Поэтому на первых кругах ему проще прогревать покрышки – и вследствие этого выжимать из машины больше».

Не меньше стиль Шарля характеризует любовь к риску на стартах: №16 устраивал мощный наезд на всех впереди, например, в Австрии в 2020-м, в Бахрейне в том же сезоне, в Австрии уже в 2021-м (в роли цели, кстати, вновь оказался Феттель, и атака выполнялась тем же маневром, что и в 2020-м), да и в Сочи в 2021-м лидер «Феррари» так вырвал 7 мест.

Иногда он включает максимальный риск и на гоночной дистанции, когда требуется быстро прорываться – тогда его заезд превращается в настоящую дорогу ярости, как в Монако в 2019-м или в Японии в том же году.

Но рисковых пилотов много и в «Формуле-1», и за ее пределами. Почему же Леклер – особенный?

Шарль – уникально бесстрашный: не боится вообще никого и ничего. Критика, близость ошибки или аварии – его просто не волнуют. И его уверенность в себе ни капли не страдает даже после фэйла – ведь лидер «Феррари» сразу и открыто громко все признает и тут же идет дальше.

У него даже есть фирменная фраза, которую он постоянно орет по радио после каждой промашки по собственной вине:

Она уже стала локальным мемом – ее печатают на футболках и прочем мерче, рисуют с ней комиксы и всячески обыгрывают.

Хотя в целом самомобеж Леклера бывает весьма разнообразный: к примеру, на Гран-при Китая 2019-го он вот так описал проблемы в квалификации.

«***** [блин]! Я ошибался! Ну как так, Шарль? ****** [плохо]! ***** [очень плохо]! Да твою же! ***** [плохо]! ***** [очень плохо]! Тупой! ***** [очень] тупо! Недостаточно хорошо для меня. Не говорю о машине, она хороша. Я должен был проехать лучше, вот и все».

Вообще подобные сеансы психотерапии по радио происходили при абсолютно каждой ошибке, и однажды гоночный инженер попросил Шарля отключиться прямо на середине нового спича. С тех пор Леклер реже рвет радиопространство такими излияниями, но явно не из-за внутренних изменений – просто научился вовремя нажимать на кнопку.

В остальном лидер «Феррари» точно остался прежним: рискует в точности как и раньше и все так же ничего не боится. А искренность в признании ошибок только подчеркивает абсолютную психологическую устойчивость – другого такого пилота просто нет в современной «Ф-1» (ну, разве что Юки Цунода из «Альфа Таури»).

Откуда у Леклера такая психологическая устойчивость? Шарль пережил гибели друзей и смерть отца

Вообще №16 с детства отличался интересной ментальностью – и она ярко проявилась на том самом легендарном видео, когда Леклер и Ферстаппен комментируют обоюдный дисквал после аварии на одном из картинговых заездов.

Шарль потерял подиум из-за глупого недопонимания, словил дисквал – и выдал на камеру минутку абсолютного спокойствия.

Но все равно Шарль специально работал над характером – избавлялся от взрывов эмоций.

«Когда я только начал гоняться, ментальность была моей главной слабостью, – рассказывал Леклер в подкасте Beyond The Grid в 2018-м. – Я был очень эмоциональным, решил это исправить и приступил к работе с «Формулой Медицины». Позже я занимался этим и в Академии «Феррари» с разными тренерами. Потеря Жюля тоже сделала меня сильнее. Если меня спросят сейчас о моей сильнейшей черте, я без сомнений назову ментальность».

Потеря Жюля – это смерть Жюля Бьянки, еще одного юниора «Феррари». Его семья и привела Шарля в гонки. Парень погиб в 2015-м из-за травм, полученных в аварии на Гран-при Японии 2014 года. Нынешнему лидеру чемпионата тогда было 17 лет.

«Он был не только моим другом, но и крестным отцом. Наши семьи всегда были очень близки и наши отцы до сих пор лучшие друзья, – вспоминал Леклер. – Когда я начал гоняться на серьезном уровне, Жюль занимался тем же самым уже давно и дал мне много советов. Причем не только о настройке картов или машин – больше насчет пилотажа. Помню, он приехал на мою первую международную гонку Зимнего кубка и посоветовал быть агрессивнее. Как только началась следующая сессия, я снес парня, ехавшего впереди меня, и тогда сказал: «Не настолько агрессивнее!»

Повлияла ли его авария на мой подход к гонкам? Нет. Когда занимаешься автоспортом, знаешь, что он опасен. И я всегда знал это. Инцидент с Жюлем случился за час или полтора до моей гонки в «Формуле-Рено», и отец мне ничего не сказал. Я узнал обо всем из социальных сетей, но не нашел роликов, а отец не желал об этом говорить. Новости шокировали меня, но я все равно сел в болид и поехал. В моем подходе ничего не изменилось. Хотя только в этот момент я и осознал, что плохое реально может случиться.

Чувствую ли я, что завершаю работу Жюля? Да, в какой-то степени. По-моему, Жюль заслужил место в «Феррари» больше, чем кто бы то ни было. Он всех убедил в своей силе, и его переход в «Феррари» был всего лишь вопросом времени. Я попытаюсь добиться лучшего возможного результата, чтобы увековечить его память и всю безмерную помощь, которую он ко мне проявил. Каждый мой успех будет и его успехом».

Потеря друга оказалась только первой в череде несчастий: когда Шарль перешел в «Формулу-2», в первой трети сезона в разгаре схватки за лидерство ушел из жизни его отец. Юниору «Феррари» тогда было 19 – он победил в следующей же гонке уик-энда и вторым местом во втором заезде.

