68 комментариев

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Молчание Загитовой после видео на дороге – это очень плохо. И вот почему

Алина Загитова Алина Загитова
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Фигурное катание Фигурное катание

Уже несколько дней дорожное видео Алины Загитовой обсуждают в каналах-миллионниках и в СМИ, в названиях которых нет спорта.

Что это, если не резонанс?

Вы наверняка в теме, но на всякий случай. Загитова выложила сторис: съемка от первого лица за рулем движущейся машины, через лобовое и боковое стекла, проезд по пешеходному переходу в момент, когда пешеходам горит зеленый свет.

Потом добавилось видео с веб-камеры. Это Краснопресненская набережная, около Дома Правительства.

Так вот, три дня спустя больше всего впечатляет, как Загитова отреагировала на резонанс. Никак.

Хотя лишь месяц назад уверяла – ей небезразличен любой запрос аудитории, пусть и жесткий. Ответ обязательно последует:

«Я люблю покопаться в себе и разобраться, почему человек ведет себя так по отношению ко мне. Подойдите ко мне спросите, и мы с вами поговорим, я открыта и общаюсь. Но почему-то такого пока не было», – слова из интервью Максиму Транькову.

Поэтому для начала вопросы Алине.

• Это вы за рулем?

• Если да, согласны ли, что нарушили ПДД? Если не согласны, то как объясняете ситуацию?

• Знаете ли, что пользоваться телефоном за рулем запрещено правилами?

Насчет последнего – Загитова в любом случае рецидивист: она регулярно выкладывает видосы, находясь за рулем во время движения.

Сторис, конечно, пропадают, но фанаты собирают все-все-все ролики в телеграм-каналы (да, еще один штрих к их коллективному портрету). Беглый поиск выдает множество примеров – и это только то, что Алина посчитала нужным опубликовать.

Даже когда ситуация на дороге кажется спокойной, а машина вроде под контролем, отвлекаться на съемку не надо – это опасно. Выкладывать снятое в соцсеть на миллион подписчиков – это еще и глупо.

О, как банально и нудно – вы правы. Но Загитова всего этого не знает. Или знает, но не принимает во внимание. Неизвестно, что хуже.

Пока что, видимо, везет – вот и самокатчики на Краснопресненской набережной огляделись, пропустили черный джип и только потом двинулись по переходу.

По последнему видео, кстати, нет никаких вердиктов. Не установлено главное: а) состоялось ли нарушение; б) кто управлял машиной, ведя заодно и съемку?

Да и вопрос ведь не в наказании – Загитову официально ни в чем не обвиняли, а потенциальный штраф все равно символический. Вопрос в ее реакции, рефлексии, ответственности – как минимум перед аудиторией.

Планка в миллион подписчиков – это не только привилегия; но и чаще обязательство, вроде социальной нагрузки. Не все, чем ты делишься, легко забыть или затереть. Кое-что надо и публично объяснять. Иначе зачем тебе все эти люди (а для многих – ты кумир)?

Молчание Загитовой – симптом. Как она реагирует на критику/неприятные ситуации/сложные вопросы?

1. Или свирепеет на грани с грубостью. Как с номером в образе Мэрилин Монро, пением под фонограмму с Zivert, ответом Иоланде Чен про лающую собаку.

2. Или молчит.

Кто-нибудь помнит от нее простые признания: «я не права», «получилось неудачно», «не делайте так, как я»?

Загитова зря злится на журналистов. Это признак, что популярность срывает крышу

Как могло бы выглядеть объяснение после дорожного видео (если за рулем была Алина):

«Привет. Вы в курсе инцидента со мной на дороге. Честно, у меня не было намерения проехать на красный. Возможно, я нарушила правила. Возможно, нет. Каждый водитель знает, что за рулем бывают моментики, в которых не все очевидно. Если нарушила – понесу наказание. Пусть это устанавливают те, кому положено. В любом случае я рада, что никто не пострадал. И в любом случае снимать видео мне не стоило, этого не повторится».

Жаль, что 21-летняя Загитова не пришла к такой реплике – совершенно не стыдной: это не оправдание, не извинение. Жаль, что ей не подсказали ни менеджмент, ни семья.

Не каждое нарушение ПДД автоматически делает тебя плохим водителем. И уж тем более плохим человеком. Важнее, что происходит после: рецидивы, твоя реакция на случившееся, выводы.

Вероятно, кто-то и не ждет от Загитовой объяснений.

Часть аудитории агрессивно защищает Алину во всем. Этих людей немного (ничтожная часть от миллионной базы подписчиков), но они, к сожалению, заметнее других и, возможно, воздействуют на ее самоощущение.

Еще часть сформировала мнение о Загитовой и издевается даже над безобидными проявлениями. Это другая крайность. И эти люди, наверное, тоже влияют на то, как Алина общается с миром. Например, между выходом ролика с уроком актерского мастерства и манифестом «Меня бомбануло от хейтеров» пролетело всего полчаса. При том, что негативные комментарии в соцсетях Загитовой быстро стираются. К слову, корректные вопросы/сомнения насчет поездки по Краснопресненской набережной – тоже.

