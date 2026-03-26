Радимов о ЦСКА и отстранении Мойзеса: «Гасить внутренние конфликты надо было на предсезонке. Проблемы в обороне могут подломить в борьбе за высокие места»
Владислав Радимов высказался о ситуации в ЦСКА на фоне конфликта между защитником Мойзесом и тренером Фабио Челестини. Бразилец отстранен от тренировок с командой.
«Проблемы в обороне у ЦСКА существуют, и это их может подломить в борьбе за высокие места. Золото армейцы уже упустили, при таких «Зените» и «Краснодаре 10 очков они не отыграют.
Тем более видно, что были или есть какие-то внутренние конфликты, история с Мойзесом тому подтверждение. И гасить их надо было на предсезонке», – сказал экс-игрок ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
А если их в предсезонке не было?
Буланов, прокомментируй лучше Зенит.
Ему нельзя, пахан от пайки отлучит.Только москвичи,и Краснодар.
Ещё один обозреватель появился. то о Спартаке, то о ЦСКА. Кто следующий? Радимов, Орзул и многие комментаторы не заслуживают быть на Ц,К. Больше того, Генич, Журавель устроили сходняк на котором определили чемпиона РПЛ. Это всё напоминает Маску Киркорова. Клоуны, ваше мнение мне неинтересно.
Так конфликты только нарисовались. Надо было что-то срочно с обороной делать после Динамо. Этот момент упущен был, что и привело к конфликту.
