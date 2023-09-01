Онлайн закрытия трансферного окна: «Барса» взяла Феликса и Канселу, «Ливерпуль» купил Гравенберха, за Салаха давали 150 млн
Первого сентября в европейских топ-лигах закрылось летнее трансферное окно. Мы вместе следили за сделками, слухами, сенсационными разворотами и всем весельем.
Главные переходы дедлайна
• Коул Палмер – из «Ман Сити» в «Челси» за 40 млн фунтов
• Леонардо Бонуччи – из «Ювентуса» в «Унион»
• Матеуш Нунеш – из «Вулверхэмптона» в «Ман Сити» за 53 млн фунтов
• Ансу Фати – аренда из «Барселоны» в «Брайтон»
• Серхио Регилон – аренда из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед»
• Жоау Феликс – аренда из «Атлетико» в «Барселону» без опции выкупа
• Райан Гравенберх – из «Баварии» в «Ливерпуль»
• Жоау Канселу – аренда из «Манчестер Сити» в «Барселону» без опции выкупа
• Софьян Амрабат – аренда из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед»
• Рандаль Коло-Муани – из «Айнтрахта» в «ПСЖ»
ОНЛАЙН (автоматическое обновление)
Спасибо за компанию! Хороших снов
На этом, пожалуй, все. Переворачивающих рынок переходов не предвидится – и в такой поздний час это хорошо. Правда же?
Теперь уже и футбольная осень. Будем привыкать к новичкам и вкатываться в еврокубки. До скорых!
P.S. А вот «Ливерпулю» расслабляться рано: в Саудовской Аравии окно еще открыто. Так просто от Салаха не отстанут.
Коло-Муани – в «ПСЖ». За 95 млн евро!
«Айнтрахт» объявил, что выручил рекордную для себя сумму – 95 млн евро. Вот это да.
Экс-форвард «Реала» Мариано Диас перешел в «Севилью» свободным агентом
Нападающий Нил Мопе вернулся в «Брентфорд» (аренда на сезон)
В «Эвертоне» у Мопе совсем не пошло. В повернутом на статистике «Брентфорде» могут починить его реализацию – за два сезона в клубе Нил забил 37 мячей в Шипе.
Хуан Бернат – аренда в «Бенфику» до конца сезона
30-летний испанец минимум на сезон укатил из «ПСЖ».
Роб Холдинг – из «Арсенала» в «Кристал Пэлас»
Еще одна поздняя сделка. Защитник переезжает в другой лондонский клуб на три года.
Гринвуд – в «Хетафе»! Аренда на сезон
ВРЕМЯ ВЫШЛО! ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО В ТОП-ЛИГАХ ЗАКРЫТО!
«Тоттенхэм» купил Бреннана Джонсона за 47,5 млн
Девятое подписание нового тренера Энджа Постекоглу! Контракт с вингером «Форест» заключили до 2029 года.
Пять минут до завершения ярмарки!
Вратарь Влаходимос – четвертый новичок «Ноттингем Форест» в дедлайн
У грека красивое имя – Одиссеас. Он пришел из «Бенфики» за 7,7 млн фунтов. Контракт – на четыре года.
Чуть раньше были новости об интересе «МЮ». Еще писали, что Влаходимос разругался с тренером «Бенфики» Рогером Шмидтом.
Официально: «МЮ» арендовал Амрабата до конца сезона
Софьян начинал карьеру в голландском «Утрехте», где, конечно же, пересекся с Тен Хагом (а как еще, такие подписания – большая любовь Эрика).
Красивые параллели от корреспондента The Independent Ричарда Джолли.
Пеп Гвардиола отдал 15 лет работе в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». Жоау Канселу за девять месяцев сыграет за все эти клубы.
И еще: игрок-чемпион Англии и Германии пришел в клуб, ставший чемпионом Испании.
Амрабат в «МЮ»: аренда на сезон за 10 млн евро, опция выкупа – 20 млн (+бонусы 5 млн)
Это детали от инсайдера The Athletic Давида Орнштейна. Медосмотр пройден. Ждем лишь официальный анонс.
ПСВ арендовал в «Саутгемптоне» защитника Белла-Кочапа
За 21-летним защитником, которого вызывают в сборную Германии, летом приходили «Бавария» и «Боруссия».
