О духе времени
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Онлайн закрытия трансферного окна: «Барса» взяла Феликса и Канселу, «Ливерпуль» купил Гравенберха, за Салаха давали 150 млн

Рандаль Коло-Муани Рандаль Коло-Муани
Жоау Феликс Жоау Феликс
Жоау Канселу Жоау Канселу
Ансу Фати Ансу Фати
возможные трансферы возможные трансферы
Бавария Бавария
Коул Палмер Коул Палмер
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
трансферы трансферы
Барселона Барселона
Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Серхио Регилон Серхио Регилон
Унион Берлин Унион Берлин
Жоау Пальинья Жоау Пальинья
Ливерпуль Ливерпуль
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Челси Челси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Первого сентября в европейских топ-лигах закрылось летнее трансферное окно. Мы вместе следили за сделками, слухами, сенсационными разворотами и всем весельем. 

Главные переходы дедлайна

Коул Палмер – из «Ман Сити» в «Челси» за 40 млн фунтов

• Леонардо Бонуччи – из «Ювентуса» в «Унион»

Матеуш Нунеш – из «Вулверхэмптона» в «Ман Сити» за 53 млн фунтов

Ансу Фати – аренда из «Барселоны» в «Брайтон»

Серхио Регилон – аренда из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед»

Жоау Феликс – аренда из «Атлетико» в «Барселону» без опции выкупа

Райан Гравенберх – из «Баварии» в «Ливерпуль»

Жоау Канселу – аренда из «Манчестер Сити» в «Барселону» без опции выкупа

Софьян Амрабат – аренда из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед»

Рандаль Коло-Муани – из «Айнтрахта» в «ПСЖ»  

ОНЛАЙН (автоматическое обновление)

 

Спасибо за компанию! Хороших снов

На этом, пожалуй, все. Переворачивающих рынок переходов не предвидится – и в такой поздний час это хорошо. Правда же?

Теперь уже и футбольная осень. Будем привыкать к новичкам и вкатываться в еврокубки. До скорых!

P.S. А вот «Ливерпулю» расслабляться рано: в Саудовской Аравии окно еще открыто. Так просто от Салаха не отстанут.

Коло-Муани – в «ПСЖ». За 95 млн евро!

«Айнтрахт» объявил, что выручил рекордную для себя сумму – 95 млн евро. Вот это да.

Экс-форвард «Реала» Мариано Диас перешел в «Севилью» свободным агентом

Нападающий Нил Мопе вернулся в «Брентфорд» (аренда на сезон)

В «Эвертоне» у Мопе совсем не пошло. В повернутом на статистике «Брентфорде» могут починить его реализацию – за два сезона в клубе Нил забил 37 мячей в Шипе.

Хуан Бернат – аренда в «Бенфику» до конца сезона

30-летний испанец минимум на сезон укатил из «ПСЖ».

Роб Холдинг – из «Арсенала» в «Кристал Пэлас»

Еще одна поздняя сделка. Защитник переезжает в другой лондонский клуб на три года.

Гринвуд – в «Хетафе»! Аренда на сезон

ВРЕМЯ ВЫШЛО! ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО В ТОП-ЛИГАХ ЗАКРЫТО!

«Тоттенхэм» купил Бреннана Джонсона за 47,5 млн

Девятое подписание нового тренера Энджа Постекоглу! Контракт с вингером «Форест» заключили до 2029 года.

Пять минут до завершения ярмарки!

Вратарь Влаходимос – четвертый новичок «Ноттингем Форест» в дедлайн

У грека красивое имя – Одиссеас. Он пришел из «Бенфики» за 7,7 млн фунтов. Контракт – на четыре года.

Чуть раньше были новости об интересе «МЮ». Еще писали, что Влаходимос разругался с тренером «Бенфики»  Рогером Шмидтом.

Официально: «МЮ» арендовал Амрабата до конца сезона

Софьян начинал карьеру в голландском «Утрехте», где, конечно же, пересекся с Тен Хагом (а как еще, такие подписания – большая любовь Эрика).

