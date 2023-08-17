Фьюри – мимо.

26 августа в Польше чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик проведет поединок против Даниэля Дюбуа. Усик так и не договорился по бою с Тайсоном Фьюри, а теперь подерется впервые с лета-2022.

Простой составил год – что все это время делал Усик?

Подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии

Недавно Усик посетил Саудовскую Аравию и встретился с принцем Халедом бен Абдулазизом – главой промоутерской компании Skill Challenge. На совместной пресс-конференции стороны объявили о заключении долгосрочного соглашения – контракт Усик подписал прямо на глазах у журналистов.

«Это великолепная возможность поработать с его высочеством принцем Халедом. Моя главная цель – звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Посмотрим, что будет дальше. Больших планов у меня нет, зато есть путь – прямо как у самурая».

На пресс-конференции Амер Абдалла, один из руководителей компании, похвалил Усика за универсальность – и намекнул на возможную смену весовой категории: «У нас много разных вариантов. Усик – разносторонний боксер, что делает его очень привлекательным для нас. Он может остаться в тяжелом весе, может спуститься в первый тяжелый дивизион. Возможны разные маневры, но нас точно ожидает много бокса».

Рассказал о желании баллотироваться в президенты

В июле Усика спросили о планах на случай, если бой с Тайсоном Фьюри все-таки не состоится. Боксер ответил, что после завершения карьеры может уйти в политику: «Если поединок сорвется, я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом мира, завяжу со спортом и буду баллотироваться в президенты».

Не все восприняли слова Усика как шутку – высказался даже депутат Госдумы Роман Терюшков: «Незамыленный игрой на пианино Усик с кулаками мог бы поведать миру новую голливудскую историю успеха. Про очередное, после Виталия Кличко, социальное боксерское недоразумение можно будет снять киноэпопею, выпустить видеосимулятор, продавать брелки и чашки».

Есть и те, кто эту идею поддержал. Например, Александр Гвоздик назвал задумку «отличной», а Денис Лебедев заявил, что Усик справится с обязанностями президента лучше, чем действующий руководитель государства: «По крайней мере, он любит свою страну. Усик будет лучшим президентом».

Ранее о политических амбициях Усика рассказал боксер Иван Редкач – по его информации, тот планирует создать собственную партию: «На имени Усика народ разведут в очередной раз. А он в Министерство спорта и Федерацию бокса своих людей на распил бюджета поставит».

Запустил блокчейн-платформу для начинающих боксеров

Весной стало известно, что Усик совместно с криптовалютной биржей QMALL работает над платформой Ready To Fight, которая поддерживает технологии блокчейна. Главная задача проекта – помощь молодым боксерам, находящимся на начальном этапе карьеры.

По словам Усика, создатели Ready To Fight собрали в одном цифровом пространстве все необходимое для работы с начинающими спортсменами – благодаря платформе боксеры смогут эффективно сотрудничать с тренерами, агентами, промоутерами и врачами.

Специально для проекта появился токен RTF, благодаря которому фанаты смогут поддерживать любимых боксеров – за цифровую валюту можно будет приобрести мерчендайз и получить доступ к оригинальному контенту.

Подписал контракт с профессиональным футбольным клубом

Летом житомирский футбольный клуб «Полесье» объявил о подписании Усика. Соглашение рассчитано на один сезон, игровой номер – 17-й в честь даты рождения.

В этом году клуб занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Украины, а предстоящий сезон проведет в Высшей лиге страны. Для «Полесья» и Усика это уже не первый опыт сотрудничества – в феврале-2022 боксер провел одну игру в составе клуба, выйдя на замену в матче товарищеского турнира против «Вереса». Тогда голевыми действиями Усик не отметился.

Он дружит с владельцем команды Геннадием Буткевичем и фанатеет от футбола – в начале года признался, что восхищается Уэйном Руни и с детства обожает Габриэля Батистуту. А в феврале поддержал «Минай» – подписал футболку клуба после драки игроков команды с футболистами российского «Шинника».

Фото: Instagram/usykaa