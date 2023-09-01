Спасибо за компанию! Хороших снов

На этом, пожалуй, все. Переворачивающих рынок переходов не предвидится – и в такой поздний час это хорошо. Правда же?

Теперь уже и футбольная осень. Будем привыкать к новичкам и вкатываться в еврокубки. До скорых!

P.S. А вот «Ливерпулю» расслабляться рано: в Саудовской Аравии окно еще открыто. Так просто от Салаха не отстанут.