Красивые параллели от корреспондента The Independent Ричарда Джолли.

Пеп Гвардиола отдал 15 лет работе в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». Жоау Канселу за девять месяцев сыграет за все эти клубы.

И еще: игрок-чемпион Англии и Германии пришел в клуб, ставший чемпионом Испании.

Амрабат в «МЮ»: аренда на сезон за 10 млн евро, опция выкупа – 20 млн (+бонусы 5 млн)

Это детали от инсайдера The Athletic Давида Орнштейна. Медосмотр пройден. Ждем лишь официальный анонс.

ПСВ арендовал в «Саутгемптоне» защитника Белла-Кочапа

За 21-летним защитником, которого вызывают в сборную Германии, летом приходили «Бавария» и «Боруссия».

Одриосола вернулся в «Сосьедад» из «Мадрида». Он воспитанник баскского клуба

В Мадрид Альваро переехал в 2018-м. «Реал» дважды отдавал его в аренду – «Баварии» и «Фиорентине».

Контракт – до конца сезона-2028/29.

«Барселона» арендовала Канселу до конца сезона

В соглашении между «Барсой» и «Ман Сити» нет опции или обязательства выкупа.

Канселу тоже получил публичную благодарность от каталонского клуба за уступки по деньгам.

Гравенберх – футболист «Ливерпуля»!

Стоимость – 34,2 млн фунтов, контракт на пять лет.

Кстати, все подписания Клоппа в это окно – полузащитники.

Милая деталь: анонсируя переход, «Ливерпуль» воссоздал старое фото Гравенберха в футболке «красных».

«Ницца» вышла на Уго Льориса – о предложении пишет The Telegraph

Реакция на разрыв контракта со Шмейхелем. Уго уже играл за «Ниццу» – еще до «Тоттенхэма» и даже до «Лиона», куда ушел в 2008-м.

Феликс – игрок «Барселоны»!

«Я мечтал об этом с детства» (с)

Нюанс: «Барса» поблагодарила Жоау за финансовые уступки.

Нюанс-2: «Атлетико» подтвердил аренду до конца сезона и сообщил, что с Феликсом продлили контракт еще на два года, до 2029-го.

Кейта Бальде уехал в Сегунду

Клуб полузащитника «Спартака» на ближайший сезон – «Эспаньол», вылетевший из Ла Лиги. Опция выкупа тоже прописана. Будете скучать? Следить за успехами?

Каспер Шмеймель и «Ницца» расторгли контракт

Датчанин пробыл на Лазурном берегу всего год, сыграв 46 матчей. Шмейхелю-младшему 36, куда дальше?

«Хетафе» и Мэйсон Гринвуд. Представляете такой союз?

Испанский клуб включился в переговоры по Гринвуду. Так пишет The Athletic. И пока на этом все.

The Times: «Ньюкасл» хочет арендовать Льориса на сезон, Уго пока к такому не готов

Француз потерял место в основе «Тоттенхэма» после 11 лет. Недавно его звал «Лацио», но Льорис в итоге отказал.

АПЛ потратила на трансферы 2,27 млрд фунтов

Это уже рекорд, хотя еще не вечер (формально). Прежняя планка – 2,14 млрд прошлым летом.

Дэви Классен перешел из «Аякса» в «Интер»

Пишут, что голландца отпустили бесплатно. У Классена было два захода в «Аякс»: 321 матч, 93 гола и 50 ассистов.

Наверное, вам все же интересно: любимая песня 53-миллионного новичка «Сити» Нунеша – Don’t Stop Believin’ группы Journey.

Спасибо 🎶

И все-таки 90 млн за Коло-Муани в «ПСЖ»

Романо захватывает наш вечер: фиксированные 75 млн + 15 бонусами, 5-летний контракт согласован давно.

Хиа ви... гоу! Переход подтверждают французские медиа – L’Équipe и RMC.

