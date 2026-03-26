«История Заболотного в «Спартаке» подходит к концу. Был шанс проявить себя, но после удаления с «Балтикой» он сам себе все испортил». Мор о форварде

Мор: история Заболотного в «Спартаке» подходит к концу.

Эдуард Мор считает, что «Спартак» расстанется с нападающим Антоном Заболотным по окончании сезона.

В 8 матчах текущего розыгрыш РПЛ Заболотный не отметился результативными действиями.

«Конечно, история Заболотного в «Спартаке» подходит к концу. Как показала практика, Заболотный — не уровень «Спартака». Здесь нет ничего неожиданного. У него был шанс проявить себя, но после красной карточки с «Балтикой» [в июле] он сам себе все испортил. Так бывает.

Могло сложиться по-другому, однако своими шансами Заболотный не воспользовался, а в «Спартаке» их можно не много получить. Футболист возрастной, сильная конкуренция», — сказал бывший игрок «Спартака ».