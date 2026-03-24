Текущий сезон для Мохамеда Салаха станет последним на «Энфилде». Египтянин официально попрощался с клубом, летом он покинет «Ливерпуль».

За 435 матчей в составе мерсисайдцев Мо забил 255 голов во всех соревнованиях. С сезона-2017/18, первого в составе «Ливерпуля», Салах сделал 281 результативное действие в Премьер-лиге – лучший результат за указанный период. Игроку понадобилось 310 матчей в английском первенстве.

Салах на 108 очков по системе «гол+пас» обошел Сон Хын Мина, южнокореец занял вторую строчку рейтинга. Мо обошел и другую легенду «Тоттенхэма» – Харри Кейн за тот же период сделал 169 результативных действий в АПЛ.

Легенда.