68 комментариев

Уже несколько дней дорожное видео Алины Загитовой обсуждают в каналах-миллионниках и в СМИ, в названиях которых нет спорта.

Что это, если не резонанс?

Вы наверняка в теме, но на всякий случай. Загитова выложила сторис: съемка от первого лица за рулем движущейся машины, через лобовое и боковое стекла, проезд по пешеходному переходу в момент, когда пешеходам горит зеленый свет.

Потом добавилось видео с веб-камеры. Это Краснопресненская набережная, около Дома Правительства.

Так вот, три дня спустя больше всего впечатляет, как Загитова отреагировала на резонанс. Никак.

Хотя лишь месяц назад уверяла – ей небезразличен любой запрос аудитории, пусть и жесткий. Ответ обязательно последует:

«Я люблю покопаться в себе и разобраться, почему человек ведет себя так по отношению ко мне. Подойдите ко мне спросите, и мы с вами поговорим, я открыта и общаюсь. Но почему-то такого пока не было», – слова из интервью Максиму Транькову.

Поэтому для начала вопросы Алине.

• Это вы за рулем?

• Если да, согласны ли, что нарушили ПДД? Если не согласны, то как объясняете ситуацию?

• Знаете ли, что пользоваться телефоном за рулем запрещено правилами?

Насчет последнего – Загитова в любом случае рецидивист: она регулярно выкладывает видосы, находясь за рулем во время движения.

Сторис, конечно, пропадают, но фанаты собирают все-все-все ролики в телеграм-каналы (да, еще один штрих к их коллективному портрету). Беглый поиск выдает множество примеров – и это только то, что Алина посчитала нужным опубликовать.

Даже когда ситуация на дороге кажется спокойной, а машина вроде под контролем, отвлекаться на съемку не надо – это опасно. Выкладывать снятое в соцсеть на миллион подписчиков – это еще и глупо.

О, как банально и нудно – вы правы. Но Загитова всего этого не знает. Или знает, но не принимает во внимание. Неизвестно, что хуже.

Пока что, видимо, везет – вот и самокатчики на Краснопресненской набережной огляделись, пропустили черный джип и только потом двинулись по переходу.

По последнему видео, кстати, нет никаких вердиктов. Не установлено главное: а) состоялось ли нарушение; б) кто управлял машиной, ведя заодно и съемку?

Да и вопрос ведь не в наказании – Загитову официально ни в чем не обвиняли, а потенциальный штраф все равно символический. Вопрос в ее реакции, рефлексии, ответственности – как минимум перед аудиторией.

Планка в миллион подписчиков – это не только привилегия; но и чаще обязательство, вроде социальной нагрузки. Не все, чем ты делишься, легко забыть или затереть. Кое-что надо и публично объяснять. Иначе зачем тебе все эти люди (а для многих – ты кумир)?

Молчание Загитовой – симптом. Как она реагирует на критику/неприятные ситуации/сложные вопросы?

1. Или свирепеет на грани с грубостью. Как с номером в образе Мэрилин Монро, пением под фонограмму с Zivert, ответом Иоланде Чен про лающую собаку.

2. Или молчит.

Кто-нибудь помнит от нее простые признания: «я не права», «получилось неудачно», «не делайте так, как я»?

Как могло бы выглядеть объяснение после дорожного видео (если за рулем была Алина):

«Привет. Вы в курсе инцидента со мной на дороге. Честно, у меня не было намерения проехать на красный. Возможно, я нарушила правила. Возможно, нет. Каждый водитель знает, что за рулем бывают моментики, в которых не все очевидно. Если нарушила – понесу наказание. Пусть это устанавливают те, кому положено. В любом случае я рада, что никто не пострадал. И в любом случае снимать видео мне не стоило, этого не повторится».

Жаль, что 21-летняя Загитова не пришла к такой реплике – совершенно не стыдной: это не оправдание, не извинение. Жаль, что ей не подсказали ни менеджмент, ни семья.

Не каждое нарушение ПДД автоматически делает тебя плохим водителем. И уж тем более плохим человеком. Важнее, что происходит после: рецидивы, твоя реакция на случившееся, выводы.

Вероятно, кто-то и не ждет от Загитовой объяснений.

Часть аудитории агрессивно защищает Алину во всем. Этих людей немного (ничтожная часть от миллионной базы подписчиков), но они, к сожалению, заметнее других и, возможно, воздействуют на ее самоощущение.

Еще часть сформировала мнение о Загитовой и издевается даже над безобидными проявлениями. Это другая крайность. И эти люди, наверное, тоже влияют на то, как Алина общается с миром. Например, между выходом ролика с уроком актерского мастерства и манифестом «Меня бомбануло от хейтеров» пролетело всего полчаса. При том, что негативные комментарии в соцсетях Загитовой быстро стираются. К слову, корректные вопросы/сомнения насчет поездки по Краснопресненской набережной – тоже.

Но есть большая – условно нейтральная – группа, которая просто с интересом наблюдает за Загитовой: приветствует успехи, видит неудачи, в основном понимает причины и того, и другого.

Этим людям хочется знать: как мыслит, чем дорожит и в кого превращается выдающая спортсменка, постепенно переместившаяся в каналы-миллионники и СМИ, в названиях которых нет спорта.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф