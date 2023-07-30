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Как же часто Усик меняет прически: чуб, хвост и лысая голова

Александр Усик Александр Усик
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Собрали все!

Чемпион мира по боксу по версии WBA, WBO и IBF Александр Усик очень любит менять прически и удивляет внешним видом перед боями.

26 августа Усик в Польше подерется с Даниэлем Дюбуа. Для Усика это первый поединок за год и первый после победы над Энтони Джошуа в августе-2022.

Против Дюбуа он выйдет с новой прической. Мы собрали целую галерею, как за последние 15 лет трансформировался образ Усика.

•‎ На Олимпиаде-2008 в Пекине (вылетел в 1/4 финала и говорил, что после этого хотел уйти из бокса) Усик выступал с густой шевелюрой:

•‎ На Олимпиаде-2012 в Лондоне все было по-другому: золото в весе до 91 кг (там же победил Артура Бетербиева и Тервела Пулева) и новая узнаваемая прическа:

•‎ Такой же чуб был через год:

•‎ 2014-й. На бой в Германии против Бена Нсафоа Усик вышел с полностью выбритой головой и хвостом:

•‎ Во время боя против Джонни Мюллера в Киеве в 2015-м волос стало больше:

•‎ Примерно похожая прическа во время боя с Табисо Мчуну:

•‎ Так Усик выглядел на пресс-конференции перед боем против Марко Хука. Прическа в стиле Джима Керри из «Тупой и еще тупее»:

•‎ В 2018 году Усик сделал андеркат:

•‎ На пресс-конференции перед боем с Тони Беллью в 2018 году Усик был уже с квадратной прической:

•‎ Июнь-2020. Полный беспорядок на голове:

•‎ К октябрю, когда проходил бой с Дереком Чисорой, Усик снова сделал хвост:

•‎ В храме на Рождество:

•‎ Полностью лысая голова в сентябре-2021 перед первым боем против Энтони Джошуа:

•‎ К декабрю волосы подросли, а к внешнему виду добавились очки. Совместное фото с Теренсом Кроуфордом:

•‎ С такой прической Усик приезжал в Саудовскую Аравию в августе-2022:

•‎ Там же он появился с усами и в национальном костюме. Образ казака:

•‎ А так было в феврале-2022, когда Усик тренировался с футбольным клубом «Полесье» – позже он подписал с ними контракт на год:

•‎ Свежая прическа перед боем против Даниэля Дюбуа:

Новый соперник Усика вырос в семье из 11 детей, чуть не ослеп во время боя и бил толстого Фьюри

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Justin Setterfield, Nathan Stirk, Harry How, Martin Rose, Scott Heavey; AFP/ANDRZEJ IWANCZUK, MUSTAFA CIFTCI; Winfried Mausolf, Kudrin Oleg/Global Look Press

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