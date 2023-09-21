Собрали целую галерею.

В 2023 году исполняется 10 лет бою между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко в Москве, а это вторая часть сериала Sports.ru (первая – здесь) о том большом противостоянии.

В 2013-м бой стал самым рейтинговым среди всех спортивных событий года на российском ТВ, боксеры на двоих заработали $23 млн, а стоимость билетов на черном рынке доходила до $20 тысяч.

«Да-да, было и дороже, – подтвердил Sports.ru Андрей Рябинский, который организовал поединок. – Попасть было действительно сложно. Хорошие места распределялись, потому что были квоты у боксеров – это прописано в контрактах. Судя по продажам, был нарастающий эффект».

В «Олимпийском» в один вечер оказались звезды эстрады, большие спортсмены и чиновники. Мы собрали целую галерею.

Режиссер Никита Михалков в фирменной жилетке Олимпиады-2014 в Сочи жмет руку Виталию Кличко.

Сейчас двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву много критикуют, а тогда она внимательно следила за происходящим на ринге – рядом с ней сидел князь Монако Альбер II.

Слева от Исинбаевой – жена князя Монако, следующий – он сам. Рядом с ними – депутат Госдумы Александр Жуков. Андрей Рябинский рассказывал Sports.ru: «Как понимаю, тогда он [князь Монако] приехал в Россию с официальным визитом. Были известные спортсмены – Джордж Форман, Джаб Джуда, Леннокс Льюис и много олимпийских чемпионов».

Князь Монако Альбер II чем-то удивлен.

Недавно легенда MMA Федор Емельяненко сказал, что хочет провести бой по боксу, а тогда только с трибун наблюдал за суперпротивостоянием.

Рядом с Емельяненко сидел экс-чемпион мира по боксу и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Николай Валуев. Впереди них – Дерек Чисора, который в 2012 году проигрывал Виталию Кличко.

Боксер Константин Цзю пришел на бой с супругой Натальей. Хотя мог не попасть: «Я не буду присутствовать на бое, так как меня попросту не позвали. Обида, безусловно, у меня есть. Такое чувство, что меня просто использовали».

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин следил за боем с внуком Федором, который немного утомился.

Актер Сергей Безруков с бывшей супругой – тоже актрисой Ириной Безруковой.

Иосиф Кобзон исполнил гимн России.

Телеведущая Оксана Пушкина и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, которая до этого последний раз видела бокс вживую на Олимпиаде-80.

Председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, предприниматель Геннадий Тимченко (слева направо на втором плане), Владимир Евтушенков и президент «Роснефти» Игорь Сечин (слева направо на первом плане). Именно «Роснефть» покрыла половину расходов.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; Коммерсантъ/Дмитрий Коротаев; Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press