Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»

Кирилл Заика: никто в «Сочи» не смирился с вылетом, будем биться до конца.

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался о турнирном положении команды в Мир РПЛ .

Клуб занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 6 очков за 3 тура до завершения чемпионата.

В 4 предыдущих матчах сочинцы одержали 3 победы.

«Никто в «Сочи » не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь?

Нас мотивировать не надо, все взрослые люди, понимаем все. Все мысли сейчас о матче с «Оренбургом », – сказал Заика.