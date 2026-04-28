  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
26

ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»

ЦСКА назвал срок восстановления травмированного защитника Мойзеса .

Стал известен срок восстановления защитника ЦСКА Мойзеса Барбозы, получившего травму в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (0:0). 

«У бразильца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель. 

Желаем Мойзе скорейшего выздоровления и возвращения на поле», – говорится в сообщении пресс-службы армейцев. 

Мойзес, которого в весенней части сезона отстраняли от работы с командой из-за конфликта с тренером Фабио Челестини, провел 21 матч в РПЛ, забил 2 гола, сделал 2 ассиста, получил 7 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, что вчера 40-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев также сообщил, что пропустит остаток сезона.

Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33842 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoМойзес Барбоза
logoтравмы
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вторая часть сезона для ЦСКА - это прям провал провалов по всем фронтам. Игры нет, результата нет, в клубе раздрай, ещё и травмы посыпались во все стороны.
Ответ Алексей Байбатров
Травмы (Акинфеев, Мойзес, Лукин, Глебов, почти на травме Кисляк) и результаты - от проваленной подготовки к весне. Зря они убрали Леху, подсказал бы хоть.
Самая большая потеря ЦСКА - Акинфеев. Это реально полкоманды. Даже когда косячил, всё-равно делал разницу. Тороп неплох, но это средний уровень РПЛ. А ЦСКА по составу сырой. Молодые пацаны нестабильны: могут выдать топ-игру, а в следующей потеряться. Отсюда потеря уверенности. А так, на кубок все-равно будет битва. Мотивация запредельная, шанс и для ЦСКА, и для Спартака спасти сезон. Главное дерби страны, как не крути.
Если бы не отстранение от игр, возможно и не было бы травмы (если это, конечно же, травма, а не затянувшийся конфликт)
Ответ thesuperdrum
Да однозначно ситуация выбила Мойзу из соревновательного ритма. На поле выходил сам не свой.
Очевидно, что виной проваленные сборы, это проблема всех иностранных тренеров в первый сезон. Наши тоже не редко ошибаются, тот же Галактионов третий сезон не может толком подготовить команду зимой. А все эти конфликты, это эмоции от несбывшихся ожиданий, не более.
Ответ ltkmaby
очевидно!!! диванные прям не стесняются))) мы грят, спецы по всем фронтам!!!!
Ответ Astin
Предложи свой вариант или просто тявкнуть из-за угла твой уровень?
Судьба наказала Челестини.
Не может игрок и в целом команда, провести сезон на одном дыхании. Всегда будут взлёты и падения. Вон и Балтика посыпалась.
Ответ Юрий Король
да где она посыпалась, сейчас всем нужны очки и упираются все. одно поражение назвать посыпались? там краснодар в прошлом матче еле отскочил
Ответ Сергей Искимжи
4 ничьи и поражение дома? 4 очка из 15?
Да уж ну и дела, а на носу Зенит и Спартак, как бы очень крупно не проиграть😭😭😭
Судя по тому, что травмы за время второй половины сезона получает много игроков, то осмелюсь предположить, что дело в подготовке на зимних сборах. Акинфеев, Глебов, Мойзес, Лукин, Рейс сразу приходят на ум. Надеюсь, что ошибаюсь и это просто стечение обстоятельств
Ответ misha___97
"Надеюсь, что ошибаюсь, но всё равно пишу…" 🤷‍♂️
Ответ misha___97
спец по травмам?)) Так то , наверное, были сезоны и без травм?? при правильных тренеерах)))
хитро тренер врачей подговорил, чтобы игрока слить
Читайте новости футбола в любимой соцсети