Но есть большая – условно нейтральная – группа, которая просто с интересом наблюдает за Загитовой: приветствует успехи, видит неудачи, в основном понимает причины и того, и другого.

Этим людям хочется знать: как мыслит, чем дорожит и в кого превращается выдающая спортсменка, постепенно переместившаяся в каналы-миллионники и СМИ, в названиях которых нет спорта.

Меня возмутило интервью Транькова с Загитовой. Это не только фальшиво, но и вредно

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф

68 комментариев

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*MVP*
насколько нужно быть одаренной, чтобы мало того, что проехать на красный (все не без греха, чего уж там), так ведь снять это на камеру. но ладно, и это можно понять (хоть и сложнее), но зачем это выкладывать? ну неужели ты не видишь, что именно происходит на видео, которое ты сняла и вываливаешь в сеть?

кто-то здесь на ветках недавно писал, что наша Алиночка по интеллекту на уровне рыбок. покайся, грешник, перед рыбками, они не столь безнадежны.
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Вадим Сидоров
Я персона VIP-VIP
У меня есть джип-джип
Обгоняю, подрезаю
Все сигналят бип-бип!
Держат руль уверенно
Тоненькие пальчики
Музыка на полную
Просто в шоке мальчики!
Огромные очки, жвачка и педаль до пола
Так не научит никогда вас ездить автошкола!
Ща будет жарко – пристегнись
Разворот на месте
Врубай погромче, понеслись
По встречной еду двести
Не буду извиняться, мои кресла не пылятся
Качу куда хочу я не привыкла напрягаться
Для таких автомобилей всегда проезд открыт
По ночному городу темный джип летит
На парковке для таких всегда найдется место
В модных клубах знают – ты завидная невеста
+56
-5
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Lionel Andres Messi 10
Я единственное не понимаю, что её побудило выложить в сеть этот абсолютно не имеющий смысловой нагрузки ролик? Что она хотела им сказать?
Хотя, может, она тем самым попыталась намекнуть своим ярым фанатам, что содержимое её черепной коробки такое же бессодержательное, как и происходящее на видео, тогда да, это имело смысл – ведь они по-прежнему до этого не допёрли.
+45
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Vasiliy S
Если она не понимает, что нарушила правила, то какой смысл ждать комментариев от нее?
+17
-3
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Vladimir Galimov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Дело в том, что Загитова никогда не была настоящей чемпионкой. Её реальный уровень весьма средний, все профи это знают. Слава и деньги свалилась с небес в 15 лет, когда перед Олимпиадой 2018 ей накрутили оценки и она вдруг стала "сильнее" Медведевой и Осмонд.
Отсюда и все эти истории после недолгой карьеры.
+33
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Riki Shell
Зато шарф луи виттон и тачка крутая. В таких кругах статус человека определяется вот по такому мусору, а не по порядочности и отношению к окружающим. Очередная пустышка в обертке из-под ЦУМа.

Тут многие спрашивают, зачем она такое выкладывает? Как зачем? А для чего они все это делают? Чтобы показать свою лухари жизнь, тачки и шмотки. Как легко быть крутым среди россиян со средней зарплатой в 20 тыщ.

Деньги, безнаказанность и пластмассовая красота — идолы таких, как она.
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Maturmalai
Ехала на желтый, отвлеклась на съемку, не обратила внимания, что уже поменялся на красный и ехать было нельзя. Однозначно нарушение. В принципе, правильно бы сделала, если бы публично признала вину, и сказала, что так делать нельзя. Как ни кинь, а она является примером для подражания для многих, особенно молодых людей, а тут демонстрирует дурной пример.
Даже если за рулем была не она.
+17
-6
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Hiro Nakamura
Ничего не имею против Алины, но снимать за рулём - это не есть хорошо. Даже я, водитель со стажем, не разговариваю, не играю, не снимаю ничего на смартфон. И вообще стараюсь телефон не трогать во время движения.
+12
-1
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Денис Т.
Ответ Бей, Хохлов!
Просто талантливая, умная, светлая, одарённая Алина понимает, что молчание - золото, вот и не говорит ничего. К чему сотрясать воздух, если умные и так всё поймут, а люди, которые не являются ОЧ и вообще нищеброды, которые просто завидуют со своего дивана, всё равно найдут, к чему придраться?
Очень толсто!
+11
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TravenS
Тут вопрос один: насколько надо быть недалекой, чтобы вообще это выкладывать в соцсеть?
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Russ Ivan
Ответ Вадим Сидоров
Я персона VIP-VIP У меня есть джип-джип Обгоняю, подрезаю Все сигналят бип-бип! Держат руль уверенно Тоненькие пальчики Музыка на полную Просто в шоке мальчики! Огромные очки, жвачка и педаль до пола Так не научит никогда вас ездить автошкола! Ща будет жарко – пристегнись Разворот на месте Врубай погромче, понеслись По встречной еду двести Не буду извиняться, мои кресла не пылятся Качу куда хочу я не привыкла напрягаться Для таких автомобилей всегда проезд открыт По ночному городу темный джип летит На парковке для таких всегда найдется место В модных клубах знают – ты завидная невеста
Ларёк, два забора, скамейка в дрова
Алина вчера получила права...
+9
-2
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот так вот фигуристка, за которую люди болели, превратилась в типичную мажорку, которой можно все.
Для всех будет лучше, если Загитова не будет водить машину.
Мы конечно долго смеялись над ее перлами и проявлениями, но тут уже ничего смешного нет
+11
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Bartez1986
На первом фото Загитова ищет, где светофор
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Жан-Жак Руссо
"Кто-нибудь помнит от нее простые признания: «я не права»"

