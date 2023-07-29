История Даниэля Дюбуа, который бил толстого Фьюри.

26 августа Александр Усик проведет бой против регулярного чемпиона мира по версии WBA Даниэля Дюбуа. Дюбуа – пример уникального наслоения сытого детства (в семье из 11 детей!), физической мощи и базы, которая не уступает Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру.

Он рос в комфортных условиях, но это никак не повлияло на его мотивацию стать лучшим. Дюбуа был олимпийской надеждой Великобритании, но не повторил успех Джошуа на Олимпиаде и ушел в профессионалы уже в 19 лет. Сейчас ему 26 и он считается одним из самых молодых и перспективных тяжей.

Дюбуа рос под опекой отца-миллионера. Он установил рекорд по отжиманиям (пять часов без остановки!) и впервые получил смартфон после 22 лет

Даниэль Дюбуа родился в семье из 11 детей в лондонском районе Гринвич, а отец в одиночку занимался их воспитанием. Несмотря на это, детство Дюбуа не было бедным. Дэйв Дюбуа торговал постерами с африканской и карибской тематикой на известном лондонском рынке Кэмден и в 80-е летал в Нью-Йорк, где их распродавал. Выручка за три месяца продаж доходила до миллиона долларов.

В 1997 году Дюбуа-старший ушел из торговли и сосредоточился на семье – тогда родился Даниэль. Дети росли в роскошном доме с бассейном и джакузи в графстве Эссекс. Но отец видел в них будущее и бойцовский ген от предка Сильвии Дюбуа, жившей в XVIII веке.

Она была рабыней, которую освободили кулачные бои. «Ее насиловал рабовладелец. Однажды она его избила, но вместо линчевания получила свободу. Этот боевой дух заложен в ДНК», – говорил Дюбуа-старший.

Поэтому он видел в сыне будущего чемпиона мира по боксу и усиленно занимался его воспитанием. По слухам, в детстве Дюбуа-младший делал около пяти тысяч отжиманий в день. Благодаря этому он установил рекорд на соревнованиях, где отжимался на протяжении пяти часов без остановки. Тогда ему было около 10 лет.

Дюбуа-старший записал сына в боксерский зал Peacock Gym, когда тому было шесть лет. Позже Дюбуа высоко отмечал роль отца в воспитании: «Легендарный человек, и я благодарен за то, что он был в моей жизни с самого первого дня».

Особый подход отца заключался еще и в том, что Дюбуа провел весь школьный период на домашнем обучении, когда остальные дети ходили в школу. «Это было сделано, чтобы я больше концентрировался на боксе. Мой папа придерживался прямолинейного пути – бокс целыми днями.

Другие мои братья и сестры ходили в школу, но я с самого начала обучался дома. Вы должны быть такими, я думаю, потому что иногда отвлекающие факторы могут достать ребенка с раннего возраста», – объяснял Дюбуа.

По этой причине у Дюбуа-младшего до 22 лет не было смартфона. Необходимость вести соцсети и продвижение личного бренда вынудили его пойти против отцовских принципов.

Дюбуа ронял Джошуа на спаррингах, бил толстого Фьюри и напрягал Поветкина

Даниэль Дюбуа был олимпийской надеждой сборной Великобритании, но ушел в профессионалы в 2017 году, потому что не хотел ждать очередного олимпийского цикла. Тогда ему было 19 лет, а в тяжелом весе выше котировался Фрейзер Кларк, впоследствии ставший третьим на ОИ в Токио.

Любительская карьера Дюбуа не была мегауспешной: два первых места на чемпионате Великобритании, победы на международных турнирах в Финляндии и Германии и вылет на ранней стадии юношеского чемпионата Европы.

«Оставаться означало бы ждать того времени, когда я мог бы учиться [у профессионалов]. Зачем топтаться без дела? Если вы собираетесь стать кем-то, вы должны на это пойти. Вы не можете ждать, что вам что-то свалится с неба», – признался Дюбуа.

Победа Дюбуа на чемпионате Великобритании в 2016 году заинтересовала промоутера Фрэнка Уоррена, который ведет дела Тайсона Фьюри – через год они подписали контракт. Уоррен признался, что искал такого бойца 35 лет. В то время будущее Фьюри выглядело неопределенным из-за личных проблем, а дивизионом правили Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Казалось, именно Дюбуа станет следующим лицом тяжелого веса.

Сам Дюбуа пересекался с Джошуа на ринге. Было много слухов, что Даниэль отправил Эй Джея в нокдаун на спаррингах, когда ему не было и 20 лет. На это намекал Уоррен и говорил потенциальный соперник Джошуа Джаррелл Миллер. Дюбуа подтвердил слухи еще в конце 2017 года: «Да, я достал его несколькими тяжелыми ударами».

По его признаниям, никто из бойцов из сборной Великобритании не хотел с ним спарринговать. Это стало еще одним толчком для развития. В 2018 году Дюбуа спарринговал с Александром Поветкиным, когда тот готовился к бою против Джошуа. Тогда британские таблоиды писали, что Поветкин после спаррингов ходил «помятым и с красным лицом».