«Я планировал отправиться навестить его перед гоночным уик-эндом «Формулы-2» в Баку во вторник, но он скончался в течение дня, – вспомнил Шарль в подкасте Beyond The Grid. – Я отменил вылет и на следующий день взял выходной. Было трудно подготовиться к гонке. Я спрашивал себя: «Как я смогу выступить, если мой разум просто не мог думать о гонках?». Трудная была ситуация.

В конце концов я спросил себя: «Что бы хотел отец, если бы все еще был жив?». И быстро осознал: он бы хотел, чтобы я выиграл. Помня об этом и о нем, я смог быстро сконцентрироваться на гонке, чтобы выжать лучший результат в его честь. И у меня получилось: я завоевал поул-позицию, победил в первом заезде, выиграл и второй на трассе, но из-за десятисекундного штрафа сдвинулся на второе место. И это было одно из лучших моих выступлений за весь год.

Отец давал мне советы вроде «тормози чуть позже, поворачивай чуть раньше», но, думаю, его наставления были более абстрактными. Он не вмешивался в мою работу с инженерами и предоставлял мне достаточно необходимой любому гонщику самостоятельности — и подобный подход очень сильно помог мне в будущем. Он всегда все анализировал, но приходил точно в правильное время после работы и только тогда что-то предлагал. Он никогда не влазил во время моего взаимодействия с командой и не закатывал скандалов, даже если я выступал не слишком хорошо.

Вечером после каждой гонки или тестов он всегда звонил мне и спрашивал: «Ну что, как все прошло?». Он поддерживал меня больше, чем кто-либо, и по этому невозможно не скучать. Также он был великолепной личностью – именно он сделал меня тем, кто я есть».

В середине 2019-го Шарль уже превратился в юную надежду «Феррари» с поулами и попытками выиграть (он победил бы в Бахрейне, если бы не отказал мотор), гонявшим наравне с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем. И тогда его ждал новый удар – гибель еще одного друга детства Антуана Юбера в гонке «Формулы-2». В уик-энд Гран-при Бельгии.

«Мы вместе выросли, я соревновался с Антуаном в первой же своей гонке, когда мне было семь лет, – рассказал спустя два года Шарль при втором появлении в подкасте Beyond The Grid. – Я хотел посвятить первую победу ему.

Я так и не насладился той победой, главный ее образ у меня – именно гибель Антуана. Уик-энд походил на тот в Баку, когда я потерял отца. Всегда приятно доказать себе, что можешь выжать максимум даже в таких условиях – именно это я и вынес для себя из того дня наравне с личной болью.

Хотя я и осознал все только неделю спустя, на похоронах. В горячке момента и во время гоночного уик-энда я же все еще думал о гонке, я ведь стартовал с поула. От меня требовалось попробовать победить. Я постарался не «забыть» – ненавижу это слово – но абстрагироваться от потери. Помнить о ней, но не вмешивать ее в дело как только возможно».

Потому вряд ли одна или две аварии могут его напугать или вынудить пересмотреть подход к пилотажу или ошибкам. Даже смерти друзей в гонках не заставили его обдумать подход с нулевым страхом.

«Если бы я думал о риске при приближении к повороту – ну, лучше тогда сидеть дома, – рассказывал Леклер. – Да, серьезные аварии случаются, и мы можем потерять тех, кого любим, однако это не должно влиять на настрой. Когда я сажусь в болид, то просто хочу оказаться быстрейшим.

В день, когда испугаюсь риска, я закончу с гонками – ведь уровень все равно снизится. Когда я в машине, то думаю только о максимально быстром прохождении поворота. Я никогда не чувствовал страха, когда сидел в болиде. Только сильно удивляешься, когда нажимаешь на педаль тормоза – а она не срабатывает».

Более того, такой бесстрашный подход вместе с полной концентрацией на своих действиях как раз и освобождает Шарля от давления из-за критики.

«Я не считаю себя нервным человеком. Конечно, в автоспорте есть давление, на старте всегда захлестывает адреналин, но я не отношу это к проявлениями нервозности. я никогда не принимаю во внимание ожидания людей. Я концентрируюсь на себе и стараюсь выжать лучший результат.

Я стараюсь быть честным. Если я не преуспею, то «Феррари» должна меня уволить. Я это пойму. Именно так я вижу ситуацию: если я достаточно хорош останусь, а в противном случае заслуживаю увольнения. Такой подход снимает огромный пласт давления с моих плеч».

Потому любой риск для Леклера – просто часть ежедневных задач, которые он должен выполнять.

Потери друзей и самого близкого человека лишь буквально укрепили подход нынешнего лидера «Формулы-1» – он полностью отринул страх и на каждом метре трассы готов выжимать чуть больше, если видит возможности. Оттуда и невероятное превосходство над Ферстаппеном и Хэмилтоном в 5-7 км/ч в половине медленных и среднескоростных поворотов, оттуда – и готовность раз за разом отлавливать машину даже со средним балансом, и квалификационная скорость.

И чем лучше болид – тем больше Леклер способен из него вынимать.

Если «Ред Булл» починит-таки RB18 и Макс вернется в титульную схватку – его там ждет даже более отчаянный соперник, чем Хэмилтон в 2021-м.

Фото: globallookpress.com/Hu Jingchen/XinHua, HOCH ZWEI via imago-images.de; instagram.com/charles_leclerc; REUTERS/Hamad I Mohammed; East News/IMAGO/Joao Filipe/Imago Sport and News