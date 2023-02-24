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«Шахтер» и «Ренн» выдали самый драматичный матч четверга – правда, таким он стал только в экстра-таймах. В первом матче украинцы выиграли 2:1, в ответные 90 минут «Ренн» был поживее, но забил только один гол.

В дополнительное время началось настоящее кино. «Ренн» снова забил на 106-й минуте – казалось, такую победу французский клуб уже не отпустит.

Но «Шахтеру» помогло чудо: на 119-й минуте 18-летний гваделупский защитник Жанюэль Белосьян задел мяч после удара венесуэльца Кевина Келси из «Шахтера» – и тот заскочил в сетку мимо упавшего Стива Манданда.

Так гости увели игру в серию пенальти, хотя за весь матч били по воротам в три раза реже (7-23) и нанесли только три удара из пределов штрафной.

И серия получилась выдающейся!

❌ Два первых удара команды забили, затем Жереми Доку из «Ренна» (мог стать героем матча, сделал два ассиста) пробил идеально для Анатолия Трубина.

❌ «Шахтер» свой удар забил, а Биргер Меллинг пробил туда же (в левый нижний), куда и Доку – и Трубин снова был в порядке.

❌ После этого команды обменялись голами, и решающий пенальти вышел бить центрбек Валерий Бондарь – но промахнулся мимо угла.

❌ Затем «Ренн» приблизился, реализовав свой удар. Даниил Сикан решил пробить наверняка, на силу – и засадил в перекладину.

✔ Два подряд незабитых решающих удара явно воодушевили «Ренн» – следующий пенальти французы забили. Но и «Шахтер» тоже бил точно.

❌ И тут 18-летний Лесли Угочукву не справился с нервами – Трубин вытащил удар из того же угла, откуда взял два предыдущих.

✔ Ну а после этого бить у «Шахтера» вышел тот самый юный венесуэлец Келси. И его нервы оказались крепче – он переиграл Манданда и отправил в 1/8 украинцев.

Ух!

Фото: REUTERS/Benoit Tessier; East News/FRED TANNEAU / AFP