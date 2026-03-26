  • Пономарев об открытии своего бюста на Аллее спортивной славы ЦСКА: «Это большая честь для меня»
Пономарев об открытии своего бюста на Аллее спортивной славы ЦСКА: «Это большая честь для меня»

Владимир Пономарев высказался об открытии своего бюста.

Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев высказался об открытии своего бюста на Аллее спортивной славы армейцев.

Пономарев занял четвертое место в составе сборной СССР на ЧМ-1966.

«Когда в начале прошлого года мне рассказали о намерении установить мой бюст на Аллее славы ЦСКА, я не поверил ушам: это большая честь для меня. Надо еще учитывать и то, что изготовление бюста очень дорого стоит. Мне и неудобно было, и я не поверил во все это — сказал [председателю совета ветеранов ЦСКА Юрию Миронову]: «Делай что хочешь!»

А потом мне звонок: скульпторы хотят посмотреть на меня воочию — я к ним приезжаю. Я сидел часа полтора, пока они вокруг меня вертелись, смотрели — нужно ведь было передать характер скульптуре. Мы договорились, что сделают меня таким, каким я был в молодости. Потом мне уже сообщили, что бюст готов. Прислали фото — мне бюст не очень понравился. Снова съездил к скульпторам — кое‑что они переделали, и получилось. Бюст понравился, похож. Молодцы!

Я с волнением ждал момента открытия бюста, и сейчас я тоже волнуюсь. Это очень значимое событие для меня. Огромная благодарность начальнику ЦСКА полковнику Громову Артему Валерьевичу! Огромная благодарность Миронову и всему совету ветеранов ЦСКА!» — сказал Пономарев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Владимир Алексеевич Пономарев
Смотря на его высказывания относительно игры клубы или любого игрока или тренера,открытие бюста выглядит не только как дань уважения а как причина задобрения пожилого критика
Странно, диванные критики спортса могут иметь своё мнение по поводу игры ЦСКА, а заслуженный ветеран нет??? И он в игре футбол совсем не разбирается??? Играя за клуб и сборную???
Насчёт заслуженности большие вопросы. Он за основу играл совсем немного. Если ему открыли, то нужно, допустим, и Васину открывать )
Приветствую открытие бюста Пономареву! Настоящий патриот клуба, умница. Открытие бюста ему - это удар всем хамам, которых среди болелов ЦСКА, к сожалению, достаточно.
Материалы по теме
Пономарев об ошибке Акинфеева с «Махачкалой»: «Игорьку надо заканчивать – уступать место молодым и уходить на хорошей ноте»
вчера, 03:27
Пономарев о словах Талалаева про конфликт с Челестини: «Эти заявления как будто идут не от взрослого мужчины, а от мальчишки. Он 1000 раз неправ, нельзя тренеру такое делать»
24 марта, 11:40
Владимир Пономарев: «Мойзес прав, он понял, что Челестини – слабый тренер. В ЦСКА страшный бардак, игры нет. Обидно за это безобразие, стыдно смотреть»
20 марта, 17:59
Семак о зарплате в 285 млн рублей в год: «А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? Даже понятия не имею, откуда добывают эти слухи. Сплетни не хочется комментировать»
3 минуты назад
Батистута о Марадоне: «Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Я виню себя, потому что мог бы ему помочь, хоть с ним и было тяжело. Надеюсь, с Месси такого не случится»
23 минуты назад
Пономарев о зарплате Семака: «285 млн рублей звучит нереально, он что, будет покупать виллы на Багамах? Люди получают определенные зарплаты и пенсии, надо иметь гражданскую совесть»
35 минут назад
Тренер Северной Ирландии о матче с Италией: «У них нет Дель Пьеро или Тотти – не думаю, что есть игрок, которого мы боимся. Их сила в команде, а не в отдельных личностях»
41 минуту назад
Семак о Дуране и Энрике: «Джон – талантливый игрок, ему непросто адаптироваться в РПЛ. Луису нужно прибавлять, но он не так много забивал и отдавал раньше – сложно ждать всплеска»
56 минут назад
Быстров о сборной: «Вызов 30 игроков – это неуважение Карпина к болельщикам. Давайте вызовем 60 человек, чтобы обыграть Никарагуа, Мали, Бали. Состав наигрывают десятилетиями»
сегодня, 10:31
Глава «Балтики» о курсах управления гневом для Талалаева: «Его можно преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков»
сегодня, 10:23
Риоло о том, что Мбаппе опроверг историю с коленом: «Он солгал, я подтверждаю эту информацию на 1000%. Он не хочет наносить ущерб «Реалу», который в этой ситуации выглядит нелепо»
сегодня, 10:14
Первый тренер Миранчуков не смог работать в академии «Краснодара»: «Условия невероятные – чуть ли не красной икрой кормили. Но ее называли «золотой клеткой», муштруют там всех»
сегодня, 10:13
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 10:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Кроос о «Реале»: «Клуб очень похож на семью, Перес излучает что-то очень человечное. Я чувствовал себя защищенным в трудные времена»
3 минуты назад
Бруну, Гордон, Райя, Уэлбек, Гиббс-Уайт – среди номинантов на приз лучшему игроку марта в АПЛ
17 минут назад
Булыкин о матче с Никарагуа: «Я был бы не против вызова в сборную, точно не испортил бы картинку в атаке. Соперник не столь грозный – пару голов бы накидал, думаю»
45 минут назад
Магуайр об Амориме: «Мне очень нравится Рубен. У него отличные идеи, просто в «МЮ» они не сработали. Он заслуживает похвалы за то, что повел клуб в нужном направлении»
сегодня, 09:59
Ловчев не уверен, что Россия обыграет Никарагуа и Мали: «В нашу сборную и тех, кого вызывают, не особо верю. Футболисты должны сражаться, но игра команды далека от идеала»
сегодня, 09:45
Мбаппе о победе на ЧМ в роли капитана Франции: «Это так сложно, так редко случается. Это было бы фантастически для меня, игроков, французов и журналистов»
сегодня, 09:37
Берналь с 14 лет работает с психологом: «Это очень помогло мне, особенно после травмы. Мне казалось, что партнеры находятся на другом уровне, что у меня ничего не получится»
сегодня, 09:20
Жичкин об Ironman: «У меня нет кризиса среднего возраста, я не убегаю из семьи. Триатлон – движуха, к которой жизнь подтолкнула. Если бы не склонность к травмам, я бы просто играл в футбол до 55 как Хлестов»
сегодня, 08:54
Мор считает Тюкавина лучшим форвардом сборной: «Видно, что восстановился от травмы, набрал хорошую форму»
сегодня, 07:56
Ретеги перед Северной Ирландией: «Италия намерена доказать, что готова к решающему испытанию. Очень ждал этого матча после 1:4 с Норвегией»
сегодня, 07:39
Рекомендуем