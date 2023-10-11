Ого, «Спартак» – лидер КХЛ. Как такое возможно?

Все дело в суперзвене Голдобина?

«Спартак» – единоличный лидер КХЛ, у команды 9 побед в последних 10 матчах. И это совсем не похоже на стечение обстоятельств, позади почти два месяца регулярного чемпионата.

Превосходство «Спартака» – явление для лиги. В 6 из 14 сезонов красно-белые не попали в плей-офф, еще 5 раз вылетели в первом раунде. Самый успешный отрезок в новейшей истории москвичей связан с Милошем Ржигой: под руководством чешского тренера они вышли в четвертьфинал двух первых розыгрышей Кубка Гагарина (2009 и 2010 годы).

В следующий раз команда сыграла во втором раунде только через 12 сезонов. Помогла случайность: москвичи попали на «Йокерит», который в феврале 2022-го снялся с чемпионата. КХЛ не стала заменять финский клуб в списке участников плей-офф, поэтому «Спартаку» автоматически присудили победу в серии (4-0).

Главная звезда «Спартака» – Николай Голдобин. В «Металлурге» ему намекали на слабый характер

Визитная карточка «Спартака» – ударная тройка атаки: Голдобин – Морозов – Порядин. Все трое переехали в Москву летом. Голдобин – сам москвич, воспитывался в хоккейной школе «Белые медведи», два предыдущих сезона провел в «Магнитке»; оба раза набирал более 35 очков, но в прессе его часто называли игроком настроения, а главный тренер Илья Воробьев неоднократно отправлял в запас.

Например, по ходу стартового матча сезона – тогда Голдобин сыграл менее 10 минут. В середине сентября форвард вообще исчез из заявки – вернулся только через полторы недели. «Отсутствие Николая – тренерское решение. В своих последних матчах он играл как обычный хоккеист. Считаю, он должен быть лидером. Будет показывать прошлогодний уровень – будет играть», – объяснял Воробьев.

В октябре представитель нападающего Сергей Исаков заявил, что запросил у клуба обмен. На следующий день первый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков опроверг слова агента: «Запроса на обмен не поступало».

Высказавшись публично, стороны, очевидно, нашли компромисс. Голдобина больше не выводили из основы, хотя его айстайм колебался от 11 до 18 минут за матч. Вскоре форвард выдал впечатляющий результативный отрезок – 8 очков в 6 матчах.

Воробьев односложно отметил позитивные изменения: «Он поработал, стал полностью включаться». Николай тоже выступил: «Я стал больше играть. Вошел в правильную форму – и ментальную, и физическую. Сейчас чувствую себя на льду очень уверенно. <…> Все хорошо. Я в команде. Никуда не уйду».

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко отрицал, что клуб рассматривал даже идею обмена: «Обменять игрока уровня Голдобина можно только на игрока с сопоставимым мастерством. 3-4 клуба звонили, спрашивали. Но они знали, что я всегда говорил: «Я Колю не отдам». Конкретных разговоров не было. Меня спрашивали: «Правда будете менять?» Я отвечал: «Нет, неправда».

Правда, и о недостатках игрока Гомоляко не забыл: «Возможно, он не мог заставить себя играть в полную мощность на предсезонных турнирах. <…> Он может играть лучше, чем в прошлом году».

На этом стороны зарыли топор войны, и Голдобин – без происшествий, но и без особого лоска – доиграл сезона в «Магнитке». Во втором раунде плей-офф уральцы всухую уступили серию «Авангарду» (0-4), и на итоговой пресс-конференции Голдобину досталось в первую очередь. «В отрицательную сторону удивил, не показал мужика Коля Голдобин, – сказал Ласьков. – Без мужика-то великим хоккеистом, даже имея талант, не станешь». На этой же пресс-конференции Ласьков и Илья Воробьев объявили об уходе в отставку.

В начале мая «Металлург» сделал Голдобину квалификационное предложение, но через день агент объявил, что его клиент продолжит карьеру в НХЛ. Переезда не случилось: в июне «Магнитка» обменяла Николая в «Спартак» на Данилу Квартальнова.

Агент Исаков эмоционально объяснил, почему Голдобин отказался от предложения магнитогорцев: «Они Михайлиса на 80 млн рублей подписали, куда это годится? Не хотим считать чужие деньги, но мы не стали подписывать контракт. Есть определенные этические нормы, пусть тогда Михайлис делает результат в команде».

Супертройку «Спартака» придумали летом. Она устроила концерт в первом матче сезона – но проиграла

Трансферы других спартаковских героев сезона получились менее драматичными. В позапрошлом сезоне Иван Морозов впал в немилость Романа Ротенберга в СКА и играл то в «Сочи», то в «СКА-Неве» из ВХЛ. Затем СКА обменял права на Морозова в «Спартак», а сам форвард отправился за океан. Задрафтованный под 61-м номером, Морозов не смог пробиться в состав «Вегаса» – и «рыцари» отдали нападающего в аренду «Спартаку».

