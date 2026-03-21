🫣 У «Ливерпуля» уже 10 поражений в АПЛ – это больше, чем у «МЮ» и «Арсенала» вместе
Впервые с сезона-2015/16 «Ливерпуль» проиграл 10 матчей в АПЛ. Сегодня «скаузеры» уступили «Брайтону» со счетом 1:2.
10 лет назад «Ливерпуль» закончил сезон на 8-й строчке с 10-ю поражениями.
Впереди еще 7 туров.
Сколько еще будет поражений?
Причём все эти траты прямо щас стремительно обесцениваются. Гехи вон профукали не по вине «Красных», но я думаю, он уже 100 раз перекрестился, что его чудом пронесло от перехода на «Энфилд». Да и другие топ-игроки теперь 10 раз подумают, прежде чем приходить к «Красным». Более того, теперь высока вероятность пролёта мимо лч на следующий сезон и уже имеющиеся топ-игроки могут захотеть навострить лыжи из клуба без главного еврокубка (летом).
Владельцам вообще не жалко ни своих вложений, ни клуб, ни, прости господи, нервы болельщиков?! Тогда это просто куколды.
А большинству болельщиков, по-моему, ещё в октябре было понятно, что физрук — это просто не уровень «Ливерпуля». Полгода назад, Карл!
Состав вообще не укомплектован, они даже заменить ушедших игроков количественно не смогли толком заменить.
+ еще травмы, играть вообще некому, что конечно не снимает вины с тренера; даже
С такими вводными можно было бы поставить хоть какой-то футбол, сейчас же вообще безнадега!