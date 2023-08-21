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😏 «Немцы перехитрили «Ливерпуль». Это не то сексуальное имя, которое хотели бы услышать фанаты». Оуэн Харгривз оценил дебют Ватару Эндо на «Энфилде»

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Ватару Эндо дебютировал за «Ливерпуль» в победном матче с «Борнмутом».

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Оуэн Харгривз остался под впечатлением от игры японца.

«Это не то сексуальное имя, которое хотели бы услышать фанаты «Ливерпуля», но он очень качественный игрок. Он мне нравится. Это отличная шестерка для мерсисайдцев.

Он гениален в своем умении прикасаться к мячу. Честно говоря, Ватару на удивление хорош в воздухе, даже при том, что его рост всего 178 см. Его вертикальные передачи просто безумны. Он был капитаном «Штутгарта», капитаном своей сборной.

Абсолютный лидер. Он обошелся всего в €20 млн, потому что ему уже 30 лет и у него оставался один год по контракту, но думаю, что немцы немного перехитрили «Ливерпуль», - заявил Харгривз.

Напомним, что Эндо перешел из «Штутгарта» в «Ливерпуль» 18 августа. Трансфер обошелся в €18 млн.

8 комментариев

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vitalis
я один из этой заметки не понимаю, КАК немцы перехитрили Ливерпуль? или автора перехитрил перевод?
+9
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+9
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grishapelengator
Ответ vitalis
я один из этой заметки не понимаю, КАК немцы перехитрили Ливерпуль? или автора перехитрил перевод?
Намек на переплату...
+4
0
+4
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Мохамед Салах
Ответ Jazzzz
Был в Арсенале похожий парень, Торрейра. Ростом тоже такой. Начал круто, но быстро скис. Обидно вышло😕
это не торрейра брат 👨 это Эндо и он очень хорош 😏😏😏
+1
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Николай Тимошевич
Пусть лучше расскажет про Гарри Магуаэра.
0
0
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eftomolgy
Ответ vitalis
я один из этой заметки не понимаю, КАК немцы перехитрили Ливерпуль? или автора перехитрил перевод?
Штуттгарт кстати обыграл Бохум 5-0. И Штуттгарт - родной город Клоппа🤔
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vitalis
Ответ grishapelengator
Намек на переплату...
т.е., за 5 млн должны были брать? :))) тогда да, перехитрили :)))
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vitalis
Ответ eftomolgy
Штуттгарт кстати обыграл Бохум 5-0. И Штуттгарт - родной город Клоппа🤔
тут я вообще не вижу никакой связи, если честно. где тут о перехитрении? с Ендо обыграли бы 2:0 всего? :)
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