Экс-игрок «Нефтехимика» Павел Порядин в прошлом сезоне впервые в карьере набрал более 30 очков (37), чем привлек интерес нескольких клубов лиги, настойчивее оказался «Спартак».

Новичков объединили в тройку летом. Команда уже тогда демонстрировала яркий и результативный хоккей, однако Голдобин, Морозов и Порядин держались в тени. Москвичи одержали 7 побед в 7 предсезонных матчах и забросили 26 шайб. При этом хотя бы один нападающий ударного сочетания принял участие только в 6 голевых атаках.

Форварды включились в игру словно по щелчку: в первой же игре регулярки ударное звено «Спартака» оформило три шайбы из трех – правда, команда дома сенсационно уступила «Куньлуню» (3:4). Внезапное поражение отрезвило москвичей, и через день они забили в три раза больше – в ворота «Северстали». Хет-трик записал Голдобин.

Сейчас триумвират «Спартака» – в бомбардирском топе лиги. Центрфорвард Морозов и Порядин делят второе место по количеству очков (по 25), Голдобин с огромным отрывом (35) удерживает лидерство.

В отличие от Воробьева, главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов защищает нападающего перед журналистами. «Начнем с того, что мы играем не в теннис. Хоккей – командная игра. Если вас не устраивает игра Голдобина, то это ваши проблемы. Меня игра Николая полностью устраивает», – так Жамнов ответил на вопрос о низкой результативности Голдобина в матчах с топ-клубами.

У Жамнова – первый полноценный сезон в роли главного тренера в КХЛ. Его помощник – Ковалев

Сам Жамнов только сейчас дебютировал на клубном уровне в качестве главного тренера. Назначение в «Спартак» он получил 14 марта – через две недели после окончания прошлого сезона, в котором москвичи пролетели мимо плей-офф.

До этого Жамнов строил управленческую карьеру: работал генменеджером в «Витязе» и мытищинском «Атланте», а в 2015 году занял похожую должность в «Спартаке». Эпизодически Жамнов менял амплуа: несколько раз спустился на лавку и принял роль ассистента; в сезоне-2018/19 красно-белые уволили Вадима Епанчинцева, а замену ему не нашли, и на время поисков именно Жамнов исполнял обязанности главного тренера. Затем «Спартак» заключил двухлетний контракт с Олегом Знарком; о факте подписания сообщил сам Жамнов.

Незадолго до этого, в феврале 2018 года, Жамнов помогал Знарку в тренерском штабе сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане. Команда «горела» 2:3 за 55 секунд до окончания основного времени в финале против Германии, но отыгралась благодаря голу Никиты Гусева; по многочисленным слухам, именно Жамнов посоветовал Знарку выпустить форварда на решающий отрезок.

3,5 года спустя, 28 сентября 2021-го, Жамнова назначили главным тренером сборной. Под его началом команда провела только один крупный турнир – Олимпиаду-2022. Россияне увезли из Пекина серебро, но разочаровали качеством игры: сделали акцент на обороне и забросили 14 шайб в 6 матчах. На сегодняшний «Спартак» это совсем не похоже.

Если сборная ехала на Олимпиаду без энхаэловцев только с одной целью – за золотом, то руководство красно-белых сформулировало задачи Жамнова максимально расплывчато.

«Считаем, что Алексей Юрьевич достойно справится с поставленной задачей – вывести «Спартак» на высокие позиции в КХЛ, уделяя достаточно внимания развитию молодых игроков нашей системы, – заявил председатель наблюдательного совета клуба Олег Усачев. – Также уверен, что под его руководством наша команда будет показывать содержательный и интересный хоккей, который, в свою очередь, не оставит равнодушными многочисленных болельщиков».

Усачев не указал номера «высоких позиций» и не обозначил число местных воспитанников, которых хотел бы видеть в основе. Мог ли он представить, что к концу октября равных «Спартаку» не будет во всей лиге?

Сам Жамнов сразу после назначения был еще более аккуратным в выражениях. «Вы бежите впереди паровоза, – ответил тренер на вопрос о том, есть ли у него задача попасть в плей-офф или пройти первый раунд. – Давайте сначала мы займемся селекцией, а потом уже будем ставить задачи?»

К августу Жамнов набрался оптимизма: «Наша задача – побеждать и приносить радость болельщикам, показывать красивый хоккей. <…> Достойный результат в моем понимании – не только попасть в плей-офф и вылететь в первом раунде, а идти как можно дальше».

В «Спартаке» Жамнову помогают два именитых ассистента. Алексей Ковалев – пятый российский бомбардир НХЛ в истории. Он запустил тренерскую карьеру в «Куньлуне» в 2018 году: начал и закончил помощником, а еще один сезон провел в качестве главного. «Спартак» – второй клуб в тренерской карьере Ковалева.

Для Игоря Уланова это третье пришествие в «Спартак». Специалист ассистировал разным главным тренерам в 2015-2016 и 2018-2020 годах. Еще в 22 матчах Уланов сам был главным. В предыдущем сезоне он не работал, а в позапрошлом трудился в «Автомобилисте». Уланов – защитник по амплуа – сыграл в НХЛ около 800 матчей за 14 лет.

