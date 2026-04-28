Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвел итоги матча 34-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:1)
«Игра временами была довольно открытой. Мы просто замечательно начали матч.
Отдаю должное сопернику – очень хорошая команда. Они потом вернулись в игру и к перерыву были хороши, поэтому во втором тайме мы внесли коррективы.
Ближе к концу матча у них было несколько возможностей, но я считаю, что дух, усилия и сплоченность наших игроков сегодня были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат, и нам нужно было набрать очки.
У нас сложный финиш в сложной лиге. Мы очень рады такому количеству побед. Сегодня нам было важно набрать три очка. Это еще одна победа. Впереди важная игра [с «Ливерпулем»], и мы с нетерпением ждем ее», – сказал тренер в эфире Sky Sports.
У МЮ 45% владение мячом
Да, местами везёт, да, вратарь регулярно выручает. Но команде нужна серьёзная перестройка — на многих позициях, и особенно в плане глубины состава, чтобы тренер мог менять ход игры через замены. А сейчас на скамейке — Маласия, Маунт и Зиркзее.
Так что хватит ныть — лучше дайте денег 🙂
Думаю, будь у Брендфорда нам уровня Дзюбы, МЮ точно бы сгорел.
В защите зияют дыры, в атаке дела с огромным скрипом - на своем горбу ее тащит Бруну. Его партнеры - лишь эпизодически