  • Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвел итоги матча 34-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:1)

«Игра временами была довольно открытой. Мы просто замечательно начали матч.

Отдаю должное сопернику – очень хорошая команда. Они потом вернулись в игру и к перерыву были хороши, поэтому во втором тайме мы внесли коррективы.

Ближе к концу матча у них было несколько возможностей, но я считаю, что дух, усилия и сплоченность наших игроков сегодня были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат, и нам нужно было набрать очки.

У нас сложный финиш в сложной лиге. Мы очень рады такому количеству побед. Сегодня нам было важно набрать три очка. Это еще одна победа. Впереди важная игра [с «Ливерпулем»], и мы с нетерпением ждем ее», – сказал тренер в эфире Sky Sports.

Каррик молодец. Хорошо работает
Все кто вчера смотрели матч, видели, что играли плохо обе команды. Если бы не Ламменс, счёт мог быть гораздо крупнее в обе стороны. Огромное пространство для атаки у соперника, 30% владения мячом у МЮ - это не хорошо. Взяли важные очки для участия в ЛЧ в следующем сезоне, но если будут и дальше так играть, там все закончится очень быстро. Игра держится на Бруно и голах Каземиро, но это долго происходить не будет. При Кэррике взяли много важных очков, но по игре очень часто хаос и беспорядок это надо срочно исправлять.
Ответ Elik1989
срочно это исправить просто невозможно. есть конкретный состав и несколько игр. есть задача набирать очки так, как это получается. то, что Кэррик не построил систему, придя в середине сезона - это нормально. то, что он выше тех, у кого состав качественнее - фантастически. лучше справиться с набором очков вряд ли кто-то смог. зайдут в ЛЧ, решат с тренером, переконфигурируют состав - там можно и систему пробовать. не сейчас, нет предпосылок
Какие 30%?
У МЮ 45% владение мячом
Точно 1:0? Они еще один матч сыграли?
Профессионал со спортса празднует победу МЮ, видать 🥂
Автор - Игорь Новиков. Неудивительно
наведут шороху в ЛЧ осенью
Лучше бы весной ;)
Зиму никто не отменял!)
Кэррик как Анчилотти - игры нет, победы есть)
АнчЕлотти, извините...
Многие ноют: мол, обыграли какого-то ноунейма — не «Баварию» и не «Реал». Нашли повод для радости. Но чемпионаты выигрываются как раз в умении не терять очки против середняков и аутсайдеров. И МЮ этому учится — не идеально, но прогресс есть. Потому и третье место сейчас, а не болтание где-то в районе двенадцатого.

Да, местами везёт, да, вратарь регулярно выручает. Но команде нужна серьёзная перестройка — на многих позициях, и особенно в плане глубины состава, чтобы тренер мог менять ход игры через замены. А сейчас на скамейке — Маласия, Маунт и Зиркзее.
Так что хватит ныть — лучше дайте денег 🙂
"Так что хватит ныть — лучше дайте денег" Мистер Ретклиф, не ожидал увидеть вас на Спорце)))
Я смотрел матч, могу сказать, что МЮ повезло. Реализация Брендфода просто ужас. В первом тайме было 2 выхода 1 в 1.
Думаю, будь у Брендфорда нам уровня Дзюбы, МЮ точно бы сгорел.
По Вашей логике Дзюба сейчас бы с Холландом за звание лучшего бомбардира АПЛ боролся бы? Коль второго в реестре он значительно круче
Не слежу за АПЛ, решил посмотреть МЮ, вот такое первое впечатление о нападающем Брентфорда.
Очередной матч, когда МЮ сильно повезло либо не пропустить, либо пропустить меньше чем заслужили. Везет откровенно говоря, фортуна уже просто тащит клуб за шкуру в Лигу Чемпионов))
В защите зияют дыры, в атаке дела с огромным скрипом - на своем горбу ее тащит Бруну. Его партнеры - лишь эпизодически
Еще везет с плохой формой Челси и Ливерп
Кэррик молодец, подхватил клуб в кризисный момент и на физручьем фарте привел клуб вообще-то на 3 место!
С победой МЮ! Но могли бы и проиграть..защита караул)
