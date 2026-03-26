  • «История Заболотного в «Спартаке» подходит к концу. Был шанс проявить себя, но после удаления с «Балтикой» он сам себе все испортил». Мор о форварде
Эдуард Мор считает, что «Спартак» расстанется с нападающим Антоном Заболотным по окончании сезона.

В 8 матчах текущего розыгрыш РПЛ Заболотный не отметился результативными действиями.

«Конечно, история Заболотного в «Спартаке» подходит к концу. Как показала практика, Заболотный — не уровень «Спартака». Здесь нет ничего неожиданного. У него был шанс проявить себя, но после красной карточки с «Балтикой» [в июле] он сам себе все испортил. Так бывает. 

Могло сложиться по-другому, однако своими шансами Заболотный не воспользовался, а в «Спартаке» их можно не много получить. Футболист возрастной, сильная конкуренция», — сказал бывший игрок «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Это было очень странная история
Он лучший форвард в мире когда бежит лицом к своим воротам и чиркает мяч 😀
Никто от него большего и не ожидал
Да ладно, везде писали, что свои пару мячей он забьет выходя с замен. Итог : никому не нужные голы в кубке. Зато Жозе и Николсона отправили отдыхать и молодых не подтянули и этому бездарю отвалили зп
Согласен, Карседо молодых подтягивает и это радует
Трудно не согласиться с Мором... Лучше бы вернули Шамара, больше толку было бы
Там и Шамана можно было бы попробовать, примерно один уровень
да и Жозе жалко. Толковый был нап. Полгода в порядок приводили, чтобы отдать бесплатно. Ну видать кто-то заработал на "бесплатном Антоне"
При всех своих достоинствах у Заболотного лишь один недостаток,но главный-он не умеет играть в футбол.Достаточно посмотреть,что он делает,когда вдруг к нему попадает мяч...
Ну и что, пойдёт Заболотный в Акрон и они там с Дзюбой все нападающих РПЛ на пару перебьют, против этих двух амбалов даже Кордоба не выстоит.
Мало шансов ему давали.
Когда речь заходил о Заболотном всегда вспоминаю его презентационный ролик в Спартаке и сильно сильно смеюсь, почти как при первом просмотре
А сколько же было эпитетов , когда подписывали Роналду на минималках
Изначально это было понятно. В роли запасного должны быть молодые футболисты, есть Массалыга, пусть лучше он будет играть и получать практику.