Конечно прозвучит по-сексистски, но я вам более того скажу, ни одна женщина не скажет, что она не права
+13
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Vladimir Cherepanov
А чего вы ждете-то? Шуты в нашей державе всегда ощущают себя выше других)
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Olgacher
Интересно, сколько ещё будут мусолить эту тему? Даже если она нарушила правила, это не повод для оскорблений, которые тут почти в каждом комментарии. И да, после такого потока грязи оскорблений обязательно появится желание что-то комментировать. Каждое слово Загитовой уже пять лет под прицелом
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Jeremy Fraser
Ответ Lana-shu
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А если закрыть глаза и залезть под подушку с головой то точно ничего не увидишь.
Когда очень хочется, то можно поверить во что угодно, но субъективно, если видео, которое выложено на её оф.странице, на котором видно нарушение пдд (не важно урезано видео или нет, зеленый для пешеходов автоматически означает красный для водителя (если это не поворот под стрелку).
Дело не в том заплатит штраф или нет, дело в её реакции, а её нет.
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Вадим Сидоров
Алина учились водить машину в ГТА СА, скажите спасибо что людей не давит
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Е...С
Ответ Lana-shu
Комментарий скрыт
Только что вы могли посмотреть кучу видео где она снимала за рулем. Не заметили?
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des007
Ответ Птичка певчая
Молчание Алины - это единственно правильная позиция. И вот почему: ни Спортс, ни общественность не являются уполномоченными законом и наделенными соответствующей властью государственными органами,перед которыми она должна отвечать согласно закону, если к ней есть претензии в его нарушении,причем обоснованные претензии. Ожидания остальных - это не проблема Загитовой.
Ну да, ну да. Если на улице, например, бьют ребенка, то нужно идти мимо, ты же не уполномоченное лицо, да и суда еще не было. Моя хата с краю, ничего не знаю. С такими фанатами и врагов не надо, они всегда тебя будут толкать в спину, даже если ты идешь в пропасть.

Это уже слишком. Остановись, глупая, пока не поздно.
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Роман Тучин
Алина - это уже какой-то Джа Морант от мира фигурного катания по части попадания в дурацкие истории.
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Влад Яшнов
Ответ Бей, Хохлов!
Просто талантливая, умная, светлая, одарённая Алина понимает, что молчание - золото, вот и не говорит ничего. К чему сотрясать воздух, если умные и так всё поймут, а люди, которые не являются ОЧ и вообще нищеброды, которые просто завидуют со своего дивана, всё равно найдут, к чему придраться?
Умные уже давно все поняли про эту личность, ага
+4
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ReneHoseman
Ответ Vladimir Galimov
Дело в том, что Загитова никогда не была настоящей чемпионкой. Её реальный уровень весьма средний, все профи это знают. Слава и деньги свалилась с небес в 15 лет, когда перед Олимпиадой 2018 ей накрутили оценки и она вдруг стала "сильнее" Медведевой и Осмонд. Отсюда и все эти истории после недолгой карьеры.
не согласен с вами, выиграла в острой борьбе, я болел за медведеву, по мне обе могли могли победить, затем чм подтвердил что она сильна. ее медали заработаны заслуженно. просто она спортсменка одного цикла,
и не эпоха в спорте уровня пападакисов.
речь о другом, спорт позади, после нее уже другие наши фигуристки, чемпионки, а она всё на шлейфе той победы, с инфантильным поведением. кто-то всё еще умиляется. но вести себя в обществе достойно тоже нужны способности:) по мне поведение щербаковой более зрелое, хотя она из следующего цикла, но там похоже другой бэкграунд
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MS-13
Ответ Hiro Nakamura
Ничего не имею против Алины, но снимать за рулём - это не есть хорошо. Даже я, водитель со стажем, не разговариваю, не играю, не снимаю ничего на смартфон. И вообще стараюсь телефон не трогать во время движения.
А избалованные соплячки и сопляки делают это каждый день.
+4
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Anton Kortenko
просто ещё не поняли как монетизировать новый хайп. может нфти коллекцию с цветами светлофора сделают. где по УНИКАЛЬНОЙ ссылке вы получите ЛИЧНЫЙ цвет с поздравлением ЛИЧНО от Алиночки из под руля, то есть из за руля.
+7
-5
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