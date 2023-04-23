Какой же затянутый сериал.

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе окончательно сорвался.

Ответственность за неудавшиеся переговоры команды боксеров перекладывают друг на друга. Но кто на самом деле виноват?

«Зачем мне ждать бомжару из Украины?» Фьюри ни разу не пошел Усику на уступки

О возможном бое Усика и Фьюри говорили с того момента, как украинец поднялся в тяжелый вес. По-настоящему актуальной эта тема стала в сентябре-2021 – после поединка против Энтони Джошуа. Тогда Усик завоевал сразу три чемпионских пояса, но для звания абсолютного чемпиона мира нужен был еще один титул – он принадлежал Тайсону Фьюри.

Тогда же прошла первая стадия переговоров, в ходе которой команда Усика убеждала Джошуа отказаться от права на незамедлительный реванш. Ему предлагали $15 млн, но договориться не получилось.

К организации супербоя представители боксеров вернулись только через год. К этому времени Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта на переполненном «Уэмбли», а Усик – защитил чемпионские титулы в реванше с Джошуа. Казалось, что после этого стороны договорятся, но этого не произошло – разошлись по срокам проведения поединка. Усику требовалось время на восстановление, а Фьюри очень хотел подраться до конца календарного года.

В итоге уже в октябре Фьюри подписал контракт на бой с Дереком Чисорой: «Не могу назвать сумму на камеру, но Усику предложили очень много денег, чтобы он подрался 3 декабря. Но он сказал, что ему нужен шестимесячный тренировочный лагерь, сморозил какую-то глупость. Зачем мне ждать иностранного бомжару из Украины? Этот бой будет на моих условиях, я не пляшу под чужую дудку». Фьюри победил Чисору досрочно – бой был остановлен в 10-м раунде.

Усик согласился на условия Фьюри, но позже вышел из переговоров. Причина – отсутствие пункта о реванше

В январе промоутер Фрэнк Уоррен рассказывал, что в IBF не будут требовать от Усика обязательной защиты пояса, и обещал, что поединок с Фьюри состоится 29 апреля. Но анонса не было, а в феврале команда Усика обвинила соперника в неадекватных денежных запросах: «Это спорт. Езжай в Голливуд, если хочешь заработать такие деньги! Если ты король, то должен это доказать. Докажи это парню с тремя поясами».

Ситуация прояснилась в марте. Фьюри не опроверг обвинения команды Усика, а выдвинул условие по разделению гонорара публично: «Усик, ты и твоя команда не заслуживаете больше 30%. Это финальное предложение. Начиная с сегодня, каждый новый день размышлений будет стоить вам один процент. Тик-так, тик-так».

В ответ на ультиматум Фьюри Всемирная боксерская ассоциация (WBA) установила дедлайн по переговорам до 1 апреля. Тогда же команда Усика подтвердила, что вынуждена согласиться на условия, а Фьюри объявил о начале тренировочного лагеря. Но за день до конца дедлайна Усик неожиданно вышел из переговоров.

«Боя не будет. Дело в том, что все зашло слишком далеко. Кажется, что после того, как мы согласились на условия по разделению гонорара, Фьюри решил сесть нам на шею и требовать все на свете.

Ценность этого боя не в Тайсоне. Дело в поясе WBC, в добавлении его в коллекцию. Если все стало столь сложным из-за препятствий, которые Тайсон ставит на пути этого боя, то нет необходимости прилагать какие-либо усилия».

Возможно, этому мешает нежелание Фьюри прописывать в соглашении пункт об обязательном реванше. На это не только намекает менеджер Усика, но и Фрэнк Уоррен: «Они хотят получить два гарантированных гонорара. Где они заработают столько же, сколько за два боя с Тайсоном?»

Если проблема действительно в деньгах, то шансы на организацию поединка все еще остаются – в Саудовской Аравии готовы выделить $400 млн на проведение масштабного турнира с участием Джошуа, Уайлдера, Усика и Фьюри, удовлетворив финансовые запросы каждого из боксеров.

Единственное препятствие – обязательная защита принадлежащего Усику титула WBA. Контракт на поединок против Даниэля Дюбуа должен быть подписан до 2 мая.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Francois Nel