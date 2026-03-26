Дончич считает, что Винисиус похож по игре на Карри, а Роналду – на Леброна

Защитник «Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос, на кого из звезд НБА похожи по игре футболист «Реала» Винисиус и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выступавший ранее за «Мадрид».

«Винисиус похож на [защитника «Голден Стэйт»] Стефена Карри, а Криштиану – на [форварда «Лейкерс»] Леброна Джеймса», – сказал Дончич.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: MadridXtra
3 комментария
Стеф это Месси, Роналду Леброн.
Стеф это Месси, Роналду Леброн.
А Дончич - на Гаскойна)
Материалы по теме
Винисиус о Неймаре: «Он делает все, чтобы вернуться в сборную – решение за тренером, но мы хотим играть вместе с лучшими. Анчелотти всегда говорит с нами, этот диалог очень важен для нас»
вчера, 19:48
Винисиус об уходе Гризманна из «Атлетико»: «Антуан – отличный игрок, он очень поможет развитию МЛС. Я хочу остаться в «Реале» надолго»
вчера, 17:05
Винисиус о ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы я стал одним из главных героев – я готов, не хочу снова проиграть. Надеюсь сделать в сборной то же, что делаю в «Реале»
вчера, 15:17
Рекомендуем
Главные новости
Карпин не согласится возглавить «Спартак», работая в сборной: «Совмещать не буду – даже если «Реал». У меня контракт еще два года»
вчера, 21:44
Льоренте не считает солнце вредным для кожи: «Проблема в том, что вы не видите его весь год, а потом проводите 7 часов на пляже. Это как не заниматься спортом, поднять 200 кг и повредить колени»
вчера, 21:36
Анчелотти о реакции на невызов Неймара в сборную: «У всех в футболе может быть свое мнение. Я слежу за всеми и должен уважать каждое из них»
вчера, 21:28
Хакан Чалханоглу: «Молодое поколение немного лениво, но без жертв никуда не продвинуться. Мотивации не всегда хватает, требуется дисциплина»
вчера, 21:19
«Арсенал» хочет подписать Хвичу летом. Окружение вингера открыто к идее перехода, но «ПСЖ» не готов продавать игрока и «займет жесткую позицию» (The Independent)
вчера, 20:52
Канчельскис о Лусиано в ЦСКА: «Торрес перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез, Шевченко пропал в Лондоне, уйдя из «Милана», – здесь то же самое. Не та команда и не тот стиль, видимо»
вчера, 20:24
Мбаппе опроверг, что «Реал» обследовал ему не то колено: «Когда нет общения с прессой, все этим пользуются. Я косвенно несу за это ответственность, возможно»
вчера, 20:14
Карпин об оценке сборной России: «Мы не смотрим на результат в нынешней ситуации. Если я недоволен игрой, это важнее победы. Во Вьетнаме выиграли 3:0, но ничего хорошего там не было»
вчера, 20:01
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
вчера, 20:00Тесты и игры
Винисиус о Неймаре: «Он делает все, чтобы вернуться в сборную – решение за тренером, но мы хотим играть вместе с лучшими. Анчелотти всегда говорит с нами, этот диалог очень важен для нас»
вчера, 19:48
Последние новости
Шалимов о Соболеве: «Голами и игрой выигрывает конкуренцию у Дурана, но потерь у Алекса очень много»
6 минут назад
Колосков о Мали без игроков основы: «Это неуважение к нам, к РФС. Чувствую себя обманутым, но такова жизнь»
39 минут назад
Лапочкин о судьях РПЛ: «Не совсем готовы к возобновлению чемпионата: много вмешательств ВАР, спорных решений, двойные трактовки»
52 минуты назад
Тот самый фанат «МЮ» совсем зарос – вот это грива на 536-й день челленджа!
вчера, 22:05ВидеоСпортс"
Делегация «Овьедо» встретилась с папой римским в Ватикане в честь 100-летия клуба. Льву XIV подарили футболку команды, копию статуи Девы Марии и юбилейную книгу
вчера, 22:03
УЕФА оштрафовал «Бенфику» на 73 000 евро за расистское поведение болельщиков, бросание предметов и использование лазерных указок в 1-м стыковом матче ЛЧ с «Реалом»
вчера, 22:00
Сын Симеоне Джанлука о характере Диего: «Отец не любит проигрывать даже в настольные игры и карты – всегда играет с нами так, будто от этого зависит его жизнь. За столом говорим только о футболе»
вчера, 21:38
Мбаппе пошутил о возможности стать звездой ЧМ-2026: «Не то чтобы меня тут не знали, учитывая, как трудно мне было выйти из отеля»
вчера, 21:21
Невеш отпраздновал день рождения в стиле «Острых козырьков»
вчера, 20:57Фото
Женская команда «Барсы» разгромила «Реал» в 1/4 финала ЛЧ – 6:2. Игру на «Альфредо Ди Стефано» посетили 4203 болельщика
вчера, 20:36
Рекомендуем