Журналист Sky Sport Плеттенберг пишет о 95 млн евро.

Романо: Феликс и Канселу будут игроками «Барселоны»

Канселу тоже придет в аренду без возможности выкупа – это обусловлено ФФП.

Коло-Муани в «ПСЖ» еще возможен. Но теперь «Айнтрахт» просит 110 млн евро

По сообщениям Le Parisien, переговоры продолжаются. Но теперь немцы, приняв, что не смогут заменить ушедшего форварда, повысили вставки. Новый запрос – 110 млн евро. Коло-Муани пришел из «Нанта» год назад.

«ПСЖ» все это не нравится. В Париже считают, что по цене договорились раньше – и это 90 млн.

Следим-следим.

HERE WE GO ПО ЖОАУ ФЕЛИКСУ В «БАРСЕЛОНЕ»!

Разумеется, это Фабрицио Романо. Речь об аренде БЕЗ опции выкупа. Становится жарко.

Лука Йович – новый нападающий «Милана»

Контракт на год. За прошлый сезон в Серии А серб забил шесть раз.

Ирвинг Лосано вернулся в ПСВ. Уже чемпионом Италии!

ПСВ и «Наполи» – два европейских клуба 28-летнего мексиканца. Из Эйндховена в Неаполь Ирвинг переехал после сезона-2018/19 и выиграл там Серию А. И вот теперь камбэк.

Ди Марцио утверждал, что голландцы заплатят 12,2 млн евро.

«Спартак» отправил Шамара Николсона в «Клермон»

Это Лига 1 Франции и аренда с правом выкупа. В этом сезоне Шамар вообще не играл за «Спартак» в РПЛ.

В Италии закрылось окно ⏰

Фабрицио Романо твитит, что Мэйсона Гринвуда в «Лацио» не будет.

Ибрагимович перешел из «Баварии» во «Фрозиноне». Это уже регены в Football Manager?

17-летний полузащитник арендован на сезон. С Иброй настоящим его связывает только фамилия.

В Бундеслиге он сыграл за «Баварию» один матч, в основном выходил за резервистов.

Сложно было удержаться!

Где Фати будет играть в «Брайтоне»? Разбор тактического автора Sports.ru Славы Палагина

«У «Брайтона» впереди сезон с еврокубками, поэтому составу в первую очередь нужна глубина. Весной ее не хватало: из-за плотности календаря забуксовали в АПЛ и лишились шансов на Лигу чемпионов (да, по игре на нее вполне наиграли). Летнюю кампанию провели не только в поисках замены лидерам, но и для усиления обоймы. Аренда Фати – очередное ценное дополнение.

Претендовать, кажется, будет на две позиции. Первая – привычный по «Барсе» левый фланг. Сейчас там все сложно: Каору Митома блистал и в прошлом сезоне, и здорово стартовал в этом. Но не забываем про еврокубки и прочие отвлекающие от АПЛ турниры. Митому придется разгружать, Фати обязательно получит время.

Вторая роль – десятка. В «Брайтоне» она требует специфических качеств – нужно разбираться под давлением, а затем растягивать чужую оборону через пас. Потенциал у Фати точно есть. Шансов проявить себя должно быть еще больше. У Де Дзерби много претендентов на роль, но именно основного пока нет.

Ключевое требование вне зависимости от роли – химия с партнером. На левом фланге Митома здорово подружился с Первисом Эступиньяном – Фати тоже придется наладить связь. В опорной соперника нужен союз с молодым Эваном Фергюсоном – его Де Дзерби называет миксом девятки и десятки. На связках «Брайтон» строит фактически всю игру – Фати должен к этому привыкнуть».

Фати едет в «Брайтон» – это шанс перезагрузить карьеру

«Фиорентина» арендовала Максима Лопеса из «Сассуоло». Его называют заменой Амрабату

Есть опция выкупа за 8 млн. До Италии Лопес играл в «Марселе».

