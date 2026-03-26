Шалимов о Соболеве: «Голами и игрой выигрывает конкуренцию у Дурана, но потерь у Алекса очень много»

Шалимов о Соболеве: голами и игрой выигрывает конкуренцию у Дурана.

Игорь Шалимов оценил прогресс в игре форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев голами и игрой забирает место в составе, выигрывая конкуренцию у Дурана. Но потерь у Алекса очень много. И если он не забивает, то эти потери — просто катастрофа. Ведет себя Алекс правильно: главное – забить, но мячи надо сохранять лучше.

Но если посмотреть на последние матчи, то результативность отличная. Победный гол «Балтике» в Кубке, гол «Спартаку» и здесь [против «Динамо» – 3:1] «гол+пас», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.