Проходной соперник после двух побед над Джошуа.

26 августа в Польше чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик проведет титульный поединок против Даниэля Дюбуа. Турнир во Вроцлаве начнется в 19:00 по московскому времени. Официальной трансляции в России не будет (но мы проведем онлайн-трансляцию).

Александр Усик по-прежнему не проигрывает и идет на рекорде 20-0, завершив 13 боев досрочно. Пока мы ждем его суперпоединок против Тайсона Фьюри, сам Усик подерется с малоизвестным соперником.

Почему Усик вообще дерется с Дюбуа?

После победы над Энтони Джошуа в августе-2022 Александр Усик продвигал бой против Тайсона Фьюри, но ничего (снова!) не получилось. За год без боев он опустился на третье место в рейтинге P4P от The Ring и сказал, что после завершения карьеры может баллотироваться на пост президента Украины. При этом менеджер Александр Красюк заявил, что Усик уже подписал контракт на бой против Фьюри.

Последний год стороны долго договаривались по гонорарам и обвиняли друг друга в жадности. Весной WBA установила дедлайн по подписанию контракта на бой и в случае неудачных переговоров обязала Усика провести защиту пояса. Тогда команда Усика объявила, что согласилась на условия по разделению гонорара (30 на 70), а Фьюри даже начал тренировочный лагерь.

В последний день все сорвалось – команда Усика сказала, что Фьюри «сел на шею», и вышла из переговоров: «Ценность этого боя не в Тайсоне. Дело в поясе WBC, в добавлении его в коллекцию. Если все стало столь сложным из-за препятствий, которые Тайсон ставит на пути этого боя, то нет необходимости прилагать какие-либо усилия».

Полный разбор истории – здесь. В итоге Усик подерется с Даниэлем Дюбуа – обязательным претендентом по линии WBA. Дюбуа – 25-летний британский нокаутер, который идет на рекорде 19-1. Он досрочно победил в четырех последних поединках и единственный раз проиграл только Джо Джойсу в 2020-м, когда травмировал глаз и пять месяцев проходил реабилитацию.

Насколько Дюбуа опасен?

Дюбуа уступает Усику в технике и бойцовском IQ, но моложе и выделяется физикой: атлетичный, выше на 5 см, с мощным нокаутирующим ударом. Это подтверждает статистика: за профессиональную карьеру Дюбуа провел 20 боев, победил в 19 – 18 завершились досрочно. При этом 12 соперников продержались на ринге меньше двух раундов.

В 2017 году Дюбуа дебютировал на профессиональном ринге, хотя считался надеждой сборной Великобритании. Важные хайлайты его уровня не только внушительная статистика, но и спарринги с большими боксерами. Например, он отправлял в нокдаун Энтони Джошуа, прошелся по Александру Поветкину и провел раунд с Тайсоном Фьюри, когда тот был в худшей форме.

По версии экспертов и букмекеров, Усик – абсолютный фаворит. Дюбуа так не считает: «Усик был великим чемпионом. Но у каждого начала есть конец. Я готов. Мое колено в порядке. Все чистенько. У меня тренировочный лагерь. Благодарен за эту возможность. Я в полном порядке и уверен, что с ним справлюсь».

Что думают эксперты?

•‎ Бывший претендент на звание чемпиона мира по версии WBC Малик Скотт: «Усик победит. На мой взгляд, Даниэлю Дюбуа не хватает породистости и склада ума, чтобы соперничать с Усиком. Если мы говорим о габаритах, силе, мощи… Да, у Дюбуа все это есть. Но он все равно станет легким соперником для Александра»;

•‎ Экс-чемпион мира Дэвид Хэй: «Трудно ставить против Усика. Он опытный боец и мастер своего дела. Все видели, как он контролировал Энтони Джошуа в течение 24 раундов и показал, что может драться даже в супертяжелом весе.

Для победы Дюбуа придется сделать то, чего он еще не делал. Последний бой дался ему тяжело. Надеюсь, он спарринговал с сильными левшами, потому что ему это необходимо. Одолеть Усика будет непросто. Дюбуа большой, молодой, сильный, ему нечего терять и есть за что бороться»;

• Тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов: «По всем раскладам Усик должен выиграть бой. В техническом плане Александр несоизмеримо выше. Все будет зависеть от степени его готовности: функциональной и психологической.

Думаю, Усик может победить досрочно. Слишком разный уровень в мастерстве. Не вижу вариантов у Дюбуа. Усик дерется просто так, чтобы не было громадного перерыва. Нужно выпустить пар. Не вижу большой интриги. По-моему, все ясно»;

• Экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер: «Думаю, бой закончится нокаутом в восьмом раунде. Им нужно прочувствовать друг друга. Знаешь, Дюбуа не полностью восстановился от травм. Но черт, это не отмазка».

Прогнозы авторов Sports.ru

•‎ Денис Дорофеев: Александр Усик – самый техничный тяжеловес в мире, но у него нет нокаутирующего удара. Он не был панчером даже в первом тяжелом дивизионе. А в тяжах цена ошибки возрастает. Да, он успешно прошел 24-раундовый тест Энтони Джошуа, но нокаутеры на этом не заканчиваются. Даниэль Дюбуа крупнее и мощнее и в 19 лет ронял Джошуа на спаррингах.

Но в боксе на первом месте всегда стоит бойцовский интеллект, а затем – техника и физическая подготовка. В первых двух компонентах явное преимущество на стороне Усика. Он легко переиграл праймового Мурата Гассиева за счет работы ног с постоянными смещениями с линии атаки и переворачивал ход реванша с Джошуа, когда пропустил тяжелую серию от Эй Джея в девятом раунде. Тогда он впечатлил быстрой перестройкой за перерыв и выдал ответный разгром в следующей трехминутке.

У Дюбуа тоже есть опыт волевых побед, когда порвал крестообразные связки в бою с Кевином Лереной. Но у него посредственная техника, слабый футворк и невысокое бойцовское IQ. Это делает его обыкновенным тяжем. Усик будет работать с таким оппонентом осторожно, чтобы не попасть под ударную раздачу. Это будет повторением боя с Гассиевым и первой встречи с Джошуа, когда чемпион деклассировал опасных панчеров. Сенсация в этом бою крайне маловероятна.

Прогноз: Победа Усика – решение судей.

•‎ Андрей Голышев: Даниэль Дюбуа не повторит ошибку Энтони Джошуа – он не будет боксировать с более техничным соперником, а постарается его вырубить. Об этом говорят его тренеры и сам Дюбуа. Он действительно обладает нокаутирующей мощью, а в тяжелом весе один точный удар может переломить ход поединка. Есть одно но – за всю карьеру Александр Усик так и не дал попасть по себе достаточно точно.

Дюбуа, скорее всего, начнет поединок агрессивно, постарается задавить Усика силовыми ударами. Три-четыре раунда Усик будет боксировать на отходе, сдерживать натиск. К середине поединка Дюбуа начнет выдыхаться, а Усик наоборот – набирать обороты. Он перейдет в наступление и будет обстреливать замедлившегося противника хлесткими сериями.

Велика вероятность, что Дюбуа достоит до финального гонга, но сделаем ставку на накопительный эффект от ударов Усика. Дюбуа съест слишком много безответных ударов, угол не выдержит и остановит бой.

Прогноз: Победа Усика – TKO-9.

Фото: Gettyimages.ru/Jason Miller, James Chance, Richard Heathcote, Warren Little