«Ноттингем» подписал Хадсона-Одои из «Челси»

3+2 млн фунтов – скромненько для игрока, за которым когда-то приходила «Бавария». Тяжелая травма ахилла затормозила карьеру – жаль, очень жаль.

В «Форест» его скорость точно понадобится.

«ПСЖ» винит Экитика в сорванном трансфере Коло-Муани

По сообщениям L’Équipe, «ПСЖ» просто в ярости». Пишут, что с «Айнтрахтом» утвердили цену на Рандаля Коло-Муани – 90 млн евро. Но немецкому клубу нужна была замена: предполагалось, что это будет как раз Экитик. Молодой форвард отказался уезжать в Германию и вообще собирается в «Вест Хэм».

Юго и его окружение считают виновным в срыве сделки. Окно в Бундеслиге уже закрыто.

Романо: «Ноттингем» возвращает в Англию Дивока Ориги!

Культовый герой болельщиков «Ливерпуля» уже получил фирменное Here we go от главного инсайдера мира. Бельгийца вообще-то ждали в «Бернли», но Романо пишет о «секретном медосмотре» в «Форест». Дела!

Официально: Джонни Эванс подписал контракт с «МЮ» до 2024-го

«Юнайтед» все-таки полноценно вернул воспитанника. Изначально 35-летний Эванс пришел летом на краткосрочный контракт: поддержать форму с молодежной командой и сыграть в товарищеских матчах. Но получилось впечатлить Тен Хага.

Эванс был в системе «Манчестер Юнайтед» с 1998-го по 2015-й. Провел за основу 198 матчей, трижды выиграл АПЛ, два Кубка Лиги и взял ЛЧ.

Джонни, мы дома.

Переход Гравенберха в «Ливерпуль» от трансфера Пальиньи не зависел

Всех успокаивает журналист The Times Пол Джойс.

«Все идет к тому, что вечером Гравенберх станет игроком «Ливерпуля».

❌ Надежный журналист Плеттенберг: трансфера Пальиньи в «Баварию» НЕ БУДЕТ

Мда. Представьте себя на месте Жоау. Даже есть кадры, где за ним идет оператор с футболкой «Баварии».

Фанаты «Ливерпуля» волнуются: а переход Гравенберха из-за этого не сорвется?

10 минут до закрытия окна в Германии ⏰

«Бавария» подпишет Пальинью?! Полузащитник прошел медосмотр, но «Фулхэм» пока не дал последнюю отмашку, так как занят поиском замены. Уф, нервно.  

Sky Sports: «Аль-Иттихад» готовит предложение за Салаха в 200 млн

👀

У Рейньера третья аренда из «Мадрида» – теперь «Фрозиноне»

Дополнение к двум сезонам в «Боруссии» и еще одному в «Жироне».

«Реал» купил бразильца из «Фламенго» в январе 2020 года за 30 млн евро. За мадридцев Рейньер пока не играл.

Регилон – в «МЮ». Официально

Аренда из «Тоттенхэма» до конца сезона – «Юнайтед» прикрывает травмированный левый фланг.

Прошлый сезон Серхио провел в «Атлетико».

Большой трансфер в Италии: Дуван Сапата – из «Аталанты» в «Торино»

Пока аренда с опцией выкупа, которая может превратиться в обязательство (если колумбиец выполнит определенные условия).

С сезона-2016/2017 по 2021/2022 Сапата стабильно забивал в Серии А по 10+ голов. Прощаемся с еще одной звездой «Аталанты» последних лет.

«Ман Сити» вернул полузащитника Макати в «Шеффилд»

20-летний Джеймс Макати здорово помог «ШЮ» при подъеме в АПЛ из Чемпионшипа – 37 матчей, 9 голов. Для новичка лиги это уже десятое летнее подписание.

Будете следить за Энди Кэрроллом?

У большого Энди новый клуб. Совсем неожиданно это «Амьен» из французской Лиги 2.