Перед дебютом на профессиональном ринге Дюбуа спарринговал с братьями Фьюри. Изначально он работал только с Хьюи Фьюри, но молодой проспект его уложил. Тогда на ринг зашел Тайсон Фьюри, отбоксировав с Дюбуа только раунд. На тот момент Фьюри-старший приостановил карьеру и растолстел до 170 кг – Дюбуа признавался, что Фьюри был неуклюжим и работал не в полную силу.

«У меня не было с собой снаряжения, ни шлема, ни бинтов. Я не помню точно, во что был одет, но помню, что на мне был только один ботинок. Я был большим и толстым и весил 170 кг. Мы немного подвигались и получили удовольствие», – вспоминал Фьюри.

Карьера Дюбуа в профи: выиграл почти все бои досрочно, чуть не лишился зрения и на ринге рвал крестообразные связки

За 20 боев Дюбуа 19 раз победил (18 – досрочно) и один – проиграл. 12 соперников не продержались с ним даже двух раундов. Единственным бойцом, протянувшим всю дистанцию, был известный гейткипер Кевин Джонсон. Хотя его не нокаутировали ни Виталий Кличко, ни Тайсон Фьюри, ни Дерек Чисора.

Ударная мощь Дюбуа настолько впечатляющая, что его оппоненты задерживались в среднем не более, чем на три раунда. Средняя продолжительность боев с участием Дюбуа – 8 минут 4 секунды. Это быстрее, чем у Энтони Джошуа в первых 20 боях (8 минут 20 секунд). Но Деонтей Уайлдер и Майк Тайсон провели на ринге меньше времени в первых 20 поединках, чем Дюбуа – 3:53 и 5:27 в среднем за один бой соответственно. Но у них оппозиция была легче, чем у Дюбуа и Джошуа.

Единственное поражение случилось в конце 2020 года в конкурентном бою с непобежденным соотечественником Джо Джойсом. На момент остановки в 10-м раунде Дюбуа лидировал у двух из трех судей, превосходил по точным ударам и акцентированным попаданиям, но уступал по количеству джебов.

Именно из-за этого удара у Дюбуа возникли серьезные осложнения с левым глазом, который закрылся в шестом раунде. У него диагностировали перелом орбитальной кости глазницы и повреждение нерва. Самое неприятное – кровотечение на сетчатке. Если бы Дюбуа продолжил бой, то мог лишиться зрения на левом глазу. Реабилитация заняла пять месяцев.

Уже в 2021 году Дюбуа стал временным чемпионом мира по версии WBA, нокаутировав во втором раунде Богдана Дину. В 2022-м то же было с Тревором Брайаном, который улетел в нокаут в четвертой трехминутке. После победы над Брайаном временный чемпион мира стал регулярным обладателем пояса WBA.

Последний бой с Кевином Лереной оказался самым напряженным и волевым. Дюбуа трижды побывал в нокдауне в первом раунде и чуть не проиграл. Его спасли судьи, которые ударили в гонг на девять секунд раньше, когда отсчитывался третий нокдаун. Но Дюбуа перевернул ход поединка и победил нокаутом уже в третьем раунде. Прямо во время боя у него порвались крестообразные связки, но это не помешало выиграть.

Технически Дюбуа обучен боксу лучше Уайлдера и не хуже Джошуа. Он не стремится нокаутировать соперника при любой возможности, хотя роняет как с одного удара, так и серией. В бою с Джойсом Дюбуа играл вдолгую: разбирал Джойса в большинстве разменов и вполне мог уверенно победить, если бы не закрытый в шестом раунде глаз.

«Ему не хватает породистости и склада ума». Кажется, у Дюбуа совсем нет шансов против Усика

У Дюбуа не очень много шансов на победу. У Усика превосходство во всех боксерских компонентах, за исключением ударной мощи и антропометрии – на его стороне явное преимущество в бойцовском интеллекте, технике, скорости и футворке. По версии экспертов и букмекеров, Дюбуа – явный андердог.

Зарубежные боксеры тоже не верят в победу Дюбуа. Бывший претендент на звание чемпиона мира по версии WBC Малик Скотт считает, что он не опасен без нокаутирующего удара: «Усик победит. На мой взгляд, Даниэлю Дюбуа не хватает породистости и склада ума, чтобы соперничать с Усиком. Если мы говорим о габаритах, силе, мощи… Да, у Дюбуа все это есть. Но он все равно станет легким соперником для Александра».

Джеральд Вашингтон, спарринговавший и с Усиком, и с Дюбуа, согласился со Скоттом: «Победит тот, в кого сложнее попасть. Дело не в том, кто сильнее бьет. Все большие и сильные, все могут бить сильно. У Усика есть все. Я вижу, что он добьется своего и выиграет досрочно».

Дмитрий Кудряшов считает, что Дюбуа не продержится всю дистанцию: «Дюбуа до падений в поединке с Кевином Лереной производил впечатление опасного тяжа. Сейчас опасен ли он для Усика? Мне так не кажется. Усик на классе его разберет. Не стал бы ждать от Дюбуа страшного лаки-панча. Тем более не думаю, что тоннаж ударов Лерены страшно превышает силу ударов Усика. Поэтому для меня здесь будет досрочное поражение Дюбуа».

Фото: Gettyimages.ru/Warren Little, Julian Finney; Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press; East News/ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto; instagram.com/dynamite_daniel_dubois