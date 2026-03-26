Радимов о ЦСКА и отстранении Мойзеса: «Гасить внутренние конфликты надо было на предсезонке. Проблемы в обороне могут подломить в борьбе за высокие места»

Радимов о ЦСКА: гасить внутренние конфликты надо было на предсезонке.

Владислав Радимов высказался о ситуации в ЦСКА на фоне конфликта между защитником Мойзесом и тренером Фабио Челестини . Бразилец отстранен от тренировок с командой.

«Проблемы в обороне у ЦСКА существуют, и это их может подломить в борьбе за высокие места. Золото армейцы уже упустили, при таких «Зените» и «Краснодаре 10 очков они не отыграют.

Тем более видно, что были или есть какие-то внутренние конфликты, история с Мойзесом тому подтверждение. И гасить их надо было на предсезонке», – сказал экс-игрок ЦСКА .