Кэрролл расторг контракт с «Редингом». К слову, он все еще может: забил в прошлом сезоне Шипа девять мячей.

Занятная деталь про вчерашний трансфер «Боруссии»

В четверг «Боруссия» подписала форварда Никласа Фюллькруга из «Вердера». В прошлом сезоне он забил 16 голов и на пару с Нкунку стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Кстати, взяли за бесценок по английским меркам – 13+2 млн евро.

Так вот. Это всего второй раз, когда «Дортмунд» забирает лучшего бомбардира прошлого сезона. До этого так было только с Хайко Херрлихом из «Менхенгладбаха» в 1995-м.

Foot Mercato: Салах согласен на переход, если «Аль-Иттихад» и «Ливерпуль» договорятся

Не показывайте это Клоппу.

«Тоттенхэм» согласовал переход вингера Бреннана Джонсона из «Ноттингема» за 47,5 млн

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Давид Орнштейн. Он называет Джонсона (8 голов в прошлом сезоне АПЛ) главной целью нового тренера «шпор» Энджа Постекоглу.

Саму Кастильехо – аренда в «Сассуоло» из «Валенсии»

Есть право выкупа. Испанец уже играл в Италии – четыре сезона за «Милан».

Трансферов на вход от «Челси» не ждем?

У Почеттино прошла пресс-конференция перед игрой с «Ноттингем Форест». Маурисио спросили: Палмер – последнее подписание «Челси» сегодня?

«Думаю, да. Времени на что-то еще у нас уже нет. Но, может быть, что-то еще и делается, не знаю».

«Милан» ищет форварда: с Дака проблемы, возможный вариант – Рафа Мир из «Севильи»

«Милан» перебирает нападающих: с Мехди Тареми из «Порту» договориться не получилось, а у замбийца Пэтсона Дака из «Лестера» нет паспорта ЕС, что усложняет оформление документов в такие сжатые сроки.

Итальянский клуб переключаются на 26-летнего форварда «Севильи» Рафу Мира.

Это информация от Джанлуки Ди Марцио.

Тен Хаг подтвердил приход Регилона

Испанец уже тренируется с «МЮ».

Аренда Регилона в «Тоттенхэме» – краткосрочное решение проблемы с левым флангом защиты, где из-за травм вылетели Люк Шоу и Тирелл Маласиа.

🚨 Here we go по Амрабату в «МЮ» от Фабрицио Романо

Что ж, ждем официального объявления.

АНСУ ФАТИ В «БРАЙТОНЕ»

Аренда на сезон, «Брайтон» покроет почти всю зарплату 20-летнего Ансу.

Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби доволен: «Отличная сделка для вас. Ансу поможет нам достичь новых целей, а мы поможем ему вернуться на тот уровень, где он заслуживает быть».

Интересно, где итальянец видит Фати на поле? Фланги заняты Митомой и Марчем. Попробует новичка десяткой? Там пока мало играющий Педро (Де Дзерби повторяет, что Жоау предстоит усвоить стиль «Брайтона») и травмированный Энсисо.

Ха, «Бавария» может перехватить Канселу у «Барселоны»

Это подтверждает авторитетный инсайдер Sky Sport Плеттенберг!

В Мюнхене Канселу провел вторую половину прошлого сезона.

У защитника устная договоренность с «Барсой», но медосмотра пока не было, прямо сейчас каталонцы не могут подписать его.

Феликс не тренировался с «Атлетико», препятствие на пути в «Барсу» – большая зарплата

Жоау Феликса не было на утренней тренировке «Атлетико». Переход в «Барселону» на горизонте, но пока все утыкается в зарплату португальца – 14,5 млн евро до выплаты налогов (об этом пишет Mundo Deportivo).

Время еще есть. Сложно представить, что Феликс будет играть при Симеоне.

