🍿Что натворили «Шахтер» и «Ренн»! Автогол-спасение на 119-й, драма в серии пенальти – просто а-а-а-а!
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«Шахтер» и «Ренн» выдали самый драматичный матч четверга – правда, таким он стал только в экстра-таймах. В первом матче украинцы выиграли 2:1, в ответные 90 минут «Ренн» был поживее, но забил только один гол.
В дополнительное время началось настоящее кино. «Ренн» снова забил на 106-й минуте – казалось, такую победу французский клуб уже не отпустит.
Но «Шахтеру» помогло чудо: на 119-й минуте 18-летний гваделупский защитник Жанюэль Белосьян задел мяч после удара венесуэльца Кевина Келси из «Шахтера» – и тот заскочил в сетку мимо упавшего Стива Манданда.
Так гости увели игру в серию пенальти, хотя за весь матч били по воротам в три раза реже (7-23) и нанесли только три удара из пределов штрафной.
И серия получилась выдающейся!
❌ Два первых удара команды забили, затем Жереми Доку из «Ренна» (мог стать героем матча, сделал два ассиста) пробил идеально для Анатолия Трубина.
❌ «Шахтер» свой удар забил, а Биргер Меллинг пробил туда же (в левый нижний), куда и Доку – и Трубин снова был в порядке.
❌ После этого команды обменялись голами, и решающий пенальти вышел бить центрбек Валерий Бондарь – но промахнулся мимо угла.
❌ Затем «Ренн» приблизился, реализовав свой удар. Даниил Сикан решил пробить наверняка, на силу – и засадил в перекладину.
✔ Два подряд незабитых решающих удара явно воодушевили «Ренн» – следующий пенальти французы забили. Но и «Шахтер» тоже бил точно.
❌ И тут 18-летний Лесли Угочукву не справился с нервами – Трубин вытащил удар из того же угла, откуда взял два предыдущих.
✔ Ну а после этого бить у «Шахтера» вышел тот самый юный венесуэлец Келси. И его нервы оказались крепче – он переиграл Манданда и отправил в 1/8 украинцев.
Ух!
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Роазон Парк»
- Голы:
- 1:0 – 52 Токо-Экамби, 2:0 – 106 Сала, 2:1 – 119, автогол Белосьян.
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Ренн –
Манданда, Спенс, Омари, Белосьян, Трюффер (Мелинг, 97), Сантамария (Дуэ, 97), Маер (Угошукву, 71), Доку, Гуири, Калимуэндо (Те, 84), Токо-Экамби (Сала, 97).
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Шахтер –
Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 100), Судаков, Бондаренко, Зубков (Келси, 112), Траоре (Сикан, 79), Топалов (Джурасек, 80).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
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