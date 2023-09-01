24 комментария

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Фати едет в «Брайтон» – это шанс перезагрузить карьеру

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Получится?

«Барселона» отпустила Ансу Фати в «Брайтон»: аренда на сезон без права выкупа. По данным Фабрицио Романо, англичане возьмут на себя 80% зарплаты. Каталонцы облегчают ведомость и надеются на перезагрузку 20-летнего вингера в АПЛ.

Для системы «Брайтона» новичок может стать ценным дополнением. Роберто Де Дзерби доволен: «Отличная сделка. Ансу поможет нам достичь новых целей, а мы поможем ему вернуться на тот уровень, которого он заслуживает».

Фати и «Барса» не хотят расставаться. Но недостаток игровой практики вынуждает

Фати, Хави и президент «Барсы» Жоан Лапорта постоянно подчеркивают, что Ансу не планируют продавать, но слухи о его уходе ходили все лето. Сообщалось и о продаже с опцией обратного выкупа, и об аренде. На днях Mundo Deportivo писал, что игрок уже согласился на аренду в «Тоттенхэм» – клубам оставалось согласовать детали.

Однако в последний момент Фати перехватил «Брайтон». Diario Sport пишет, что Ансу сам позвонил Хави и сказал, что хочет уйти, а тренер пожелал удачи и ответил, что регулярная игровая практика поможет ему набрать лучшую форму. Хави верит, что у Фати есть будущее в «Барселоне», поэтому клуб пока отказывается окончательно отпускать игрока.

Перед стартом сезона писали, что Ансу намерен доказать тренеру, что сможет заиграть в основе уже сейчас. Но после трех туров он провел лишь 17% игрового времени: 11 минут с «Хетафе», 22 – с «Кадисом» и 14 – с «Вильярреалом».

В «Брайтоне» будет претендовать на две роли. Одна из них – подмена Митомы

У «Брайтона» впереди сезон с еврокубками, поэтому составу в первую очередь нужна глубина. Весной ее не хватало: из-за плотности календаря забуксовали в АПЛ и лишились шансов на Лигу чемпионов (да, по игре на нее вполне наиграли). Летнюю кампанию провели не только в поисках замены лидерам, но и для усиления обоймы. Аренда Фати – очередное ценное дополнение. Претендовать, кажется, будет на две позиции. Первая – привычный по «Барсе» левый фланг. Сейчас там все сложно: Каору Митома блистал и в прошлом сезоне, и здорово стартовал в этом. Но не забываем про еврокубки и прочие отвлекающие от АПЛ турниры. Митому придется разгружать, Фати обязательно получит время.

Вторая роль – десятка. В «Брайтоне» она требует специфических качеств – нужно разбираться под давлением, а затем растягивать чужую оборону через пас. Потенциал у Фати точно есть. Шансов проявить себя должно быть еще больше. У Де Дзерби много претендентов на роль, но именно основного пока нет. Ключевое требование вне зависимости от роли – химия с партнером. На левом фланге Митома здорово подружился с Первисом Эступиньяном – Фати тоже придется наладить связь. В опорной соперника нужен союз с молодым Эваном Фергюсоном – его Де Дзерби называет миксом девятки и десятки. На связках «Брайтон» строит фактически всю игру – Фати должен к этому привыкнуть.

Фати ярко начал в 16, но затем вмешались травмы. Отец давно хочет, чтобы Ансу раскрылся вне «Барсы»

В прошлом сезоне Ла Лиги Фати сыграл в 36 матчах, но в 24 из них выходил на замену. За это время Ансу набрал 7+4 – это лучший результат в карьере. Но игрок хочет больше, в марте его отца Бори Фати прорвало в интервью COPE. Уже тогда он прямо заявил, что парень должен уйти из «Барсы»:

«До травмы Ансу выходил в одном составе с Дембеле, Гризманном и Суаресом. А почему сейчас он не играет? Он же в отличной физической форме. Когда «Барсе» было хуже, чем сейчас, в клубе вынудили Ансу пораньше вернуться после тяжелой травмы, чтобы играть. Раньше они хотели, чтобы Ансу снова делал людей счастливее. Когда он на 100% здоров – никто вдруг не хочет его видеть? Ну не мог же он разучиться играть в футбол. Как так?

Как отец я говорю сыну – лучше уйти. Но Ансу отвечает, что не согласен с этим. Он очень хочет остаться, но если бы все зависело от меня, уже завтра мы покинули бы клуб. Если ситуация не изменится, нам придется уйти, а он говорит мне, что я ошибаюсь».

Карьера Фати в «Барсе» началась невероятно ярко. Напоминаем, как это было:

• В 16 лет и 298 дней он вышел на замену и стал одним из самых молодых дебютантов в истории клуба. Уже через шесть дней Фати забил «Осасуне» спустя 6 минут после выхода на поле – самый юный автор гола в составе «Барсы».

• В следующем туре «Барса» играла с «Валенсией», и Фати попал в старт. На 2-й минуте он открыл счет, а на 7-й отдал голевую Френки де Йонгу. В той игре Ансу стал самым молодым игроком с 1+1 в одном матче Ла Лиги и самым молодым автором гола на «Камп Ноу».

«В Ансу Фати есть что-то особенное. Ненормально столько забивать в таком возрасте», – сказал тогда Эрнесто Вальверде.

