Разбираем исторический подъем в весе.

26 августа в Польше чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик проведет поединок против Даниэля Дюбуа.

Усик – редкий крузервейт (для тех, кто впервые открыл текст про бокс: крузервейт – первый тяжелый вес перед дивизионом супертяжей), преуспевший и в супертяжелом весе.

Как он это сделал и войдет ли в историю наравне с Эвандером Холифилдом?

До перехода в супертяжи Усик разобрался с Гассиевым и Беллью, а потом казался маленьким на фоне природных гигантов

В июле-2018 чемпион WBC и WBO в крузервейте Александр Усик встретился с чемпионом IBF и WBA Муратом Гассиевым. Многие эксперты давали боксерам равные шансы, но бой получился односторонним. Усик, которого прозвали «Котом», финтил и диктовал поединок передней рукой, как кошачьей лапой, а затем жестко втыкал левый кросс или пробивал целые серии. Благодаря беспрерывной работе ног он не давал Гассиеву зарядиться на ответный удар.

Гассиев отбивал корпус, но не замедлил противника. Усик держался на дистанции и перегружал соперника невероятным для поздних раундов количеством ударов. Усик победил разгромно, это подтверждала и статистика: он донес 252 удара, из них – 99 джебов. Гассиев – 91 удар, 9 джебов.

«Усик выглядел невероятно против Гассиева, но этот стиль был для него как под заказ… Гассиев хоть и хороший панчер, но был слишком медлителен, предсказуем, ограничен в выборе ударов. Один из главных козырей Усика – его передняя рука, он использует ее в обороне, в нападении, для подготовки атак, для измерения дистанции. Для человека его размеров у него просто невероятная дыхалка. Его скорость и объем выброшенных ударов поражают», – писал тренер Дэйв Колдвелл.

В следующем бою Усик нокаутировал Тони Беллью, защитив статус абсолютного чемпиона, а затем объявил о желании подняться в супертяжелый вес. СМИ встретили это заявление скептически – говорили, что Усик слишком мал для современных тяжеловесов-гигантов. Его неяркие победы в новом весе – над джорнименом Чеззом Уизерспуном и ветераном Дереком Чисорой – как будто подтверждали это мнение.

После этого Усик встретился с чемпионом Энтони Джошуа, известным агрессивным стилем и нокаутирующей мощью. Усик набрал к этому поединку 221 фунт (100 кг), но все равно уступал Джошуа примерно 20 фунтов (9 кг) в весе и 10 см в размахе рук. В итоге все это не имело большого значения.

За счет постоянного движения и скорости Усик перебоксировал чемпиона, опережая его как физически, так и в скорости мысли. Передней рукой Усик сбивал перчатку Джошуа, отвлекал его, а потом выстреливал одиночный прямой дальней рукой. Джошуа постоянно велся на этот трюк и пропускал увесистые удары в подбородок. Джошуа перестроился и начал контратаковать правым кроссом, которым несколько раз потряс левшу-Усика на входе.

Решающее значение сыграла выносливость Усика – к 10-му раунду Джошуа заметно выдохся, а Усик поймал второе дыхание. Он обстреливал противника затяжными сериями и чуть было не отправил в нокдаун прямо перед финальным гонгом. Усик победил единогласным решением и почти повторил успех в крузервейте – собрал три пояса из четырех главных.

Как складывались карьеры других крузеров, поднявшихся в хевивейт? Почти всегда – грустно

Мало кто из крузервейтов может сравниться в достижениях с Усиком. К примеру, Карлос Де Леон (53-8-1) был четырехкратным чемпионом в крузервейте, а в 1994 году перешел в супертяжелый вес. Первый же бой против Корри Сандерса он проиграл нокаутом всего за 49 секунд. После еще одного поражения в супертяжелом весе Де Леон завершил карьеру.

