Дончич считает, что Винисиус похож по игре на Карри, а Роналду – на Леброна
Защитник «Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос, на кого из звезд НБА похожи по игре футболист «Реала» Винисиус и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выступавший ранее за «Мадрид».
«Винисиус похож на [защитника «Голден Стэйт»] Стефена Карри, а Криштиану – на [форварда «Лейкерс»] Леброна Джеймса», – сказал Дончич.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: MadridXtra
3 комментария
Стеф это Месси, Роналду Леброн.
100%
А Дончич - на Гаскойна)