Кто, кроме первой тройки, держит «Спартак» в лидерах

Три форварда первого звена забросили 34 шайбы «Спартака» в этом сезоне – почти 40% от всех голов команды (86, первое место в лиге). Но другие спартаковцы тоже в порядке.

Средний возраст игроков «Спартака» – 24,6 года, а хоккеистов старше 30 лет в составе – семеро. И это не так мало: например, «Торпедо» моложе на 2,1 года, а «Ак Барс» с Войновым, Радуловым и Шипачевым старше всего на 1,3 года.

Тем не менее, даже зрелые игроки у Жамнова раскрываются по-новому.

● «Спартак» – самая бросающая команда лиги. Полевые игроки угрожали чужим воротам 841 раз, и, видимо, по этой причине не всегда обеспечивали безопасность собственных. Основной вратарь красно-белых – 29-летний Патрик Рыбар – занимает четвертое место в КХЛ по количеству бросков (510), которые нанесли по его воротам. В общем топе по числу отраженных угроз словак расположился во втором десятке, но среди голкиперов, на чью долю выпало не менее 400 бросков, он тоже четвертый.

● 33-летний защитник Дмитрий Вишневский набрал очков больше (12), чем в 11 других сезонах карьеры.

● 31-летний защитник Михал Чайковски идет на личный рекорд в КХЛ: у него 6 шайб – заметно больше (12) было только однажды, но это за целый сезон. Обладатель сильного броска, Чайковски добавляет «Спартаку» вариативности в большинстве.

По реализации лишнего красно-белые занимают второе место в лиге – использовали 28,7% попыток. Выше – только московское «Динамо» во главе с бригадой Никиты Гусева.

Справиться с большинством «Спартака» сложно – еще сложнее его избежать. Москвичи чаще других заставляют соперника нарушать правила. Они 107 раз получали численное преимущество и провели в большинстве 165 минут: на полчаса больше, чем ближайший преследователь – «Торпедо».

Среди молодых игроков выделяется 20-летний защитник Егор Савиков. У него железобетонное место в основе и 9 ассистов в 21 матче. Значительно меньше, но почти так же стабильно играет 19-летний Даниил Орлов – в его активе 18 матчей. В атаке главный талант – 21-летний Александр Пашин. И хотя его статистика пока не впечатляет (6 очков), только в один из вечеров сезона он не попал в заявку. Наибольшего прогресса добился 25-летний форвард Максим Цыплаков: 15 очков – за весь прошлый сезон (лучший в карьере) было только 25.

«Народная» команда – аутсайдер КХЛ по заполняемости трибун. Хуже только 3 клуба

Успехи «Спартака» не отразились на заполняемости его домашней арены – «Мегаспорта». В сентябре красно-белые заняли 20-е место в лиге по средней посещаемости – 3570 зрителей. Ниже только «Нефтехимик», «Витязь» и «Куньлунь».

Октябрь не принес позитивных изменений: лишь на один матч из четырех раскупили более половины билетов – дерби с ЦСКА увидели 8382 болельщика при максимальной вместимости «Мегаспорта» в 11748.

В конце прошлой регулярки «Спартак» на фоне неудачной игры прибегнул к экстренным мерам. Москвичи уступили последней команде КХЛ – «Сочи» (3:4); клуб бесплатно пригласил очевидцев этого поражения на следующий матч, а для всех остальных снизил цены. Акционное предложение сработало слабо: количество зрителей на трибунах увеличилось с 2519 до 3430.

Залог успехов «Спартака» – лимит на зарплаты?

Через другой барьер красно-белые не перешагивают намеренно.

В межсезонье москвичи хотели переподписать контракт с Александром Хохлачевым – рекордсменом клуба по очкам и ассистам. Соглашение истекало по окончании этого сезона. «Он поехал в ту команду, которая удовлетворила его по финансам», – объяснил Жамнов. 29 августа «Спартак» обменял Хохлачева в «Амур».

По данным «Спорт-Экспресса», годовая зарплата Хохлачева в Хабаровске – 75 млн рублей. Разные инсайдеры утверждают, что «Спартак» был не готов платить сопоставимые деньги в том числе и по принципиальным мотивам. «Думаю, что «Спартак» не хотел удовлетворять его запросы, потому что у других игроков команды не было таких зарплат и это могло бы испортить обстановку в коллективе», – сформулировал экс-игрок молодежного «Спартака», а сейчас комментатор матчей КХЛ Артем Батрак.

Самый высокооплачиваемый хоккеист нынешнего «Спартака» – Николай Голдобин. По информации того же «СЭ», он получает в полтора раза меньше Хохлачева – 45 млн рублей. При этом у спартаковца в 3 раза больше очков.

Сократится ли отрыв к концу регулярки или Голдобин пронесет стабильность через весь сезон? Кажется, судьба «Спартака» зависит во многом именно от этого.

Фото: ; РИА Новости/Владимир Астапкович, Сергей Гунеев; Maksim Konstantinov/