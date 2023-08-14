Что нужно знать о вечере бокса во Вроцлаве?

Всем привет! 26 августа чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик возвращается на ринг спустя год паузы и подерется в Польше. Его соперником станет обязательный претендент и обладатель пояса WBA World британец Даниэль Дюбуа.

В августе-2022 Усик провел реванш против Энтони Джошуа и после этого год не дрался. Все это время он договаривался о бое с Тайсоном Фьюри, но ничего не получилось – в октябре Фьюри вообще проведет боксерский поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Из взаимных оскорблений (от «ссыкливой киски» до «жадного пуза») и неудавшихся переговоров получился целый сериал . При этом менеджер Усика Александр Красюк сказал, что его боксер уже подписал контракт на бой с Фьюри. Как минимум в 2023 году мы вряд ли увидим встречу двух главных тяжей планеты.

Первый в году бой Усик проведет против Даниэля Дюбуа, который идет на серии из четырех побед. Их поединок планировался на 12 августа, но сместился на две недели. «Потому что это будет День независимости Украины – идеальное время, чтобы организовать бой с Дюбуа», – объяснил Александр Красюк.

Турнир начнется в 20:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!