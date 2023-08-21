8 комментариев

Ватару Эндо дебютировал за «Ливерпуль» в победном матче с «Борнмутом».

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Оуэн Харгривз остался под впечатлением от игры японца.

«Это не то сексуальное имя, которое хотели бы услышать фанаты «Ливерпуля», но он очень качественный игрок. Он мне нравится. Это отличная шестерка для мерсисайдцев.

Он гениален в своем умении прикасаться к мячу. Честно говоря, Ватару на удивление хорош в воздухе, даже при том, что его рост всего 178 см. Его вертикальные передачи просто безумны. Он был капитаном «Штутгарта», капитаном своей сборной.

Абсолютный лидер. Он обошелся всего в €20 млн, потому что ему уже 30 лет и у него оставался один год по контракту, но думаю, что немцы немного перехитрили «Ливерпуль», - заявил Харгривз.

Напомним, что Эндо перешел из «Штутгарта» в «Ливерпуль» 18 августа. Трансфер обошелся в €18 млн.