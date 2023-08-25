Встретятся через шесть лет.

26 августа в Польше чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик проведет титульный поединок против Даниэля Дюбуа.

Сейчас Дюбуа работает с тренером Джеймсом Али Баширом. Именно Башир тренировал Усика, когда тот запускал профессиональную карьеру. Теперь они снова встретятся, но в разных лагерях.

Усик тренировался у отца Ломаченко, но ушел – потому что тот по профи работает только с сыном

Самым важным тренером в жизни Александра Усика всегда был Анатолий Ломаченко – отец Василия. Они познакомились в сборной Украины на Олимпиаде-2008, где Усик проиграл уже во втором раунде. Именно Ломаченко-старший привел одаренного, но еще сырого молодого боксера к золоту на Олимпиаде-2012.

«Мы с Ломаченко не особенные. Мы обычные парни, таких миллионы. Просто есть один молодой человек – это Папаченко, который перевернул украинский бокс с ног на голову. Он просто попросил нас сделать какие-то невозможные вещи. Он попросил нас, не заставляя», – говорил потом Усик.

При Ломаченко Усик участвовал в WSB (Полупрофессиональной Лиге Бокса), где ни разу не проиграл и побеждал Джо Джойса. Пора было переходить в профессионалы, но у Анатолия Ломаченко действовало правило – в профессионалах он тренирует только собственного сына (хотя в 2018 году вернулся в угол Усика ради поединка против Мурата Гассиева).

«Меня это оскорбило». При Башире Усик десять раз побеждал нокаутом и взял пояс WBO, а потом уволил тренера одним сообщением

Усику потребовался новый тренер – им стал Джеймс Али Башир. Башир долгое время был ассистентом знаменитого тренера Эммануэля Стюарда и готовил к поединкам Владимира Кличко и Леннокса Льюиса. При нем Усик выиграл девять боев нокаутом подряд, а в десятом – против Кшиштофа Гловацки – завоевал пояс WBO.

Усик и Башир провели одну защиту пояса – нокаут Табисо Мчуну в девятом раунде. В феврале-2017 тренер покинул команду. «Он [Усик] даже не позвонил мне, просто прислал сообщение: «Мы больше не нуждаемся в ваших услугах»… Конечно, в какой-то мере меня это оскорбило, но я не принимаю близко к сердцу то, что происходит в боксерских кругах», – рассказывал Башир.

Причина такого резкого расставания неизвестна. В официальном заявлении Усик сказал: «Башир – очень приятный человек и хороший тренер. У него свой подход к тренировкам, но пришло время, когда я почувствовал, что мне этого недостаточно». Усик продолжил тренировки с другими специалистами, но всегда под общим руководством Анатолия Ломаченко.

Теперь Башир помогает Дюбуа и верит, что Усик проиграет нокаутом уже в шестом раунде

Усик и Башир больше не работают вместе, но шесть лет спустя вновь окажутся в одном ринге – теперь уже в противоположных углах. Новый тренер Дэниэля Дюбуа Дон Чарльз связался с Баширом и предложил присоединиться к их лагерю. «Зная, что я тренировал Александра Усика, Дон Чарльз решил привнести в подготовку всю информацию, какая у меня есть», – прямо говорит Башир. «Я знаю его [Усика] лучше, чем кто-либо другой».

Башир очень высоко оценивает талант Дюбуа, сравнивает силу его удара с Сонни Листоном и Джорджем Форманом. Он считает, что на стороне Усика опыт, который нельзя недооценивать, но рассчитывает на победу Дюбуа нокаутом. «Мы хотим прекратить страдания Усика пораньше, за первые 6-7 раундов. Ударная мощь Дюбуа станет решающим фактором».

Фото: Serg Glovny, Sergii Kharchenko/Global Look Press