💶💶💶 The Athletic: за Салаха предложили 100+50 млн, «Ливерпуль» сразу отказался

«Аль-Иттихад» не оставляет попыток затащить в Саудовскую Аравию Мохамеда Салаха. По информации The Athletic, восточный клуб предложил 100 млн фунтов и 50 бонусами (!!!) за египтянина, но «Ливерпуль» наотрез отказывается даже обсуждать такие заходы.

Окно в СА закроется только через три недели. У Клоппа спросили, опасная ли это ситуация.

«Никто больше не сможет реагировать [если потеряет игроков после закрытия трансферного окна в АПЛ]. Мы должны защитить игру. Но я люблю всех своих игроков, которые уехали в Саудовскую Аравию.

Но эта лига не отвлекает меня, не заставляет менять привычки. Нам нужно, чтобы европейские лиги оставались такими же сильными, как сейчас.

Может быть, мы можем немного изменить какие-то правила? Мы все удивлены активностью Саудовской Аравии. Это скорее угроза, чем нет», – ответил Юрген.

«МЮ» и Амрабат: есть новости?

Полузащитник близок к «Олд Траффорд»: обсуждается аренда с возможностью выкупа. Директор «Юнайтед» по футбольным операциям Мэтт Харгривз полетел в Италию утрясти последние детали.

В это окно Амрабат отклонил предложения «Фулхэма» и «Галатасарая».

«Астон Вилла» арендовала Клемана Лангле

Французский защитник «Барселоны» отправился в еще одну аренду – прошлый сезон он отыграл в «Тоттенхэме».

Со стороны «Виллы» это реакция на тяжелейшую травму капитана Тайрона Мингза.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук – игрок «Валенсии»

«Брюгге» отдал 27-летнего нападающего в аренду до конца сезона:

Тухель подтвердил неминуемый трансфер Гравенберха в «Ливерпуль»

Тренер «Баварии» Томас Тухель на пресс-конференции перед туром Бундеслиги объяснил, почему не видит Райана Гравенберха в составе: «Для меня он атакующий игрок, бокс-ту-бокс полузащитник. Главная проблема для него в том, что в нашей схеме 4-2-3-1 нет места для 8-ки. А впереди мы просто избалованы выбором.

Райан – очень хороший и трудолюбивый игрок. Он был недоволен ситуацией. В «Ливерпуле» он видит шанс побороться за позицию 8-ки в схеме 4-4-3.

Он хотел уйти. Пришло предложение, мы обсудили. Еще не все завершено, но результат очевиден».

Пишут, что Гравенберх уже в Англии и проходит медосмотр. Предполагается, что «Ливерпуль» заплатит за голландца 40 млн евро.

Рандаль Коло-Муани и «ПСЖ» – успеют договориться с «Айнтрахтом»?

В эти часы Коло-Муани ждет в Париже развязки. Он публично объявил о желании уйти из «Айнтрахта», где провел очень хороший сезон (15 голов в Бундеслиге).

«ПСЖ» предлагал 65 млн евро плюс нападающего Юго Экитика, но «Айнтрахт» такой расклад не устроил. Клуб хочет не меньше 90 млн за свою звезду.

«Ноттингем» арендовал у «Арсенала» Нуну Тавареша

Оооочень активный в подключениях крайний защитник (6 голов в прошлом сезоне за «Марсель») перешел в «Форест». Пока аренда за 2 млн фунтов, но с опцией выкупа за 12 млн.

«Бавария» добивает переход Жоау Пальиньи из «Фулхэма»

Деталями скорого трансфера делится хорошо осведомленный журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг: цена – около 65 млн евро, контракт будет до 2028-го. «Фулхэм» разрешил игроку лететь в Мюнхен.

Пальинья – главная фигура лондонского клуба в центре поля. В прошлом туре он забил и спас ничью с «Арсеналом». Для «Фулхэма» это громадная потеря (а ведь еще в СА укатил Александар Митрович). Потенциальная замена – Пьер-Эмиль Хейбьерг или Скотт Мактоминей.