Одриосола вернулся в «Сосьедад» из «Мадрида». Он воспитанник баскского клуба
В Мадрид Альваро переехал в 2018-м. «Реал» дважды отдавал его в аренду – «Баварии» и «Фиорентине».
Контракт – до конца сезона-2028/29.
«Барселона» арендовала Канселу до конца сезона
В соглашении между «Барсой» и «Ман Сити» нет опции или обязательства выкупа.
Канселу тоже получил публичную благодарность от каталонского клуба за уступки по деньгам.
Гравенберх – футболист «Ливерпуля»!
Стоимость – 34,2 млн фунтов, контракт на пять лет.
Кстати, все подписания Клоппа в это окно – полузащитники.
Милая деталь: анонсируя переход, «Ливерпуль» воссоздал старое фото Гравенберха в футболке «красных».
«Ницца» вышла на Уго Льориса – о предложении пишет The Telegraph
Реакция на разрыв контракта со Шмейхелем. Уго уже играл за «Ниццу» – еще до «Тоттенхэма» и даже до «Лиона», куда ушел в 2008-м.
Феликс – игрок «Барселоны»!
«Я мечтал об этом с детства» (с)
Нюанс: «Барса» поблагодарила Жоау за финансовые уступки.
Нюанс-2: «Атлетико» подтвердил аренду до конца сезона и сообщил, что с Феликсом продлили контракт еще на два года, до 2029-го.
Кейта Бальде уехал в Сегунду
Клуб полузащитника «Спартака» на ближайший сезон – «Эспаньол», вылетевший из Ла Лиги. Опция выкупа тоже прописана. Будете скучать? Следить за успехами?
Каспер Шмеймель и «Ницца» расторгли контракт
Датчанин пробыл на Лазурном берегу всего год, сыграв 46 матчей. Шмейхелю-младшему 36, куда дальше?
«Хетафе» и Мэйсон Гринвуд. Представляете такой союз?
Испанский клуб включился в переговоры по Гринвуду. Так пишет The Athletic. И пока на этом все.
The Times: «Ньюкасл» хочет арендовать Льориса на сезон, Уго пока к такому не готов
Француз потерял место в основе «Тоттенхэма» после 11 лет. Недавно его звал «Лацио», но Льорис в итоге отказал.
АПЛ потратила на трансферы 2,27 млрд фунтов
Это уже рекорд, хотя еще не вечер (формально). Прежняя планка – 2,14 млрд прошлым летом.
Дэви Классен перешел из «Аякса» в «Интер»
Пишут, что голландца отпустили бесплатно. У Классена было два захода в «Аякс»: 321 матч, 93 гола и 50 ассистов.
Наверное, вам все же интересно: любимая песня 53-миллионного новичка «Сити» Нунеша – Don’t Stop Believin’ группы Journey.
Спасибо 🎶
И все-таки 90 млн за Коло-Муани в «ПСЖ»
Романо захватывает наш вечер: фиксированные 75 млн + 15 бонусами, 5-летний контракт согласован давно.
Хиа ви... гоу! Переход подтверждают французские медиа – L’Équipe и RMC.
Журналист Sky Sport Плеттенберг пишет о 95 млн евро.
Романо: Феликс и Канселу будут игроками «Барселоны»
Канселу тоже придет в аренду без возможности выкупа – это обусловлено ФФП.
Коло-Муани в «ПСЖ» еще возможен. Но теперь «Айнтрахт» просит 110 млн евро
По сообщениям Le Parisien, переговоры продолжаются. Но теперь немцы, приняв, что не смогут заменить ушедшего форварда, повысили вставки. Новый запрос – 110 млн евро. Коло-Муани пришел из «Нанта» год назад.
«ПСЖ» все это не нравится. В Париже считают, что по цене договорились раньше – и это 90 млн.
Следим-следим.
HERE WE GO ПО ЖОАУ ФЕЛИКСУ В «БАРСЕЛОНЕ»!
Разумеется, это Фабрицио Романо. Речь об аренде БЕЗ опции выкупа. Становится жарко.
Лука Йович – новый нападающий «Милана»
Контракт на год. За прошлый сезон в Серии А серб забил шесть раз.
Ирвинг Лосано вернулся в ПСВ. Уже чемпионом Италии!
