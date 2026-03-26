Пономарев об открытии своего бюста на Аллее спортивной славы ЦСКА: «Это большая честь для меня»

Владимир Пономарев высказался об открытии своего бюста.

Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев высказался об открытии своего бюста на Аллее спортивной славы армейцев.

Пономарев занял четвертое место в составе сборной СССР на ЧМ-1966.

«Когда в начале прошлого года мне рассказали о намерении установить мой бюст на Аллее славы ЦСКА, я не поверил ушам: это большая честь для меня. Надо еще учитывать и то, что изготовление бюста очень дорого стоит. Мне и неудобно было, и я не поверил во все это — сказал [председателю совета ветеранов ЦСКА Юрию Миронову]: «Делай что хочешь!»

А потом мне звонок: скульпторы хотят посмотреть на меня воочию — я к ним приезжаю. Я сидел часа полтора, пока они вокруг меня вертелись, смотрели — нужно ведь было передать характер скульптуре. Мы договорились, что сделают меня таким, каким я был в молодости. Потом мне уже сообщили, что бюст готов. Прислали фото — мне бюст не очень понравился. Снова съездил к скульпторам — кое‑что они переделали, и получилось. Бюст понравился, похож. Молодцы!

Я с волнением ждал момента открытия бюста, и сейчас я тоже волнуюсь. Это очень значимое событие для меня. Огромная благодарность начальнику ЦСКА полковнику Громову Артему Валерьевичу! Огромная благодарность Миронову и всему совету ветеранов ЦСКА!» — сказал Пономарев.