«Лацио» обсуждает переход опального Мэйсона Гринвуда

Утренние новости от Daily Mail. Но таблоид уточняет: у римского клуба есть сомнения, сделку еще должен одобрить Маурицио Сарри.

Гринвуд не играл с декабря 2021-го. В феврале 2022-го с него сняли все обвинения в изнасиловании и угрозе убийством, но за «Юнайтед» Мэйсон больше не сыграет – об этом недавно официально объявил клуб.

Официально: Матеуш Нунеш – новичок «Ман Сити»

За техничного полузащитника «Вулверхэмптона» чемпионы Англии заплатят 53 млн фунтов. Провоцируя переход, Нунеш игнорировал тренировки с «Вулвз».

Отнять мяч у него и Матео Ковачича? Ох, это будет сложно.

Бонуччи – в «Унионе». Да!

8-кратный победитель Серии А и чемпион Европы перешел в самый дерзкий клуб Германии и скоро сыграет в ЛЧ. В «Юве» для Леонардо все закончилось исключением из состава и выставлением на трансфер.

К слову, Бонуччи планировал завершить карьеру в 2024-м.

Классный факт от Opta, чтобы осознать масштаб: у итальянца 431 матч в Серии А, среди игроков Бундеслиги только у Томаса Мюллера больше игр в топ-лигах (444). Гигант.

И это все «Унион»!

У «МЮ» новый вратарь: Алтай Байындыр – первый турок в истории клуба

25-летний кипер «Фенербахче» подписался до 2027-го (с опцией продления еще на сезон). Прежде турецких игроков у «Юнайтед» не было.

⏳ Когда все закончится?

• Англия и Испания – 01:00 (мск)

• Германия – 19:00

• Италия – 21:00

• Франция – 00:00

• Саудовская Аравия – 21 сентября

«Челси» купил у «Сити» Коула Палмера

«Челси» отдаст за блеснувшего на старте сезона (победа на молодежном Евро, голы в Суперкубках Англии и Европы) Палмера 40 млн фунтов (плюс бонусы).

При Боули «Челси» потратил уже больше миллиарда фунтов на новичков. Конкретно за это лето – 419. Что уже больше, чем Маурисио Почеттино за 11 трансферных окон и 5 лет в «Тоттенхэме». Вдумайтесь!

Палмер получил контракт в стиле «Челси» – 7+1.

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85 комментариев

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savik-A.M.
Ответ Стахович
Скучный дедлайн.Никакой трансферной бомбы не предвидится сегодня
есть инсайдеровская инфа что к полоночи Холланд перейдет в Реал Сосьедад к тому времени уже Головина )
+84
-11
+73
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Дембеле даёт автограф
Ответ savik-A.M.
есть инсайдеровская инфа что к полоночи Холланд перейдет в Реал Сосьедад к тому времени уже Головина )
Есть чё?
+51
-4
+47
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louden
Ответ Cantona301280
Де Хеа так и останется без клуба?
свободных агентов можно подписывать и после дедлайна. Дождется закрытия окна и на правах последнего шанса будет выбивать контракт по жирнее у команды, которая не успела решить вопрос с вратарём.
+28
-1
+27
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Уайт
Может быть случится чудо и МЮ всё-таки избавится от холодильника. А то места много занимает и неприлично потребляет электроэнергии.
+31
-5
+26
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liverpool and barcelona fan
- "Райан – очень хороший и трудолюбивый игрок. Он был недоволен ситуацией. В «Ливерпуле» он видит шанс побороться за позицию 8-ки в схеме 4-4-3."
Это такой стеб от Тухеля?
+26
-1
+25
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Стахович
Скучный дедлайн.Никакой трансферной бомбы не предвидится сегодня
+21
-4
+17
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savik-A.M.
Ответ Дембеле даёт автограф
Есть чё?
есть , и я уже принял )
+14
-2
+12
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Tybalt
Ответ Evgen Komlev
Когда Тухель разглядел у Ливерпуля схему 4-4-3?))))
Боули подсказал
+13
-1
+12
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Evgen Komlev
Когда Тухель разглядел у Ливерпуля схему 4-4-3?))))
+8
0
+8
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Максим Маслов
Ответ louden
свободных агентов можно подписывать и после дедлайна. Дождется закрытия окна и на правах последнего шанса будет выбивать контракт по жирнее у команды, которая не успела решить вопрос с вратарём.
да очевидно что в СА укатит в итоге
+8
0
+8
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KMR
Ответ IlyaGrain
Что с Миранчуком? Куда он в итоге ?!
в Пари НН
+8
-1
+7
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savik-A.M.
Ответ topeleven
Унион Берлин кроме Бонуччи объявит и переход Мбаппе в аренду с правом выкупа.
с отступными в 20 000 000 рублей
+6
-1
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Александр Белов
Ответ liverpool and barcelona fan
- "Райан – очень хороший и трудолюбивый игрок. Он был недоволен ситуацией. В «Ливерпуле» он видит шанс побороться за позицию 8-ки в схеме 4-4-3." Это такой стеб от Тухеля?
Салах укатит в СА и Алиссон будет играть нападающего
+5
-1
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stif 95
Наверное, вам все же интересно: любимая песня 53-миллионного новичка «Сити» Нунеша – Don’t Stop Believin’ группы Journey.

