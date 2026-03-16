«Ливерпуль» мог вырвать победу с «Тоттенхэмом» на 96-й, но Экитике запорол выход 4 на 2 😔
Можно сказать, «Ливерпуль» дважды упустил победу над «Тоттенхэмом». Сначала пропустив, а затем не забив.
На 96-й минуте Юго Экитике выходил с тремя партнерами против двух защитников «шпор», но принял не лучшее решение.
Фанаты недовольны.
💭 «Честно говоря, Кьеза отлично обработал этот жуткий пас Экитике».
💭 «А на скамейку сядет Кьеза».
💭 «Экитике облажался сразу дважды».
💭 «Экитике сделал все неправильно».
💭 «Экитике слишком долго возится, а затем отдает ужасный пас Кьезе. Он должен был раньше отдать передачу Салаху. Это ужасно».