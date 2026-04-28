Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»

Кэррик про 1:0 с «Брентфордом»: сейчас такое время сезона, когда важен результат.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик подвел итоги матча 34-го тура АПЛ против «Брентфорда » (2:1)

«Игра временами была довольно открытой. Мы просто замечательно начали матч.

Отдаю должное сопернику – очень хорошая команда. Они потом вернулись в игру и к перерыву были хороши, поэтому во втором тайме мы внесли коррективы.

Ближе к концу матча у них было несколько возможностей, но я считаю, что дух, усилия и сплоченность наших игроков сегодня были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат, и нам нужно было набрать очки.

У нас сложный финиш в сложной лиге. Мы очень рады такому количеству побед. Сегодня нам было важно набрать три очка. Это еще одна победа. Впереди важная игра [с «Ливерпулем»], и мы с нетерпением ждем ее», – сказал тренер в эфире Sky Sports.