ПСВ и «Наполи» – два европейских клуба 28-летнего мексиканца. Из Эйндховена в Неаполь Ирвинг переехал после сезона-2018/19 и выиграл там Серию А. И вот теперь камбэк.
Ди Марцио утверждал, что голландцы заплатят 12,2 млн евро.
«Спартак» отправил Шамара Николсона в «Клермон»
Это Лига 1 Франции и аренда с правом выкупа. В этом сезоне Шамар вообще не играл за «Спартак» в РПЛ.
В Италии закрылось окно ⏰
Фабрицио Романо твитит, что Мэйсона Гринвуда в «Лацио» не будет.
Ибрагимович перешел из «Баварии» во «Фрозиноне». Это уже регены в Football Manager?
17-летний полузащитник арендован на сезон. С Иброй настоящим его связывает только фамилия.
В Бундеслиге он сыграл за «Баварию» один матч, в основном выходил за резервистов.
Сложно было удержаться!
Где Фати будет играть в «Брайтоне»? Разбор тактического автора Sports.ru Славы Палагина
«У «Брайтона» впереди сезон с еврокубками, поэтому составу в первую очередь нужна глубина. Весной ее не хватало: из-за плотности календаря забуксовали в АПЛ и лишились шансов на Лигу чемпионов (да, по игре на нее вполне наиграли). Летнюю кампанию провели не только в поисках замены лидерам, но и для усиления обоймы. Аренда Фати – очередное ценное дополнение.
Претендовать, кажется, будет на две позиции. Первая – привычный по «Барсе» левый фланг. Сейчас там все сложно: Каору Митома блистал и в прошлом сезоне, и здорово стартовал в этом. Но не забываем про еврокубки и прочие отвлекающие от АПЛ турниры. Митому придется разгружать, Фати обязательно получит время.
Вторая роль – десятка. В «Брайтоне» она требует специфических качеств – нужно разбираться под давлением, а затем растягивать чужую оборону через пас. Потенциал у Фати точно есть. Шансов проявить себя должно быть еще больше. У Де Дзерби много претендентов на роль, но именно основного пока нет.
Ключевое требование вне зависимости от роли – химия с партнером. На левом фланге Митома здорово подружился с Первисом Эступиньяном – Фати тоже придется наладить связь. В опорной соперника нужен союз с молодым Эваном Фергюсоном – его Де Дзерби называет миксом девятки и десятки. На связках «Брайтон» строит фактически всю игру – Фати должен к этому привыкнуть».
«Фиорентина» арендовала Максима Лопеса из «Сассуоло». Его называют заменой Амрабату
Есть опция выкупа за 8 млн. До Италии Лопес играл в «Марселе».
«Ноттингем» подписал Хадсона-Одои из «Челси»
3+2 млн фунтов – скромненько для игрока, за которым когда-то приходила «Бавария». Тяжелая травма ахилла затормозила карьеру – жаль, очень жаль.
В «Форест» его скорость точно понадобится.
«ПСЖ» винит Экитика в сорванном трансфере Коло-Муани
По сообщениям L’Équipe, «ПСЖ» просто в ярости». Пишут, что с «Айнтрахтом» утвердили цену на Рандаля Коло-Муани – 90 млн евро. Но немецкому клубу нужна была замена: предполагалось, что это будет как раз Экитик. Молодой форвард отказался уезжать в Германию и вообще собирается в «Вест Хэм».
Юго и его окружение считают виновным в срыве сделки. Окно в Бундеслиге уже закрыто.
Романо: «Ноттингем» возвращает в Англию Дивока Ориги!
Культовый герой болельщиков «Ливерпуля» уже получил фирменное Here we go от главного инсайдера мира. Бельгийца вообще-то ждали в «Бернли», но Романо пишет о «секретном медосмотре» в «Форест». Дела!
Официально: Джонни Эванс подписал контракт с «МЮ» до 2024-го
«Юнайтед» все-таки полноценно вернул воспитанника. Изначально 35-летний Эванс пришел летом на краткосрочный контракт: поддержать форму с молодежной командой и сыграть в товарищеских матчах. Но получилось впечатлить Тен Хага.
Эванс был в системе «Манчестер Юнайтед» с 1998-го по 2015-й. Провел за основу 198 матчей, трижды выиграл АПЛ, два Кубка Лиги и взял ЛЧ.