вот это лучшее, что я здесь прочитал, тоже обожаю эту песню
+4
0
+4
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rmn
Ответ Francesc Fàbregas
че по Берарди?
То же самое, что и последних 7 лет.
+4
0
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Playmaker.kz
Ответ liverpool and barcelona fan
- "Райан – очень хороший и трудолюбивый игрок. Он был недоволен ситуацией. В «Ливерпуле» он видит шанс побороться за позицию 8-ки в схеме 4-4-3." Это такой стеб от Тухеля?
Если бы это был не Ливерпуль Клоппа, а Челси Боули, то наверное я бы так и подумал. А так скорее очепятка
+5
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Владимир Самсонов
Ответ Anton Sosna
пусть лучше фати останется,а фелиш поедет к кришу
Феликс намного сильнее Фати
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-1
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versalio
Зачем тянули покупку Гравенберха до конца, не ясно. Было довольно очевидно, многим болельщикам, что он лишний в Баварии, и нужен полузащитник в Ливерпуль. Особенно после "распродажи" полузащиты.
+4
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+4
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Бродяга-симпатяга
Спасибо Ноттингему за Ориги. Вы лучшие
+4
0
+4
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LaffyTaffy
Ответ Мистер Уайт
Может быть случится чудо и МЮ всё-таки избавится от холодильника. А то места много занимает и неприлично потребляет электроэнергии.
Холодильник это не главная проблема МЮ.
они берут Регилона, Амрабата, Онану, туруцкого ноунейма... но вся проблема в Магуайре , да...
+3
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+3
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might23
Ответ Денис Ширинов
А почему холодильник? Все пишут про это уже пару дет,когда я пропустил этот прикол?)
Harry Maguire is called a fridge purely because of the fact that he’s a slow player who struggles to get off the mark quickly when it comes to accelerating during matches. His running ability is compared to the snail like pace it takes to move a refrigerator from one location to another.
+3
0
+3
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Сергей Бондаренко
а кто последний будет из "Аякса" уходить, погасит там свет?
+4
-1
+3
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Олег Галеев
Ответ Данил Бакуров
А вдруг Феликс выстрелит..
Себе в ногу?
+6
-3
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Nogoi89
Ответ Владимир Долгополов
Наверное потому что ты не скаут Ливерпуля,а всего лишь навсего игрок в ФИФУ/PES,у кого какие предпочтения.
Ты открыл мне глаза
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Nogoi89
В Фифе я всегда беру Гравенберха. Вырастает в топа всегда. Значит, я не хуже скаутов Ливера шарю в футболе, почему мне не платят за это?
+6
-3
+3
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