• Через три дня Фати стал самым молодым игроком «Барсы», вышедшим в матче Лиги чемпионов. А почти через три месяца он выскочил на 85-й в игре против «Интера» (при счете 1:1) и забил уже через минуту. В 17 лет и 40 дней он стал самым молодым автором гола в истории ЛЧ.

• В феврале 2020-го Фати дважды забил «Леванте» за 100 секунд (оба мяча – с передач Лео Месси) и стал самым юным автором дубля в истории Ла Лиги. «Я был впечатлен им в первый же день, – говорил Месси. – Очень качественный игрок. Не нужно торопить его, давить на него. Мы должны помогать ему и делать это постепенно, чтобы шум вокруг не мешал ему расти».

• В сентябре 2020-го Фати дебютировал за Испанию в матче против Германии в 17 лет и 308 дней – моложе был только Анхель Субьета, впервые сыгравший за сборную в 1936-м.

Спустя три дня Ансу забил и заработал пенальти в матче с Украиной, став самым юным автором гола за Испанию. «Уже на второй минуте он прошел защитника на дриблинге и заработал пенальти… Не уверен, что я когда-то такое видел, – признался тогда Луис Энрике. – Нужно это принять. Это не вполне нормально – вот что я могу сказать точно!»

• В первом матче при Роналде Кумане Фати отметился дублем, а в октябре 2020-го стал самым молодым автором гола в истории класико – побил рекорд Рауля 1995 года. Ансу закрепился в основе, но все изменилось в ноябрьском матче с «Бетисом», когда он порвал мениск левого колена и на 323 дня остался без футбола.

Началась тряска: яркое возвращение, травма подколенного сухожилия, снова мощный камбэк и снова слезы из-за повреждения. 10-й номер, который Фати получил в наследство от Месси, не помог. К 20 годам Ансу пропустил из-за травм уже 521 день.

Есть надежда, что смена обстановки пойдет ему на пользу.

Фати разрывал в 16, получил десятку Месси, но вмешались травмы. Он еще может стать суперзвездой «Барсы»?

Педри снова травмировался. А ведь готовился все лето – нанял диетолога и подкачался

Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press; instagram.com/officialbhafc; Gettyimages.ru/Eric Alonso

24 комментария

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Пушка777
Как говорил галицкий. Молодых футболистов нужно постепенно вводить во взрослый футбол иначе пойдут травмы. Так случилось с фати и так же сейчас с травмами страдает Педри
+29
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+24
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граф Якунин
Ответ Пушка777
Как говорил галицкий. Молодых футболистов нужно постепенно вводить во взрослый футбол иначе пойдут травмы. Так случилось с фати и так же сейчас с травмами страдает Педри
Галицкий известный тренер.
+23
-4
+19
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Вован Сидорович 136
Затопчут в АПЛ мелкого
+10
-3
+7
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songbilong
ему ведь не 27 чтобы перезапустить карьеру, парень ищет себя
+6
0
+6
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Esu
У него будет отличный сезон.
+5
-2
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Андрей Андреев
Ответ Пушка777
Как говорил галицкий. Молодых футболистов нужно постепенно вводить во взрослый футбол иначе пойдут травмы. Так случилось с фати и так же сейчас с травмами страдает Педри
Это возможно и погубило карьеры Оуэна, Измайлова и Дзагоева
+3
0
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LevSmith
Очень хочется, чтобы у него всё получилось всё таки
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alex|alex
Ого. Он же впорядке
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SaH4r.
Де Дзерби сделает из него топа! Скриньте!
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Кирилл Вырвихвист
Есть предположение, что травмы могут только усугубиться
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Константин Капалкин
фати нужна перезагрузка карьеры
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Waititi
Ответ ZaSvabody
Материал прочитал? Он уже установил кучу рекордов, которые с ним останутся, даже если прямо сейчас карьеру закончит. А сейчас парню всего 20 лет - детский возраст.
да, именно поэтому у него и не было карьеры, а если ты думаешь что его рекорды не дадут о нем забыть вспомни Месси который так хотел стать чемпионом мира. Именно звание чемпиона мира отделяла его от Пере и Марадоны и он смог, если бы нет то навсегда так бы и упрекали что не смог повторить успех Марадоны и стоял бы вечно не дойдя до величайших. Про Фати не то что забудут о нем уже не помнят, его как будто и не было потому что он ничего и не показал Вы вечно своих воспитанников перехвалтваеье, что не талант то уровень Мессии, такое только в Барсе. Дайте парню заявить о себе не по возрастным критериям, а по качеству игры.
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ZaSvabody
Ответ Waititi
Не было у него никакой карьеры только хвалебные молитвы какой же он гений, 15й Месси, вот в Брайтоне и посмотрим кто он.
Материал прочитал? Он уже установил кучу рекордов, которые с ним останутся, даже если прямо сейчас карьеру закончит. А сейчас парню всего 20 лет - детский возраст.
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Константин Капалкин
фати должен понять что он в большем спорте и и тут за ним никто бегать не будет
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Altim
Желаю ему удачи. Я хочу чтоб у него всё получилось, и он снова был достоин носить номер 10 у Барсы. Талант он огромный.
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Max Kirievsky
Есть ощущение, что он уже не заиграет. Принимал много эгоистичных решений на поле, плюс видна психологическая неуверенность и боязнь снова получить травму.
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инна витенберг
Удачии раскрытся вновь
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