Джонни, мы дома.
Переход Гравенберха в «Ливерпуль» от трансфера Пальиньи не зависел
Всех успокаивает журналист The Times Пол Джойс.
«Все идет к тому, что вечером Гравенберх станет игроком «Ливерпуля».
❌ Надежный журналист Плеттенберг: трансфера Пальиньи в «Баварию» НЕ БУДЕТ
Мда. Представьте себя на месте Жоау. Даже есть кадры, где за ним идет оператор с футболкой «Баварии».
Фанаты «Ливерпуля» волнуются: а переход Гравенберха из-за этого не сорвется?
10 минут до закрытия окна в Германии ⏰
«Бавария» подпишет Пальинью?! Полузащитник прошел медосмотр, но «Фулхэм» пока не дал последнюю отмашку, так как занят поиском замены. Уф, нервно.
Sky Sports: «Аль-Иттихад» готовит предложение за Салаха в 200 млн
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У Рейньера третья аренда из «Мадрида» – теперь «Фрозиноне»
Дополнение к двум сезонам в «Боруссии» и еще одному в «Жироне».
«Реал» купил бразильца из «Фламенго» в январе 2020 года за 30 млн евро. За мадридцев Рейньер пока не играл.
Регилон – в «МЮ». Официально
Аренда из «Тоттенхэма» до конца сезона – «Юнайтед» прикрывает травмированный левый фланг.
Прошлый сезон Серхио провел в «Атлетико».
Большой трансфер в Италии: Дуван Сапата – из «Аталанты» в «Торино»
Пока аренда с опцией выкупа, которая может превратиться в обязательство (если колумбиец выполнит определенные условия).
С сезона-2016/2017 по 2021/2022 Сапата стабильно забивал в Серии А по 10+ голов. Прощаемся с еще одной звездой «Аталанты» последних лет.
«Ман Сити» вернул полузащитника Макати в «Шеффилд»
20-летний Джеймс Макати здорово помог «ШЮ» при подъеме в АПЛ из Чемпионшипа – 37 матчей, 9 голов. Для новичка лиги это уже десятое летнее подписание.
Будете следить за Энди Кэрроллом?
У большого Энди новый клуб. Совсем неожиданно это «Амьен» из французской Лиги 2.
Кэрролл расторг контракт с «Редингом». К слову, он все еще может: забил в прошлом сезоне Шипа девять мячей.
Занятная деталь про вчерашний трансфер «Боруссии»
В четверг «Боруссия» подписала форварда Никласа Фюллькруга из «Вердера». В прошлом сезоне он забил 16 голов и на пару с Нкунку стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Кстати, взяли за бесценок по английским меркам – 13+2 млн евро.
Так вот. Это всего второй раз, когда «Дортмунд» забирает лучшего бомбардира прошлого сезона. До этого так было только с Хайко Херрлихом из «Менхенгладбаха» в 1995-м.
Foot Mercato: Салах согласен на переход, если «Аль-Иттихад» и «Ливерпуль» договорятся
Не показывайте это Клоппу.
«Тоттенхэм» согласовал переход вингера Бреннана Джонсона из «Ноттингема» за 47,5 млн
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Давид Орнштейн. Он называет Джонсона (8 голов в прошлом сезоне АПЛ) главной целью нового тренера «шпор» Энджа Постекоглу.
Саму Кастильехо – аренда в «Сассуоло» из «Валенсии»
Есть право выкупа. Испанец уже играл в Италии – четыре сезона за «Милан».
Трансферов на вход от «Челси» не ждем?
У Почеттино прошла пресс-конференция перед игрой с «Ноттингем Форест». Маурисио спросили: Палмер – последнее подписание «Челси» сегодня?
«Думаю, да. Времени на что-то еще у нас уже нет. Но, может быть, что-то еще и делается, не знаю».
«Милан» ищет форварда: с Дака проблемы, возможный вариант – Рафа Мир из «Севильи»
«Милан» перебирает нападающих: с Мехди Тареми из «Порту» договориться не получилось, а у замбийца Пэтсона Дака из «Лестера» нет паспорта ЕС, что усложняет оформление документов в такие сжатые сроки.
