ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»

ЦСКА назвал срок восстановления травмированного защитника Мойзеса .

Стал известен срок восстановления защитника ЦСКА Мойзеса Барбозы, получившего травму в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (0:0).

«У бразильца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель.

Желаем Мойзе скорейшего выздоровления и возвращения на поле», – говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Мойзес, которого в весенней части сезона отстраняли от работы с командой из-за конфликта с тренером Фабио Челестини, провел 21 матч в РПЛ , забил 2 гола, сделал 2 ассиста, получил 7 желтых и 1 красную карточку.

Напомним, что вчера 40-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев также сообщил, что пропустит остаток сезона .