Томаш Адамек (53-6) завоевывал титулы в полутяжелом весе и крузервейте, а после перехода в супертяжелый вес в пятом раунде нокаутировал соотечественника Анджея Голота. К поединку за пояс WBC с Виталием Кличко Адамек подошел с серией из шести побед и общим рекордом 44-1. Кличко перебоксировал и нокаутировал соперника в 10-м раунде. Адамек еще не раз побеждал в супертяжелом весе, но уже никогда не дрался за чемпионский титул.

Всего три человека в истории становились чемпионами в крузервейте и хевивейте: Александр Усик, Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй. Хэй (28-4) собрал три пояса в крузервейте, а вскоре поднялся в супертяжелый вес и решением большинства судей забрал пояс WBA у Николая Валуева. Проведя две успешные защиты, Хэй попробовал объединить пояса с Владимиром Кличко, но проиграл по очкам практически без шансов.

Ближе других к повторению этого рекорда подобрался Джеймс Тони (77-10-3), начинавший карьеру еще в среднем весе. В крузервейте он забрал пояс IBF у Василия Жирова, а в супертяжелом – победил Джона Руиза и стал чемпионом WBA. Через несколько дней Тони провалил допинг-тест, поэтому бой признали несостоявшимся.

Эвандер Холифилд (44-10-2) – совсем другая история. Его адаптация к супертяжелому весу действительно изумляет. Уступая многим соперникам в размерах, Холифилд отлично держал удар и сам не растерял мощи. Он устраивал настоящие рубки с тяжеловесами, которых боялся и уважал весь дивизион – Риддиком Боу, Майком Тайсоном, Ленноксом Льюисом.

Единственный крузервейт, превосходящий Усика по достижениям – именно Холифилд. Усик его обойдет?

Говоря об Усике, эксперты часто сравнивают его достижения с великим Холифилдом. Их стили, безусловно, отличаются: Холифилд был боксером-панчером, который ввязывался в ближний бой и размены. Усик же – чистый боксер, олицетворение фразы «бей и не давай бить себя».

Но у боксеров есть и много общего, начиная с физических данных: рост Холифилда – 189 см, Усика – 191 см; у них практически одинаковый размах рук. Поднявшийся в супертяжелый дивизион Холифилд весил примерно 94-95 кг и тоже уступал всем противникам в весе.

В крузервейте Холифилд объединил все три (на тот момент) пояса за 18 боев. Усику хватило 15, чтобы объединить четыре главных пояса. В супертяжелом весе Холифилд дебютировал в 25 лет – большое преимущество перед Усиком, дебют которого состоялся в 32 года. В новом весе Холифилд начал с 10 побед подряд, в том числе над Джорджем Форманом и Ларри Холмсом.

В седьмом поединке Холифилд за три раунда нокаутировал Бастера Дугласа и стал чемпионом по трем из четырех версий. Усик завоевал пояса WBA, IBF и WBO в третьем поединке. Пока что Усик повторяет путь легенды и даже в ускоренном режиме, так как времени осталось куда меньше – в январе ему исполнится 37 лет.

Неправильно сравнивать уровень оппозиции – Холифилд дрался в одну из лучших эпох тяжелого веса, побеждал множество именитых бойцов. Но Усик боксирует с новым поколением гигантских тяжеловесов: Джошуа, Уайлдер, Фьюри. Он вынужден проводить безупречные по технике бои, чтобы нивелировать разницу в размерах.

Усику, безусловно, нужен бой против Фьюри – есть шанс стать абсолютным чемпионом во втором весе (Холифилду это так и не удалось). Победа над соперником, настолько превосходящим в размерах и не уступающим в технике, однозначно впишет Усика в историю наравне с легендами прошлого.

«Я не боюсь Тайсона Фьюри. Это будет обычное сражение, но за все титулы. Он просто большой человек с поясом WBC, который никогда раньше не проигрывал. Если человек больше меня, это не значит, что он сильнее. Если у него более длинные руки, это не значит, что это будет преимуществом», – сказал Усик.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Gettyimages.ru/Francois Nel, Boris Streubel/Bongarts; East News/AP Photo/Eric Draper, AP Photo/Czarek Sokolowski