Итальянский клуб переключаются на 26-летнего форварда «Севильи» Рафу Мира.
Это информация от Джанлуки Ди Марцио.
Тен Хаг подтвердил приход Регилона
Испанец уже тренируется с «МЮ».
Аренда Регилона в «Тоттенхэме» – краткосрочное решение проблемы с левым флангом защиты, где из-за травм вылетели Люк Шоу и Тирелл Маласиа.
🚨 Here we go по Амрабату в «МЮ» от Фабрицио Романо
Что ж, ждем официального объявления.
АНСУ ФАТИ В «БРАЙТОНЕ»
Аренда на сезон, «Брайтон» покроет почти всю зарплату 20-летнего Ансу.
Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби доволен: «Отличная сделка для вас. Ансу поможет нам достичь новых целей, а мы поможем ему вернуться на тот уровень, где он заслуживает быть».
Интересно, где итальянец видит Фати на поле? Фланги заняты Митомой и Марчем. Попробует новичка десяткой? Там пока мало играющий Педро (Де Дзерби повторяет, что Жоау предстоит усвоить стиль «Брайтона») и травмированный Энсисо.
Ха, «Бавария» может перехватить Канселу у «Барселоны»
Это подтверждает авторитетный инсайдер Sky Sport Плеттенберг!
В Мюнхене Канселу провел вторую половину прошлого сезона.
У защитника устная договоренность с «Барсой», но медосмотра пока не было, прямо сейчас каталонцы не могут подписать его.
Феликс не тренировался с «Атлетико», препятствие на пути в «Барсу» – большая зарплата
Жоау Феликса не было на утренней тренировке «Атлетико». Переход в «Барселону» на горизонте, но пока все утыкается в зарплату португальца – 14,5 млн евро до выплаты налогов (об этом пишет Mundo Deportivo).
Время еще есть. Сложно представить, что Феликс будет играть при Симеоне.
💶💶💶 The Athletic: за Салаха предложили 100+50 млн, «Ливерпуль» сразу отказался
«Аль-Иттихад» не оставляет попыток затащить в Саудовскую Аравию Мохамеда Салаха. По информации The Athletic, восточный клуб предложил 100 млн фунтов и 50 бонусами (!!!) за египтянина, но «Ливерпуль» наотрез отказывается даже обсуждать такие заходы.
Окно в СА закроется только через три недели. У Клоппа спросили, опасная ли это ситуация.
«Никто больше не сможет реагировать [если потеряет игроков после закрытия трансферного окна в АПЛ]. Мы должны защитить игру. Но я люблю всех своих игроков, которые уехали в Саудовскую Аравию.
Но эта лига не отвлекает меня, не заставляет менять привычки. Нам нужно, чтобы европейские лиги оставались такими же сильными, как сейчас.
Может быть, мы можем немного изменить какие-то правила? Мы все удивлены активностью Саудовской Аравии. Это скорее угроза, чем нет», – ответил Юрген.
«МЮ» и Амрабат: есть новости?
Полузащитник близок к «Олд Траффорд»: обсуждается аренда с возможностью выкупа. Директор «Юнайтед» по футбольным операциям Мэтт Харгривз полетел в Италию утрясти последние детали.
В это окно Амрабат отклонил предложения «Фулхэма» и «Галатасарая».
«Астон Вилла» арендовала Клемана Лангле
Французский защитник «Барселоны» отправился в еще одну аренду – прошлый сезон он отыграл в «Тоттенхэме».
Со стороны «Виллы» это реакция на тяжелейшую травму капитана Тайрона Мингза.
Форвард сборной Украины Роман Яремчук – игрок «Валенсии»
«Брюгге» отдал 27-летнего нападающего в аренду до конца сезона:
Тухель подтвердил неминуемый трансфер Гравенберха в «Ливерпуль»
Тренер «Баварии» Томас Тухель на пресс-конференции перед туром Бундеслиги объяснил, почему не видит Райана Гравенберха в составе: «Для меня он атакующий игрок, бокс-ту-бокс полузащитник. Главная проблема для него в том, что в нашей схеме 4-2-3-1 нет места для 8-ки. А впереди мы просто избалованы выбором.
Райан – очень хороший и трудолюбивый игрок. Он был недоволен ситуацией. В «Ливерпуле» он видит шанс побороться за позицию 8-ки в схеме 4-4-3.
Он хотел уйти. Пришло предложение, мы обсудили. Еще не все завершено, но результат очевиден».
Пишут, что Гравенберх уже в Англии и проходит медосмотр. Предполагается, что «Ливерпуль» заплатит за голландца 40 млн евро.
Рандаль Коло-Муани и «ПСЖ» – успеют договориться с «Айнтрахтом»?
В эти часы Коло-Муани ждет в Париже развязки. Он публично объявил о желании уйти из «Айнтрахта», где провел очень хороший сезон (15 голов в Бундеслиге).
«ПСЖ» предлагал 65 млн евро плюс нападающего Юго Экитика, но «Айнтрахт» такой расклад не устроил. Клуб хочет не меньше 90 млн за свою звезду.
«Ноттингем» арендовал у «Арсенала» Нуну Тавареша
Оооочень активный в подключениях крайний защитник (6 голов в прошлом сезоне за «Марсель») перешел в «Форест». Пока аренда за 2 млн фунтов, но с опцией выкупа за 12 млн.
«Бавария» добивает переход Жоау Пальиньи из «Фулхэма»
Деталями скорого трансфера делится хорошо осведомленный журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг: цена – около 65 млн евро, контракт будет до 2028-го. «Фулхэм» разрешил игроку лететь в Мюнхен.
Пальинья – главная фигура лондонского клуба в центре поля. В прошлом туре он забил и спас ничью с «Арсеналом». Для «Фулхэма» это громадная потеря (а ведь еще в СА укатил Александар Митрович). Потенциальная замена – Пьер-Эмиль Хейбьерг или Скотт Мактоминей.
«Лацио» обсуждает переход опального Мэйсона Гринвуда
Утренние новости от Daily Mail. Но таблоид уточняет: у римского клуба есть сомнения, сделку еще должен одобрить Маурицио Сарри.
Гринвуд не играл с декабря 2021-го. В феврале 2022-го с него сняли все обвинения в изнасиловании и угрозе убийством, но за «Юнайтед» Мэйсон больше не сыграет – об этом недавно официально объявил клуб.
Официально: Матеуш Нунеш – новичок «Ман Сити»
За техничного полузащитника «Вулверхэмптона» чемпионы Англии заплатят 53 млн фунтов. Провоцируя переход, Нунеш игнорировал тренировки с «Вулвз».
Отнять мяч у него и Матео Ковачича? Ох, это будет сложно.
Бонуччи – в «Унионе». Да!
8-кратный победитель Серии А и чемпион Европы перешел в самый дерзкий клуб Германии и скоро сыграет в ЛЧ. В «Юве» для Леонардо все закончилось исключением из состава и выставлением на трансфер.
К слову, Бонуччи планировал завершить карьеру в 2024-м.
Классный факт от Opta, чтобы осознать масштаб: у итальянца 431 матч в Серии А, среди игроков Бундеслиги только у Томаса Мюллера больше игр в топ-лигах (444). Гигант.
И это все «Унион»!
У «МЮ» новый вратарь: Алтай Байындыр – первый турок в истории клуба
25-летний кипер «Фенербахче» подписался до 2027-го (с опцией продления еще на сезон). Прежде турецких игроков у «Юнайтед» не было.
⏳ Когда все закончится?
• Англия и Испания – 01:00 (мск)
• Германия – 19:00
• Италия – 21:00
• Франция – 00:00
• Саудовская Аравия – 21 сентября
«Челси» купил у «Сити» Коула Палмера
«Челси» отдаст за блеснувшего на старте сезона (победа на молодежном Евро, голы в Суперкубках Англии и Европы) Палмера 40 млн фунтов (плюс бонусы).
При Боули «Челси» потратил уже больше миллиарда фунтов на новичков. Конкретно за это лето – 419. Что уже больше, чем Маурисио Почеттино за 11 трансферных окон и 5 лет в «Тоттенхэме». Вдумайтесь!
Палмер получил контракт в стиле «Челси» – 7+1.
Это такой стеб от Тухеля?
вот это лучшее, что я здесь прочитал, тоже обожаю эту песню
они берут Регилона, Амрабата, Онану, туруцкого ноунейма... но вся проблема в Магуайре , да...